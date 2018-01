Stiri pe aceeasi tema

- ”Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a spus, joi, ca inca din martie a inceput sa li se spuna unor colegi de partid ca el va fi arestat si ca unii dintre ei ar fi buni pentru a prelua conducerea si ca cel putin doi membri ai actualului Cabinet i-au relatat ca li s-a transmis explicit ca ar fi buni sa fie…

- In ianuarie va avea loc o discuție pe tema unei eventuale remanieri, a declarat joi seara președintele PSD, Liviu Dragnea. Aceasta a precizat ca nu are niciun element care sa ii spuna ca trebuie remaniat un anumit ministru. „Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile…

- Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit la emisiunea Talk News, moderata de Denise Rifai, despre cum vor fi influențați politicienii Romaniei in anul 2018 și daca vor fi schimbari majore pe scena politica. Astrologul a trecut in revista principalele influențe astrologice in 2018, pentru Liviu Dragnea,…

- Sociologul Marius Pieleanu, cel care conduce institutul Avangarde, este de parere ca, daca mâine ar avea loc alegeri, președintele Klaus Iohannis ar ieși din nou învingator. ”Președintele țarii incontestabil este în centrul jocului de putere. Nu pierde nimic din…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, luni seara, la Romania TV, ca dupa demisia sa „asumata” din funcția de premier Vasile Dincu trebuia sa fie premier, insa Klaus Iohannis s-a impotrivit.„Demisia mea din funcția de premier a fost una asumata. Vasile Dincu trebuia sa fie premier, dar nu…

- Liviu Dragnea (foto: Mediafax) In 2017, Romania a inceput politic cu un guvern tehnocrat, condus de Dacian Ciolos, si va incheia cu Mihai Tudose in fruntea Executivului. Intre ei, pe peretele cu fotografiile prim-ministrilor din Palatul Victoria, a fost pus si Sorin Grindeanu. Dacian Ciolos, Sorin Grindeanu…

- Transportatorii anunta proteste: cer eliminarea activitatii firmelor care nu au licenta pentru transport de persoane Peste 50.000 de transportatori rutieri vor protesta pe 13 decembrie in mai multe orase din tara si pe 20 decembrie in fata Guvernului, solicitand eliminarea activitatii firmelor…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- Regele Mihai a murit marti, la ora 13.00. Mai multi lideri politici, printre care Klaus Iohannis, Liviu Dragnea si Gabriela Firea, si-au exprimat regretul fata de decesul monarhului care a condus Romania in perioada 1940-1948.

- Intrebat daca ar fi necesar un miting PSD impotriva statului paralel, Mihai Chirica a declarat pentru RFI: „Raspunsul este evident nu, pentru ca nu avem inca o definitie a statului paralel. Ma consider totusi un om care a mai citit cateva carti de-a lungul carierei mele si vietii mele si n-am gasit…

- PSD va organiza mitinguri impotriva statului paralel si ilegitim in Bucuresti si in orasele mari, mesajul fiind "aceasta este majoritatea", secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, declarand ca decizia a fost luata la presiunea romanilor. "Ne-am intalnit pentru ca presedintii…

- Primul președinte al Romaniei dupa Revoluția din 1989, Ion Iliescu, nu a fost prezent, pentru prima oara in toți acești ani, la parada de 1 Decembrie. Soția sa a explicat care a fost motivul absenței acestuia. Ion Iliescu a stabilit o premiera de Ziua Naționala a Romaniei. Fostul președintre al Romaniei…

- Nina Iliescu a transmis ca presedintele a suferit o entorsa si nu se poate incalta. In tribuna oficiala au putut fi vazuți premierul Mihai Tudose, mai mulți miniștri, intre care Carmen Dan, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Basescu (care și-a adus doi dintre nepoți), președintele CCR,…

- Mai multe proteste au fost anuntate pe retelele de socializare pentru vineri, de Ziua Nationala, la Arcul de Triumf, unde va avea loc parada militara, dar si in Piata Victoriei din Bucuresti, precum si in Alba Iulia. Primul protest este anuntat pentru ora 9.00, la Arcul de Triumf, sub titlul ”Ne cerem…

- Bogdan Chirieac crede ca succesorul lui Liviu Dragnea la conducerea PSD-ului va fi Mihai Tudose, insa premierul nu va rezista mult timp in aceasta funcție. Totul pentru ca in final, social-democrații sa propuna pentru alegerile prezidențiale un candidat care poate fi invins. "Domnul președinte…

- Romania va achiziționa rachete PATRIOT din SUA, in schimbul sumei de aproape 4 miliarde de dolari, fara TVA. Deși in legislație a fost prevazuta legea offset-ului, care prevedea ca firmele straine care vand armament Romaniei sa faca investiții in țara noastra, aceasta nu mai e valabila, inca din…

- „In functie de datele lor de nastere, stii ce karma au. Cunoscand un om, stii la ce sa te astepti din partea lui", a spus, duminica seara, Mihai Voropchievici. Klaus Iohannis, nascut pe 13 iunie: „Are lectia echilibrului, a seriozitatii, a responsabilitatii. Intr-o viata anterioara a fost…

- Sedinta Comitetului Executiv National al PSD s-a incheiat astazi cu adoptarea in unanimitate a unei rezolutii in care PSD acuza statul paralel ca foloseste institutii si fonduri publice pentru a prelua puterea. Totodata, liderii social democrati arata cu degetul spre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Mihai Tudose a afirmat ca nu a mai discutat in ultima perioada cu șeful statului. Intrebat daca nu se impune o discuție cu Klaus Iohannis avand in vedere criticile pe marginea masurilor fiscale dar și pe MCV, prim-ministrul a raspuns: "Nu-mi amintesc sa fiu criticat pentru MCV. Care este acuza adusa…

- Cozmin Gusa a analizat, la emisiunea News Room, situatia in care se afla liderul Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, dezvaluind ca, din informatiile pe care le detine, exista acele filmari de la taierea porcului si ca ar fi coincis cu prima inchidere a dosarului TelDrum in 2013.Consultantul…

- Executivul de la București va adopta, in ședința miercuri, prin Ordonanta de Urgenta modificarea Codului fiscal, act normativ care prevede si transferul contributiilor de la angajator la angajat, masura contestata de sindicate, precum si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%, decizie contestata…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, participa marti, la Palatul Victoria, la discutiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentantii Asociatiei Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice.

- Proiectul parteneriatului public-privat va fi adoptat in sedinta de Guvern de miercuri (n.n.-maine), daca toate avizele sunt gata, sau saptamana viitoare, a anuntat, ieri, premierul Mihai Tudose. „Legile privind achizitiile si contractul sunt trei propuneri, sunt gata de a fi trimise direct la Parlament…

- În cazul în care Guvernul nu renunta la aceasta masura, primarii cer masuri compensatorii cum ar fi cresterea cotei din impozitul pe venitul global care vine la primarii de la 41,75% la aproximativ 70%. Mihai Tudose promite masuri compensatorii, însa premierul nu a putut spune…

- Mandatul actualului ambasador SUA la București, Hans Klemm, este pe final, iar in SUA se pare ca s-a decizia de a-l rechema pe acesta. Gelu Vișan susține ca are informații conform carora noul ambasador al SUA la București va fi Elias Wexler, un american nascut in Romania, la Iași.Citește și:…

- Fostul premier Dacian Cioloș intervine in disputa generata de anunțul președintelui PSD, Liviu Dragnea, care a declarat ca a cerut șefului Guvernului, Mihai Tudose, sa prelungeasca si pentru 2018 finantarea de la buget pentru tratamentele supravietuitorilor din Colectiv.

- Președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a infirmat, joi, ca ar fi avut vreo intalnire privata cu procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi. El a declarat, într-o emisiune la România TV, ca prima întâlnire…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat, joi, ca presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa numeasca in functie pe „toata lumea“, intrebat de jurnalisti daca seful statului ar trebui eliminat din procedura de numire a procurorilor-sefi.

- Comisarul european Gunther Oettinger, la Bucuresti Comisarul european Günther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, se va întâlni joi, la Bucuresti, cu presedintele Klaus Iohannis si cu premierul Mihai Tudose. Înaltul responsabil european va avea,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. Intrebat despre intalnirea dintre premierul Mihai Tudose si reprezentantii…

- Militarului i s-a facut rau chiar dupa depunerea juramantului in fața liderilor Romaniei: președintele Klaus Iohannis, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu. Colegii l-au ajutat și l-au sprijinit pana la sosirea medicilor. Ceremonia a fost apoi reluata, relateaza Romania TV. Militarul…

- Ea a spus ca ii va intreba pe bucuresteni daca doresc introducerea unei taxe de mediu fiindca "nu avem cum sa continuam asa". "O sa-i intrebam pe bucuresteni daca doresc sa se introduca o taxa de mediu. Daca ei sunt de acord, o vom introduce aceasta taxa, pentru ca vom ajunge ca in Bucuresti sa nu mai…

- Jurnaliștii de la Antena 3 prezinta un scenariu care ar putea incendia scena politica. Potrivit acestor informații, in urmatorul Comitet Executiv al PSD se va duce o batalie intre Liviu Dragnea și Mihai Tudose, in care liderul PSD va incerca debarcarea premierului. Citește și: Klaus Iohannis…

- PSD a castigat alegerile legislative categoric in 2016, dar Liviu Dragnea nu s-a putut inscauna in functia de premier pentru ca are o condamnare definitiva in justitie. Liderul social democratilor ar putea intra intr-o cursa si mai importanta. Cea a prezidentialelor din 2019. Gabriela Firea spune…

- Scandalul din interiorul PSD pare ca s-a terminat, dar premierul Mihai Tudose primeste un avertisment chiar de la varful PSD. Primarul Capitalei si vicepresedintele social democratilor, Gabriela Firea a facut anuntul in direct la Romania TV.Citeste si: SOC la Casa Regala: Unchiul ducesei a…

- Este scandal mare in PSD, intre tabara lui Liviu Dragnea și cea a lui Mihai Tudose! Oamenii lui Dragnea il acuza pe premier ca s-a dat cu Klaus Iohannis, mai ales dupa ce Tudose a mers la Cotroceni pentru a discuta despre remanierea guvernamentala inainte de a se vedea cu șeful sau de partid.La…

- Jurnalistul Dan Tapalaga puncteaza intr-un editorial ca șeful PSD Liviu Dragnea a inceput sa piarda din autoritate dupa conflictul cu premierul Mihai Tudose. Mai mult, președintele Klaus Iohannis ar urma sa beneficieze de pe urma tensiunilor de la varful PSD. „Faptul ca pesedistii se razboiesc la vedere…

- Liviu Dragnea a spus ca il susține pe Mihai Tudose in continuare, insa situația tensionata a fost generata atat de o lipsa de comunicare din partea lui cat și a unor miniștri, conform unor stenograme ale Romania TV. "Am ajuns intr-o situație tensionata din cauza mai multor oameni, dar și…

- Liderul PSD a încercat sa blocheze remanierea ceruta de premier, folosindu-se de decizia ALDE de a-l sprijini pe ministrul Viorel Ilie. Klaus Iohannis a sugerat, însa, ca va cauta alta majoritate daca și al doilea guvern PSD va fi debarcat. Mihai Tudose și-a nuanțat declarațiile…

- Cum a ratat clujeanul Vasile Dancu de doua ori functia de premier. Dezvaluirile lui Victor Ponta Fostul premier Victor Ponta a facut cateva dezvaluiri despre jocurile de la varful puterii politice din ultimii ani, in care vorbeste si despre cum a ratat "la mustata" clujeanul Vasile Dancu, fost vicepremier…

- Bogdan Chirieac este convins ca in acest moment nu exista tabere in PSD, ci doar o singura tabara: cea a premierului Mihai Tudose. Analistul politic a subliniat un ”atac fulgerator” al premierului la care ”nu se aștepta” nici Liviu Dragnea. Totodata, Bogdan Chirieac este de parere ca Tudose…

- Ies la iveala dezvaluiri din interiorul Partidului Social Democrat (PSD). Ce s-a intamplat la sedinta dintre Liviu Dragnea si Mihai Tudose? Codrin Stefanescu a spus totul in direct la Romania TV. Secretarul general adjunct al PSD a negat faptul ca Tudose si-ar fi dat demisia in alb daca nu i se permite…

- Jurnalistul Rares Bogdan 'sare la gatul' lui Liviu Dragnea dupa ultimul scandal din interiorul PSD. Mihai Tudose a amenintat cu plecarea din fruntea Guvernului daca nu vor fi remaniati macar cinci ministri. Totul se va transa insa joi dupa amiaza. Vedeta Realitatea TV spune insa ca prima victorie…

- Consultantul politic Cozmin Gușa observa ca premierul Mihai Tudose face un joc pentru PSD și împotriva exceselor lui Liviu Dragnea, care a lansat un atac iresponsabil, într-o perioada foarte precara pentru România.