HOROSCOP 2019: 6 perechi de zodii care vor forma cele mai puternice cupluri anul viitor

- Horoscop miercuri 28 noiembrie 2018. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop miercuri 28 noiembrie 2018 – Berbec: Ai in fața o zi greu de gestionat prin faptul ca tu știi una, dar cand te confrunți cu cei din jur vezi ca și ei le știu pe ale lor și nu sunt deloc dispuși…

- BERBEC Barbatul din aceasta zodie nu isi va rasfata prea mult partenera si nici nu va exagera cu darurile. Ii place sa o priveasca pe aceasta ca fiind egala cu el. Si nu simte nevoia de a-i face mereu cadouri pentru a mentine vie relatia. Citeste si Cel mai bun sot din horoscop.…

- Fecioara si Balanta Un cuplu diferit, dar care poate fi foarte fericit – cam asa ar putea fi descrisa legatura dintre Balanta si Fecioara. Totusi, in acest an, cei doi nativi pot avea parte de mult ghinion, in principal din cauza programelor incarcate ale acestora, dar si a intrigilor din…

- Nici vorba ca Lidia Buble sa faca vreun copil inainte de a se marita cu acte in regula. Poziția ei in aceasta privința este foarte clara. Cantareața Lidia Buble se iubește cu prezentatorul de televiziune Razvan Simion. Cei doi formeaza un cuplu foarte frumos și toata lumea se așteapta sa-i vada casatoritți…

- Berbecii sunt obosiți de ceea ce fac, sunt obosiți de munca, sanatatea ar putea fi in pericol, și-ar dori sa evadeze, dar nu au timp și nici cum. Taurii s-ar putea sa aiba parte de furtuni in paradis, nu dau dovada ca iubesc necondiționat, sunt foarte multe discuții in care amesteca dragostea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I, numarul 833 28.IX.2018, a fost publicata Decizia primului ministru numarul 265 pentru eliberarea lui Mihai Dan Chirica din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.In acelasi monitor a fost publicata si Decizia numarul 266 prin care Chirica…

- Il/O cauți de ceva timp și nu apare sau exista in viața ta, dar nu știi sigur daca e el sau ea? Vorbim de sufletul pereche al fiecarei zodii care, potrivit horoscopului dragostei, este cel alaturi de care iți vei petrece intreaga viața. Berbec Berbecul este o persoana agresiva, curajoasa si energica.…