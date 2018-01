Horoscop 2018: Acestea sunt cele mai norocoase si cele mai ghinoniste zodii ale anului

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii își exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba însa într-una neplacuta, daca insiști…

- Zodia care va avea multe de caștigat la final de an: toate lucrurile bune i se vor intampla! GEMENI: Nativii acestei zodii vor avea șanse foarte mari sa gaseasca o noua sursa financiara, iar relațiile profesionale de la actualul loc de munca iți vor oferi oportunitați noi și favorabile.…

- Anul 2018 va fi marcat de doua aspecte importante. Retrogradarea lui Marte, planeta actiunii, in Capricorn si Varsator, in perioada 29 iunie – 28 august. Asta inseamna ca toate planurile referitoare la schimbarea statutului vor fi remixate. Tot ceea ce credem noi despre o anumita functie, o autoritate…

- Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru anul 2018, ca sa stii cum vor fi urmatoarele 12 luni in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru anul 2018 si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor. Citeste horoscopul anului 2018…

- Nativul Scorpion este o fire intensa si foarte periculoasa, scrie one.ro. Desi se va conecta excelent cu oricare alt nativ din zodiac, mai tarziu vor avea de suferit. Sentimentele pe care le au sunt instabile, iar daca la inceput vor crede ca ceea ce simt este puternic si de neinlocuit, pe parcursul…

- Taur2018 are toate sansele sa se transforme in cel mai sumbru an din viata ta. Si trebuie sa fii pregatita sufleteste pentru asta asa incat vestile proaste sa nu te ia prin surprindere. O boala, fie ca e vorba despre tine sau despre cineva din familie, iti da viata peste cap. E multa durere…

- Unele persoane îsi cauta norocul toata viata si tot nu dau de el. S-ar parea ca totul tine de semnul zodiacal care te guverneaza. Iata care sunt cele mai ghinioniste persoane ale zodiacului. Gemeni Nimic nu îti merge bine si asta pentru ca ai tendinta sa gândesti negativ.…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 11-17 DECEMBRIE Berbec: Fertilitate și belșug Taur: Saptamana de atenționari și mesaje Gemeni: Saptamana de plimbareala Rac: Saptamana cu protecție divina Leu: Se produce un salt calitativ in viața Fecioara: Iși poate rezolva…

- In cercurile astrologice se crede ca Sagetatorul este cel mai norocos semn dintre toate pentru ca este patronat de planeta Jupiter, asociata cel mai des cu norocul si sansa. Cu toate acestea, Jupiter influenteaza toate zodiile, asa ce incearca-ti norocul atunci cand Jupiter iti traverseaza…

- Horoscop de weekend 2-3 decembrie 2017. Balanțele au de luat decizii dificile. Berbec În acest weekend, toate gândurile si actiunile tale se îndreapta catre o persoana care nu prea are grija de ea însasi. Te transformi într-un aparator al drepturilor…

- Berbec - O luna de protecție divina. Ei sunt protejați de deochi și de atacuri agresive din toate zonele. El este deschizatorul de horoscop. Taur - Are o luna in care i se recomanda sa lase grijile deoparte și sa se relaxeze. Daca se rel Gemeni -Sunt mai agitați. Au o luna de batalii,…

- Ti-am pregatit Horoscopul saptamanal pentru perioada 4 -10 decembrie 2017, ca sa stii cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar si in cariera. Astrele iti dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada si iti arata ce te asteapta in cariera, dragoste, sanatate sau in privinta banilor. Citeste…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) In acest weekend tindeți sa exagerați in ceea ce privește cheltuirea banilor. E adevarat ca meritați sa va rasfațați puțin cu niște shopping sau cateva ieșiri in oraș; totuși, nu știți ce va rezerva viitorul, s-ar putea sa aveți nevoie de acești bani, nu ar strica…

- Horoscop 30 noiembrie 2017. Ziua poate deveni interesanta pentru Fecioara. Horoscop 30 noiembrie 2017 – Berbec Poate deveni o zi complicata, daca vei apasa prea mult pe cuvinte, mai ales în discuțiile cu partenerul de cuplu sau un alt partener, la fel de important.…

- In 2018, unele zodii vor da lovitura in adevaratul sens al cuvantului!Gemeni – In 2018 vei avea un noroc foarte mare pe plan financiar. Banii vor spori enorm de mult și fiecare efort pe care il vei depune va da roade excelente de care te vei bucura foarte multa vreme.

- Horoscop Mihai Voropchievici 27 noiembrie - 3 decembrie 2017 Berbec: Saptamana alunecoasa, sunt pe o pojghița foarte alunecoasa, aveți grijpa cum acționați. Taur: Trebuie sa ia niște decizii clare ca sa-și consolideze poziția. Gemeni: O saptamana cu o luna rasturnata, lasați…

- Iata ce spun astrele: Berbec – saptamana alunecoasa pe o pojghița de gheața foarte subțire. Aveți grija ce hotarari luați. Nu intrați la atac daca simțiți ca va fuge pamantul de sub picioare Taur – saptamana in care se vor lua deciizii clare pentru a-și consolida poziția. Fie la serviciu,…

- LEU: Acești nativi se vor indragosti inca din primele zile ale anului 2018 sau chiar in noaptea dintre ani. Leii vor trai intens orice moment, vor rade cu pofta și inima o sa le bubuie in piept de fericire. Daca pana acum ai zburat din floare in floare sau pur și simplu nu te-a atras…

- Horoscop 23 noiembrie 2017. Scorpionii au probleme de comunicare. Spun prea multe cui nu trebuie sau nimic celor ar trebui Horoscop 23 noiembrie 2017 – Berbec Se complica relațiile cu unii dintre prieteni, iar starea ta de revolta împotriva lor poate duce la stricarea…

- BerbecIncepi anul perfect, ai impresia ca traiesti in armonie cu partenerul, dar ceva se strica in relatie in primavara lui 2018, iar lucrurile evolueaza rapid spre o despartire definitiva. O veti lua pe drumuri diferite, iar despartirea va fi una decenta, fara scandaluri si fara razbunari.…

- Daca vrei sa stii care sunt zodiile cu care te potrivesti si in pat, dar si din punct de vedere astrologic, citeste mai jos. Iata care este partenerul perfect, in functie de zodie. Berbec Esti o fire activa, usor agresiva, mai ales in dormitor. Ai tendinta de a fi dominator si…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 20-26 NOIEMBRIE 2017. Berbec - Are protecție divina Taur - Primește atenție din partea celor dragi Gemeni - Face schimbari benefice Rac - Are o saptamana cu fertilitate și belșug Leu - Face o schimbare deosebit de importanta. Fecioara…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 17 noiembrie 2017. Berbec Nu ești în cea mai buna forma. Te-ai certat cu un prieten din cauza unei discutii mai vechi. Acum îti pare rau ca te-ai înfierbântat atât. Treci peste mândrie si da-i un…

- Iata cele mai seducatoare calitati ale fiecarei zodii. Berbec Pasiune, indarjire, energie deobordanta. Acestea sunt calitatile care transforma nativii zodiei Berbec in parteneri de cuplu pasionali. Chiar daca sunt incapatanati, educatia si sarmul personal fac imediat "victime".…

- Horoscop Mihai Voropchievici 13-18 noiembrie 2017: Berbec - caștigatori pe toate planurile, din toate punctele de vedereTaur - sunt intr-o saptamana de alergaturaGemeni - sa nu forțeze mana noroculuiRac - vor primi un cadou minunatLeu - e intr-o perioada de…

- Horoscop 7 noiembrie 2017. Varsatorii ar putea avansa, la locul de munca. Se apropie de persoane care-i ajuta sa progreseze. Horoscop 7 noiembrie 2017 – Berbec Este posibil sa te confrunți cu o adevarata explozie de pofte, dorințe urgente sau gânduri care nu îți…

- Berbec (21.03 – 19.04) Esti recunoscuta pentru impulsivitatea ta si pentru modul in care te indragostesti imediat de o persoana, motiv pentru care nu ai sta pe ganduri nicio secunda daca ai intalni sufletul-pereche. Fie ca recunosti, fie ca nu, in sinea ta, stii ca ai o slabiciune pentru nativul…

- Iata cele 3 zodii ale caror bugete vor creste zdravan, potrivit ele.ro. Leu Faci cum faci si dai de bani. Unii munciti, altii castigati pur si simplu fara prea mari eforturi. Este un an foarte norocos la acest capitol. Iar dpiritul tau competitiv te indeamna sa-ti inmultesti banii investind…

- Berbec: muncitor, curajos Taur: dragastos si iubitor Gemeni: schimbator, se adapteaza repede Rac: are o intuiție de aur și o imaginatie bogata Leu: expansiv, deschis Fecioara: inteligența debordanta și un bun analitic Balanta: diplomat și elegant Scorpion:…

- Iata previziunile astrale pentru astazi. Horoscop 30 octombrie 2017 – Berbec Poate fi o zi foarte reușita, în care sa rezolvi cam tot ce ți-ai propus și sa fii mulțumit de rezultatele acestor eforturi. Singura condiție este sa ții cont de ceilalți în tot ce…

- Urmariti „Uranissima”, emisiunea de analiza și previziuni astrologice prezentata de Urania. Aflați care sunt previziunile astrale pentru saptamana 21-27 octombrie și previziuni detaliate pentru fiecare zodie. „Uranissima”, emisiunea prezentata de Urania care iți spune totul despre cum iți influențeaza…

- Berbec Ești pe cale sa incepi o relație noua. Acest lucru te va face sa radiezi de fericire și sa fii plina de energie pe durata intregii zile. Incearca sa nu te entuziasmezi prea tare, deoarece multa lume nu va fi de acord cu aceasta poveste de iubire. Vei vedea cum prietenii iți vor intoarce…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 22-28 OCTOMBRIE: Berbec - Trebuie sa aiba mai multa rabdare pentru ca norocul va fi de partea lor daca vor știi sa aștepte. Taur - Dau lovitura - vor fi mulțumiți și financiar și sentimantal. Gemeni - Au o saptamana de comunicare multa, dar atenție…

- Exista anumiți barbați care se implica in activitațile casnice și-și ajuta soțiile pentru ca știu și e cat de greu este sa te descurci cu atatea sarcini, scrie estisuperba.ro. Sunt 4 zodii de barbați care știu chiar sa gateasca mai bine decat unele femei. Citeste si HOROSCOP: 3 zodii de femei…

- Leu Barbatul cu care iese in lume femeia din zodia Leu trebuie sa fie precum e ea: mandru, bine facut, sa arate perfect din cap pana-n picioare. E atrasa de barbatii a caror privire emana inteligenta, caci nu va suport alaturi de ea un barbat care nu e capabil sa poarte o conversatie, care…

- Horoscop 17 octombrie 2017. Varsatorii sunt dornici de afirmare, însa provoaca evenimente din care ies foarte șifonați Horoscop 17 octombrie 2017 – Berbec Încep sa capete un contur mai clar secretele, discuțiile departe de ochii lumii și dorințele pe care…

- SCORPION Nativii acestei zodii au stat mai mult singuri in trecut, dar totul o sa se schimbe. Astrologii spun ca in viitorul apropiat va aparea dragostea si o sa va faca viata mai frumoasa. Aveti o compatibilitate foarte buna la capitolul dragoste cu zodia Gemeni. PESTI Nativii…

- Horoscop 10 octombrie 2017. Balanțele își cer drepturile. E un moment bun pentru a pretinde recompense pe masura eforturilor Berbec Astazi debuteaza o perioada destul de lunga în care vei deschide cutia cu dorințe și o vei lasa așa, de bunavoie și nesilit de nimeni.…

- Berbec Calitati: aventuros, energic, curajos, increzator, entuziast, dinamic. Defecte: egoist, impulsiv, nerabdator, pripit, iute la manie. Partenerul ideal: Balanta. Alte semne compatibile: Leu, Sagetator, Gemeni, Varsator. Taur Calitati: rabdator, de incredere,…

- Horoscop 9 -15 octombrie Mihai Voropchievici: Berbec - sa abordeze toate problemele in alta modalitate, schimbați macazul Taur - are o saptamana de protecție divina. Gemeni - au o saptamana in care gasesc rezolvari la toate problemele. E o saptamana de comunicare. Racii - sa…

- Varsator (20 ianuarie – 18 februarie) Suferi de independenta cronica! Iti sperii partenerii de cuplu cu atitudinea ta detasata si libertina. Iar daca cineva indrazneste sa se apropie prea tare de tine, tinzi sa-l iei in ras. Ezitarea de a crea intimitate intre tine si iubitul tau te poate…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de sâmbata, 7 octombrie 2017. Berbec Atitudinea calma si relaxata pe care o abordezi în fata unei noi provocari este perfecta, pentru ca nu intri în panica daca lucrurile capata un ritm ciudat. Le tratezi pe toate rational,…

- Iata ce va rezerva astrele, în functie de zodie, pentru ziua de miercuri, 4 octombrie 2017. Berbec Se apropie termenul scadent pentru o decizie de care va depinde ce vei face pâna la sfârsitul anului. Ai vrea sa iei hotarârea cea mai buna, mai ales ca nu te…