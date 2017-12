Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 29 decembrie 2017. Racii exagereaza cu munca! Ar trebui gandeasca mai mult la ei, la linistea lor. Nativii din sagetator sa iși numere un pic resursele materiale, ca sa descopere ca stau chiar foarte bine. Iata ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii! HOROSCOP BERBEC Degaji o…

- HOROSCOP 2018. Astrologul Libertații, Elena Bunescu, iși spune cum iți va merge in dragoste și in cariera, dar și cum vei sta cu sanatatea și cu banii in noul an! Citește previziunile complete. HOROSCOP 2018 – BERBEC DRAGOSTE: Va trebui sa fii foarte atent la ce iți ofera viața in acest domeniu, pe…

- Craciunul face parte din lista celor 12 sarbatori domnesti de peste an. Nasterea Mantuitorului aminteste de cel mai important eveniment al tuturor timpurilor, care s-a intamplat acum doua milenii si a pus bazele crestinismului.

- Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru anul 2018, ca sa stii cum vor fi urmatoarele 12 luni in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru anul 2018 si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor. Citeste horoscopul anului 2018…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Inainte de a intra in Scorpion, Jupiter le lasa zodiilor putin timp de odihna. Marte va intra in Scorpion din 17 ianuarie, unde va ramane pana pe 7 martie. Drept urmare, aceste trei luni sunt foarte importante pentru cateva zodii, care vor trece prin transformari semnificative. Horoscop 2018.…

- Fiecare persoana are secretele ei pe care nu le impartașește cu oricine, insa astrele ne vin in ajutor și de aceasta data, scrie estisuperba.ro. Afla care este dorința partenerului tau și vezi daca ți se potrivește ce spun astrele despre tine! BERBEC – vrea sa fie lider și iși dorește sa obțina…

- Berbec Se pare ca vei incepe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, in care ai tras pe branci si in care poate ai avut impresia ca totul efortul este in zadar. Urmatorii 5 ani vor fi extrem de prolifici – vei obtine succese dupa succese. Veniturile tale vor creste constant,…

- BERBEC: Vei avea reușite atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Daca unele lucruri nu au dat roade pana acum și ai așteptat mult timp, aceasta așteptare se pare ca a meritat in cele din urma. Insa vei lua o decizie importanta in ceea ce privește desparțirea de un partener…

- HOROSCOP Mariana Cojocaru. Iata ce ne prevad astrele pana la sfarsitul anului: BERBEC: Obtineti avantaje pe final de an TAUR: Relatii armonioase cu partenerii GEMENI: Sanatate excelenta de sarbatori RAC: Atentie la afectiunile de sezon LEU: Va dedicati familiei…

- Horoscop zilnic 4 decembrie. Luna plina aduce un scandal uriaș pentru aceasta zodie. Horoscop zilnic 4 decembrie: Berbec (21.03 -19.04) Iubire: schimbare de atitudine, despre o schimbare interioara cu impact asupra colaboratorilor directi sau a vietii de familie, fapt care îi…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii decembrie 2017 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion, conform...

- BERBEC Luna decembrie e un nou inceput pentru tine pe plan profesional, dar si financiar. Se anunta vesti bune pentru tine pentru ca, in sfarsit, munca de pana acum cunoaste rezultatele dorite. Ai energie si mai mult spor de munca, iar asta iti va aduce multe beneficii. Cu toate ca si cheltuielile…

- BERBEC – Cu exceptia zilelor de 7, 8 si 9 decembrie, as spune ca tot ce vor intreprinde acesti nativi va avea o finalitate sigura. Ar fi bine ca starile lor interioare sa nu altereze aceasta promisiune. In ultima zi a saptamanii li se intampla tot felul de lucruri, care de care mai ciudate. …

- Horoscop 23 noiembrie 2017. Cuadratura Luna-Uranus poate sa provoace schimbari neasteptate si sa predispuna la mici altercatii cu cei din jur. Este posibil sa simtiti ca aveti nevoie de mai multa libertate, dar exista riscul sa fiti gresit inteles.

- BERBEC Anul 2018 vine cu multe oferte noi pentru tine pe plan profesional. Este foarte important, insa, sa stii ce sa alegi si cand e momentul sa faci o schimbare. Daca esti multumita de locul actual de munca, ai face bine sa incerci sa castigi o pozitie mai buna aici si nu sa te reorientezi.…

- BERBECDaca veți manifesta ințelegere fața de cei din jur, atunci lucrurile ar putea merge mult mai ușor. Daca va veți lasa purtat de impulsuri, atunci cei mai mulți se vor indeparta de voi.

- Trei zodii cu ghinion: BALANȚA: Daca anul 2017 a fost un an ok pentru acești nativi, anul urmator le va aduce o mulțime de cumpene acestor nativi, scrie estisuperba.ro. Balanțele se vor confrunta cu o pierdere semnificativa. Poate sa fie vorba despre o persoana draga sau de locul de…

- Esti nascuta in zodia Rac? Atunci cu siguranta vrei sa afli principalele previziuni din horoscop anual 2018, zodia Rac. Horoscop anual 2018 Rac – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Anul 2018 va aduce pentru Raci mai mult optimism.…

- Anul 2017 a fost greu pentru aceste doua zodii. Dar din 2018 lucrurile incep sa se indrepte, iar pana la finalul anului multe din probleme se vor fi rezolvat in mod favorabil. Sagetatorul și Balanța au avut multe ghinioane in ultimul timp și mulți nativi și-au pierdut, probabil, speranța. Anului 2018…

- Esti nascuta in zodia Scorpion? Atunci cu siguranta vrei sa afli principalele previziuni din horoscop anual 2018, zodia Scorpion. Horoscop anual 2018 Scorpion – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Anul 2018 se anunta a fi pentru Scorpioni…

- Nativele care sunt singure au tot timpul din lume sa intalneasca marea dragoste sau macar sa simta fiorii iubirii și fluturi in stomac. Descopera in articol cele 3 zodii care se vor bucura...

- Pentru unii weekend-ul aduce fie relaxare și odihna, fie distracție de zile mari. Nu același lucru se poate spune despre nativii din Sagetator, cei pentru care urmatoarele doua zile vor aduce nervi intinși la maximum și destul de multe probleme in plan sentimental.

- HOROSCOP 2018: Pentru Berbeci, anul viitor se anunta foarte bun, cu evenimente interesante si schimbari extrem de importante. Aveti acces mai usor la resurse financiare. Puteti obtine mai usor credite sau sponsorizari. Partenerii sunt dispusi sa investeasca mai mult in colaborarile cu dvs.…

- Anul 2018 va fi anul marilor revelații pentru toata lumea. Totodata, va fi anul surprizelor placute pentru unele zodii pentru ca în calea lor vor ieși persoane care le va câștiga inima imediat. RAC: Anul 2018 va fi un an glorios pentru nativii nascuți sub acest…

- BERBEC: Vei avea reușite atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Daca unele lucruri nu au dat roade pana acum și ai așteptat mult timp, aceasta așteptare se pare ca a meritat in cele din urma. Insa vei lua o decizie importanta in ceea ce privește desparțirea de un partener cu care…

- Horoscop anual 2018 Fecioara – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Fecioarele vor avea parte de un an agitat si plin de haos, pentru ca in vietile lor se vor petrece multe schimbari, unele placute, altele neplacute. Ca sa treci cat…

- Afla din acest articol care este motivul pentru ca nu ai noroc in dragoste, in functie de zodia ta, scrie realitatea.net.BerbecIti tratezi iubitul de sus si te comporti de parca orice ar spune este gresit.

- Horoscopul lunar noiembrie 2017 pentru Berbec: cariera, bani, dragoste și relații, sanatate Horoscopul lunar noiembrie 2017 pentru Berbec semnaleaza prezența celor mai multe planete in partea superoara a harții tale astrale. Casa Carierei tale va predomina ca importanța. Familia și aspectele…

- BERBEC: Acești nativi vor avea nevoie de multa energie in saptamana ce urmeaza pentru ca vor avea multe sarcini de dus la bun sfarșit. Este posibil sa preia și sarcinile colegilor care nu se descurca. TAUR: Taurii sunt plini de idei creative și dispun de o imaginație bogata in…

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Nu te astepta ca ajutorul celor din jur sa vina in lumini stralucitoare, ci uneori cel mai bun sfat poate fi si cel mai banal cuvant adresat tie. Coboara stacheta pretentiilor tale de la ceilalti, pentru ca azi te vei bucura de…

- Iata ce fac zodiile cand nu sunt fericite in dragoste. Berbec Cand sunt fericiti in relatie, Berbecii dau totul si asteapta ca si partenerul lor sa faca la fel. In momentul in care nu se mai simt confortabil si nu mai sunt fericiti, Berbecii tac. Daca dintr-odata partenerul tau de cuplu tace,…

- Horoscop saptamanal 30 octombrie – 5 noiembrie 2017 Oana Hanganu Berbecii au noroc la bani, dar in cuplu trebuie sa renunțe la orgoliu și la dorința de a deține controlul. Taurii sunt vedetele saptamanii. Luna Plina in zodia lor le sporește forța interioara și farmecul personal. Gemenii pot…

- Una dintre cele mai bune tehnici pentru a incerca sa atrageți noroc este sa va rearanjați casa. In conformitate cu principiile Feng Shui, intrarea in casa este cheia fluxului energetic pozitiv. Deci, o recomandare buna pentru a aduce noroc in viața voastra este sa va pastrați drumul liber fara obstacole…

- HOROSCOP 21 octombrie 2017. Trigonul Lunii cu Neptun predispune la trairea unor vise romantice, la idealism in general. Lipsa de concentrare isi face si ea simtita prezenta. Ar fi bine sa amanati proiectele de afaceri si deciziile importante.

- Previziuni pentru toate zodiile pentru 14 octombrie 2017. Horoscop zilnic 14 octombrie: Berbec (21.03 - 19.04) Iubire: revine bonomia cu care ne-au obisnuit, atât în relatia de cuplu cât și în cea cu copiii. Iar daca sunt la început de relație, se…

- Berbec Urmeaza o perioada aventuroasa si poate fi un moment propice sa incepi o afacere noua. Stai bine si la capitolul sanatate, dar nu sari peste exercitiile fizice. In dragoste, nu iti incalca promisiunile. Taur Urmeaza o perioada linistita si armonioasa. Te indrepti spre…

- Se spune ca, in dragoste, zodia sub semnul careia te-ai nascut iți poate dicta norocul. Afla daca faci parte dintre zodiile care sunt predestinate sa iși gaseasca sufletul-pereche adevarat, scrie realitatea.net.

- Melancolia si senzatia de tristete sunt la ordinea zilei la mijloc de toamna. Aceasta perioada aduce cu sine o serie de stari ostile, in care orice cuvant sau gest pot starni certuri si conflicte, scrie realitatea.net.

- BERBEC Daca esti implicata intr-o relatie de multa vreme, cel mai probabil tu si partenerul tau decideti sa treceti la nivelul urmator. Daca aveti planificata o escapada in aceste zile, cu siguranta vei primi o cerere in casatorie. Se anunta vesti bune si pentru nativele singure, o legatura…

- Iata care sunt zodiile care spun Adio in curand:CapricornS-au inmultit in ultima vreme discutiile aprinse cu perechea ta si simti ca se apropie sfarsitul relatiei. Inca nu ai curajul sa ii pui punct, sperand ca lucrurile se vor indrepta. Totusi, ti-e aproape limpede ca mult nu…