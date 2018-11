Horoscop 20 noiembrie 2018 – Astazi sunt favorizate relatiile cu persoana iubita BERBEC S-ar putea sa fiti indispus si sa nu aveti chef de nimeni si de nimic. Este o zi buna pentru introspectie si pentru a analiza ce ati putea indrepta in relatiile cu cei apropiati. Aveti nevoie de momente de solitudine si meditatie, dar nu va izolati total de cei din jur. Problemele care va […] Horoscop 20 noiembrie 2018 – Astazi sunt favorizate relatiile cu persoana iubita is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Relatiile – atat cele profesionale, cat si cele personale – pot fi afectate de diverse dificultati de comunicare. Este indicat sa fiti foarte atent cum va exprimati si sa-i ascultati pe ceilalti cu atentie si rabdare. S-ar putea sa va simtiti obosit si sa nu aveti chef sa va intalniti cu prietenii.…

- BERBEC Faceti cunostinta cu o persoana deosebita care va cucereste imediat si care va juca un rol important in viata dvs. Este posibil chiar sa va propuneti sa petreceti un sfarsit de saptamana impreuna. Pe plan profesional si in afaceri bazati-va pe intuitie, dar tineti cont si de sfaturile unei persoane…

- BERBEC Puteti sa incepeti o afacere noua sau sa va ganditi la investitii pe termen lung. Sunteti in forma si plin de entuziasm, spre bucuria partenerului de viata. Relatiile cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune. Cei din jur va apreciaza munca, dar trebuie sa mai asteptati putin pana sa apara rezultate…

- BERBEC Relatiile pe plan social evolueaza foarte bine, iar pe plan financiar incepeti sa va redresati. Este posibil sa faceti o calatorie in interes profesional sau de afaceri care va va aduce satisfactii nesperate si o schimbare favorabila in plan sentimental. Fiti foarte atent la bagaje si la acte.…

- Horoscop 6 octombrie Berbec Azi puteți obține beneficii materiale importante, dar eastrolog.ro va recomanda sa evitați speculatiile de orice fel, mai ales cele financiare. La o intrunire cu prietenii, este posibil sa faceți cunoștința cu o persoana mai in varsta care va poate ajuta in afaceri. In…

- BERBEC In prima parte a zilei sunteti putin cam storsi de vlaga. Dar, apoi va veti crede in stare sa doborati muntii. Mai ales pentru o persoana iubita sau pe care vreti s-o cuceriti. Nu va epuizati din prima! TAUR Incapatanati, agresivi, veti incerca sa detineti controlul asupra celor din jur. Renuntati…

- Berbec Berbecii vor avea un weekend excelent. Totul va decurge asa cum si-au dorit, mai ales in relația cu persoana iubita și in relațiile cu prietenii. Insa, acești nativi nu trebuie sa incerce sa forțeze lucrurile și sa lase totul sa se intample la momentul potrivit. Taur Taurii iși pot deteriora…

- Horoscop weekend 21-23 septembrie. O zodie va varsa lacrimi amare și s-ar putea desparți de persoana iubita, in timp ce altele vor intampina, de asemenea, conflicte complicate. Pentru alți nativi, acest sfarșit de saptamana va fi despre liniște și relaxare alaturi de familie, parteneri și prieteni.