HOROSCOP 2018: Zodiile care isi cunosc sufletul pereche si devin parinti. Este anul lor

- Daca 2016 a stat sub semnul unui joc discret între Cardinal și Mutabil, iar 2017 a adus cu sine, cel puțin catre sfârșitul sau, un marcaj puternic pe semnele de Apa și Pamânt din urma, anul 2018 promite sa sparga acest tipar.

- BERBECRealizarile pe care le veți obține pe parcursul zilei ar putea sa va dea o stare de euforie. Nu va lasați purtat de astfel de sentimente.TAURProbabil ca veti petrece o mare parte a zilei in compania colegilor de munca, apoi a familiei si prietenilor, iar asta va face bine.

- Horoscop 27 decembrie 2017. Gemenii privesc cu neincredere in jur. Ar trebui sa ia in calcul faptul ca oamenii mai și greșesc Horoscop 27 decembrie 2017 – Berbec Exista și astazi, exact ca ieri, o diferența mare intre ceea ce simți nevoia sa faci, inclusiv in relațiile cu cei din jur, și ceea ce așteapta…

- In anul ce urmeaza unii dintre nativi vor intampina piedici destul de mari pe latura financiara. Toate aceste pierderi vor avea tocmai menirea de a-i invața sa acționeze ințelept și pentru a evolua ca persoane.

- Afla care sunt zodiile cu noroc la bani! HOROSCOP 2018. Berbec Esti un om muncitor, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Poti face unele sacrificii, insa esti ambitios si vei depasi toate obstacolele. Daca nu esti multumit de locul de munca, este posibil sa-ti reevaluezi posibilitatile.…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Berbec. Eclipsa partiala de soare din 13 iulie anticipeaza lucrurile care se pot intampla spre final de an si vizeaza familia si cariera. Taur. Cele patru eclipse din Varsator si Leu iti sustin devenirea si te ajuta sa identifici noi oportunitati. Gemeni: Vor avea nevoie de eclipse…

- HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: "Anul urmator este un an universal, cu ajutor, cooperare internaționala, progrese, dar și probleme cu apa și benzina. Cand spui an universal, toata lumea intra pe aceeași vibrație, vin investitori in colaborare. E anul femeii, asta inseamna infuzie de estetica,…

- CAPRICORN: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o iarna ca de basm. In urmatoarea perioada, toate necazurile lor se vor șterge și norocul ii va urmari la fiecare pas. Capricornii vor fi mai fericiți ca niciodata. Acești nativi vor zburda de fericire, vor zambi pentru vor…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Azi sunt favorizate impacarile…

- Ca fiecare an, și anul 2018 vine cu urcușuri și coborașuri pentru noi. Astrele ne dezvaluie care vor fi cele mai ghinioniste in anul ce urmeaza. Afla de ce parte a baricadei ești! Trei...

- HOROSCOP 2018 MIHAI VOROPCHIEVICI: An universal doi, anul viitor. Ceea ce inseamna o perioada de pace si liniste", a spus Mihai Voropchievici. Acesta a declarat ca in plan economic apare un progres. „Intotdeauna, cand sunt cifre feminine, doi, patru, sase, opt, aici exista un surplus de finante.…

- Locul IV: GEMENI Acești nativi au investit la un moment dat intr-un proiect pe care l-au considerat a fi inutil, insa acum se va adeveri ca nu este deloc așa. Vor avea parte de o serie de surprize placute din acest punct de vedere. Este posibil ca o persoana draga acestor nativi sa…

- Berbec Stai si cantaresti o situatie cu mai multe directii de interpretare, dar nu te grabesti sa extragi concluzia. Astepti sa apara toate detaliile necesare pentru a intelege exact situatia, deci tergiverseaza si tu cumva lucrurile pana cand esti convins ca ai aflat toate aspectele, si pro,…

- Zodiile pentru care luna decembrie aduce noroc din belsug si momente de vis! Cine primeste mai mult decat si-ar fi putut inchipui vreodata. In decembrie, este rost de multa bucurie, speranta si...

- Berbec – Berbecii sunt protejați de atacuri agresive și au protecție divina. Taur – Taurul are o luna in care i se recomanda automat sa lase grijile și sa se relaxeze. Gemeni – Gemenii au o luna de mici batalii, toata lun vor fi in alerta și stare de tensiune. Horoscop decembrie…

- Berbec Zona cea mai sensibila, in prima parte a lunii decembrie, este cea a relatiilor si parteneriatelor, unde au loc opozitii, conflicte, lupte pentru putere si dreptate. In cazul unor Berbeci, pot avea lor rupturi subite in relatii. Mercur retrograd le aduce in vedere necesitatea…

- Berbecii au parte de multe surprize și schimbari: o noua iubire, șansa de a calatori sau vești legate de cariera.Taurii gasesc noi surse de venit, primesc bani, bonusuri și cadouri. Iubirea poate veni de peste mari și țari. Gemenii trebuie sa iși asculte cu mai multa atenție partenerul,…

- BERBEC – Cu exceptia zilelor de 7, 8 si 9 decembrie, as spune ca tot ce vor intreprinde acesti nativi va avea o finalitate sigura. Ar fi bine ca starile lor interioare sa nu altereze aceasta promisiune. In ultima zi a saptamanii li se intampla tot felul de lucruri, care de care mai ciudate. …

- BERBEC Anul 2018 vine cu multe oferte noi pentru tine pe plan profesional. Este foarte important, insa, sa stii ce sa alegi si cand e momentul sa faci o schimbare. Daca esti multumita de locul actual de munca, ai face bine sa incerci sa castigi o pozitie mai buna aici si nu sa te reorientezi.…

- HOROSCOP 21 NOIEMBRIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Unde intervii tu, se face liniste, deoarece ai un talent aparte de a aplana chiar si cele mai aprinse dispute. Gasesti o cale de a calma spiritele si de a-i pune la masa tratativelor, pentru a descoperi o solutie de mijloc. Ai talent…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal se gandesc doar la faptul ca se concentreaza prea mult pe munca și sunt extenuați. Vor sa se relaxeze și sa se distanțeze puțin de rutina cotidiana. Este adevarat ca ar avea nevoie de o vacanța. TAUR: Nativii nascuți in taur sunt…

- BERBEC Jumatatea ta pentru totdeauna! In 2018, nu trebuie sa va faceți griji ca mai gasiți iubire. Atat de greu este pentru tine sa crezi, dar o sa-ți gasești o persoana pentru totdeauna. Toate nopțile și zilele singuratice iți sunt platite acum. Ține-ți capul sus și fii increzator in acest…

- Cand vine vorba de iubire, cu zodiile nu e de glumit. Asta pentru ca fiecare nativ in parte a facut, macar o data in viața, pe cineva sa sufere. Afla care e zodia care iți va frange inima și cum ar trebui sa te ferești de ea, scrie realitatea.net.

- HOROSCOP Mariana Cojocaru. FINAL DE AN ASTRAL CU SCHIMBARI MAJORE: BERBEC: PRIMITI O MOSTENIRE SAU O FINANTARE TAUR: PARTENERIATE SI ALIANTE PROFITABILE GEMENI: ARMONIE IN RELATIILE PROFESIONALE RAC: UITATI DE TIMIDITATE, SUNTETI CREATIVI LEU: PREOCUPARI LEGATE…

- Trigonul format azi intre Luna si Uranus poate induce mai multa sensibilitate, interiorizare, precum si dorinta de a fi mai bun cu cei din jur. Nu este exclus sa simtiti nevoia sa va autoanalizati si apoi sa va ganditi sa faceti schimbari in plan sentimental si in relatiile cu cei apropiati. …

- Luna noiembrie este plina de surprize. Zodiile trec de extaz la agonie si traiesc momente la care nu s-ar fi gandit niciodata. Ziua de 8 noiembrie vine cu o serie de evenimente gata sa le dea lumea peste cap, catorva nativi.

- Berbec (21.03 – 19.04)Esti recunoscuta pentru impulsivitatea ta si pentru modul in care te indragostesti imediat de o persoana, motiv pentru care nu ai sta pe ganduri nicio secunda daca ai intalni sufletul-pereche.

- BERBEC: Aveți ocazia sa straluciți astazi. Seriozitatea și farmecul personal va ajuta foarte mult. TAUR: Este o zi favorabila activitaților artistice impreuna cu copiii. Cu toate acestea, dupa-amiaza incercați sa va odihniți mai mult.

- Berbec Te afli intr-o perioada in care ești dispusa sa renunți la lucrurile care nu iți mai sunt folositoare, fara sa ai nici cel mai mic regret. Pe plan personal iți revizuiești relațiile de prietenie și pui punct celor care nu te mai implinesc. Cel mai bine stai din punct de vedere profesional,…

- Cele mai norocoase zodii anul viitor sunt protejate de Jupiter și de Venus care le influențeaza viața amoroasa și le ofera mai multe șanse profesionale decat in anii trecuți. Datorita acestor influențe, cateva zodii vor avea parte și de o situație materiala mai buna. Iata ce zodii aduna bani in 2018.…

- BERBEC: Acești nativi vor avea o luna fericita atat din punct de vedere personal, cat și profesional. La serviciu vor strange multe laude pentru munca pe care au depus-o și vor culege și roadele ei. Pe plan profesional totul merge bine și sunt mai iubitori și afectuoși ca niciodata cu partenerul…

- Un alt eveniment astrologic petrecut pe 23 octombrie va schimba viața zodiilor. Soarele a intrat in conjuncție cu Scorpionul, iar acest lucru inseamna inceperea unui nou ciclu in viața nativilor.

- BERBEC Si anul 2018 va fi unul agitat, insa esti obisnuita deja cu acest lucru. Vei fi nevoita sa te adaptezi unor situatii noi care par destul de dificile la inceput, dar rezultalele vor fi mai bune decat te-ai fi asteptat. Daca esti implicata intr-o relatie serioasa sau esti casatorita,…

- Horoscop 24 octombrie 2017. Gemenii primesc ajutor de la apropiați. Astazi pot face fața chiar și problemelor foarte complicate Horoscop 24 octombrie 2017 – Berbec Ai parte de o zi deosebit de favorabila pentru a repara tot ceea se ce poate repara in relațiile cu cei dragi și de a le alunga indoielile…

- BERBECAstazi aveti o capacitate de concentrare foarte buna, iar aceasta va ajuta sa rezolvati mai usor toate problemele. Puteti face planuri de viitor, pentru ca aveti idei excelente.TAURSe pare ca aveti multe de facut in plan profesional, insa luati lucrurile mai usor.

- SCORPION Nativii acestei zodii au stat mai mult singuri in trecut, dar totul o sa se schimbe. Astrologii spun ca in viitorul apropiat va aparea dragostea si o sa va faca viata mai frumoasa. Aveti o compatibilitate foarte buna la capitolul dragoste cu zodia Gemeni. PESTI Nativii…

- BERBEC Urmeaza un an foarte bun pentru studii si calatorii lungi. Mintea va va fi foarte preocupata de tainele vietii. Veti fi aproape cei mai intelepti nativi din tot zodiacul. In prima parte a anului va faceti noi cunostinte care va vor fi de folos la un moment dat. Faceti prietenii…

- Adevarul este ca unii oameni nu isi dau seama si cauta constant acest raspuns. Chiar daca semnul zodiacal nu iti poate spune exact ce sa faci cu viata ta, el te poate ajuta sa iti dai seama ce trebuie sa faci pentru a avea succes! Berbec Berbecul ar trebui sa fie mandru de tot ce face si are!…