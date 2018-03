Horoscop 20 martie 2018 – Faceti cunostinta cu o persoana deosebita BERBEC Faceti cunostinta cu o persoana deosebita, care va atrage din primul moment. Fiti prudent si modest. La locul de munca sau in afaceri este recomandat sa fiti foarte atent si sa nu va asumati niciun risc. Puteti sa va bazati pe intuitie. TAUR Va simtiti in forma intelectuala excelenta, aveti idei ingenioase si […] Horoscop 20 martie 2018 – Faceti cunostinta cu o persoana deosebita is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Scorpion Nemiloasa. Asa poate fi descrisa intr-un cuvant nativa Scorpion. E suspicioasa fiindca e convinsa ca toata lumea are ceva impotriva ei, ca mereu incearca cineva sa ii faca un rau. Ii place sa umileasca, sa te faca sa te simti inferior doar pentru a-si hrani orgoliul. Iar daca cineva…

- BERBEC: Se apropie ziua dumneavoastra de nastere, asa ca ar fi bine sa va faceti planuri pentru viitor inainte de aniversare. Chiar daca aveti multe responsabilitati, puteti sa apelati la cunoscuti pentru a duce la bun sfarsit tot ce va propuneti. TAUR: In aceste zile sunteti foarte populari…

- BERBEC Astazi creativitatea este mai mare decat de obicei si s-ar putea sa va preocupe ideea de a incepe o activitate noua. Aveti sanse sa va afirmati pe plan intelectual. Parcurgeti o perioada favorabila inspiratiei artistice. Nu neglijati odihna. TAUR La locul de munca sau in afaceri, cu toate ca…

- BERBEC Nu semnati documente oficiale si nu luati decizii importante la locul de munca sau in afaceri. Cei din jur ar putea sa nu fie de acord cu toate ideile dvs. In plan sentimental totul ar trebui sa mearga bine. Partenerul de viata va ajuta sa depasiti mai usor dificultatile cu care va confruntati.…

- HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU PESTI. Inca de la inceputul anului, Uranus intra in miscare directa, pregatindu-si iesirea din semnul Berbecului, acolo unde tranziteaza din martie 2011, astfel incat intre 15 mai si 6 noiembrie, pot spune ca va puteti recapata linistea si stabilitatea sau cel putin…

- Berbec - Puteți primi vești de departe și puteți face planuri pentru o mica escapada. Aveți un tonus foarte bun astazi. Taur - Azi este o zi foarte buna pentru bani. Reușiți sa transformați o paguba...

- BERBEC Este o zi buna pentru a face schimbari in locuinta. Tineti cont si de parerile partenerului de viata. Puteti sa va faceti planuri de viitor. Nu va implicati in mai multe activitati in acelasi timp, pentru ca s-ar putea sa nu terminati niciuna! Primiti un cadou care va impresioneaza. TAUR Daca…

- S-a pronuntat o hotarare intr-o chestiune de interes pentru alesii neamului, in speta cei care sperau sa poata avea, simultan cu aceasta postura, si calitatea de comerciant persoana fizica. Sesizata fiind de catre seful statului, in aceasta chestiune, Curtea Constitutionala a analizat, in sedinta de…

- BERBEC Se intrevede o zi destul de agitata, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de munca si acasa. Aveti idei originale si valoroase, care va pot fi de mare ajutor pe plan profesional. In plan relational, este o zi buna pentru rezolvarea controverselor sau a eventualelor conflicte, pentru reconcilieri…

- BERBEC Incepeti sa aveti mai multa incredere in dvs. si sa va recapatati optimismul. Nu neglijati problemele celor apropiati, pentru ca altfel riscati sa vi se reproseze ca sunteti indiferent. Fiti cat mai prudent si respectati cu strictete legea, regulamentele etc. TAUR Se pare ca simtiti nevoia…

- HOROSCOP 2 MARTIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Viseaza, ai curaj sa creezi scenarii cat mai fanteziste, lasa imaginatia sa creeze orice vrea, pentru ca de aici se nasc cele mai interesante lucruri. Totusi, ar fi bine sa fii discret si sa-ti pastrezi visele doar pentru tine, deocamdata,…

- Saptamana astrala este incarcata de evenimente : luna plina pe 2 martie, Uranus termina un ciclu de 24 ani iar Jupiter unul de 165 ani. Acest lucru marcheaza si sectorul financiar al pamantenilor. Citeste cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine pe domeniul banilor, in functie de zodia…

- O femeie de 69 de ani din Arad a murit, luni, in spital, ea fiind diagnosticta cu gripa la inceputul lunii februarie, cand a fost internata. Pacienta nu fusese vaccinata si avea si alte afectiuni cronice, acesta fiind al treilea deces al unui bolnav de gripa inregistrat in Arad, in timp ce la nivel…

- BERBEC Aveti sanse de reusita in plan profesional si in activitatile casnice. Schimbarile pe care intentionati sa le faceti pot fi bine primite daca aveti grija sa cereti si parerea celor din jur. Nu faceti exces de zel asumandu-va prea multe responsabilitati, pentru ca exista riscul sa nu le faceti…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta. TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine…

- Planetele nu ne decid viitorul. Viitorul este determinat la fiecare in parte de propriile alegeri individuale. Dar planetele pregatesc si aranjeaza scena in care evenimentele au loc si pun in miscare ceea ce este "scris in stele" la care se adauga intotdeauna liberul arbitru al fiecaruia. Din acest…

- BERBEC Azi este indicat sa fiti prudent si sa nu va asumati niciun risc, fiindca nervozitatea va poate pune in situatii dificile. Ar fi bine sa evitati sa conduceti masina. Sunteti predispus la mici accidente, care pot avea loc si din vina altora. Nu este momentul sa provocati discutii in contradictoriu.…

- BERBEC Va preocupa caminul si reparatiile sau imbunatatirile necesare in locuinta. Sunteti intr-o forma fizica si intelectuala foarte buna si aveti sanse sa duceti la bun sfarsit tot ce v-ati propus pentru azi. Aveti o controversa cu partenerul de viata in legatura cu investitiile planificate pentru…

- Horoscop pe zi de naștere. Persoana nascuta pe 22 februarie are multe calitați. Este altruista, idealista și dedicata, insa are o mare problema: se neglijeaza pe ea insași, iar acest lucru ii poate aduce multe lacrimi. Lumea ei poate fi complicata, dar sentimentele ii sunt profunde.

- BERBEC Incearca in aceasta saptamana sa te ocupi mai mult de cei dragi, cu toate ca ai multe pe cap la serviciu. Nu pierde timpul cu alte activitati, pentru ca acum e momentul sa te axezi pe familie si sa le oferi tot ce ai. Intre tine si partenerul de viata exista o problema care nu mai suporta…

- BERBEC Aveti ocazia sa faceti schimbari importante in viata dvs., mai ales in plan sentimental. Reusita la locul de munca si in afaceri. De asemenea, sunt favorizate intalnirile cu prietenii. Organizati-va timpul in asa fel incat sa nu va neglijati partenerul de viata. TAUR La locul de munca sau in…

- Configuratia astrala predispune la aparitia anumitor situatii, oportunitati sau conflicte la fiecare zodie, pentru care primesti si solutie. Citeste si la restul zodiilor. Chiar daca acum nu traiesti situatia de la alte zodii, recomandarea data iti pot fi de ajutor si tie, acum sau in viitor. …

- Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit, sa actionezi diferit si sa traiesti in aliniere cu legile Universului. O perspectiva diferita iti poate schimba destinul spre bine si succes. Russell Grant, astrolog celebru cu experienta…

- HOROSCOP BERBEC Esti dinamizat de o persoana care are incredere in tine si ti-o arata pe fata. Cum sa nu faci tot ce-ti sta in putinta cand citesti in ochii lui ce asteptari imense are de la tine? Te motiveaza energia lui debordanta, iti da mai mult chef de actiune si, fie ca faci totul…

- BERBEC Sunteti in forma intelectuala excelenta si aveti idei ingenioase. Intentionati sa demarati un proiect nou, pe care il pregatiti de ceva timp, dar nu aveti inca suficienti bani. Puteti sa cereti un imprumut de la o persoana apropiata, pentru ca aveti sanse reale sa obtineti suma necesara. TAUR…

- BERBEC Va tenteaza ideea de a incepe o noua afacere pe cont propriu pornind de la experienta acumulata in ultima vreme. Aveti sanse sa obtineti un profit frumos. In plan profesional, aprecierile superiorilor v-ar putea atrage invidia unor colegi. Este momentul sa le dovediti tuturor ca puteti fi un…

- BERBEC La locul de munca si in afaceri este posibil sa fiti nevoit sa va schimbati programul din cauza unor evenimente neprevazute. Un prieten va ajuta sa clarificati o neintelegere cu persoana iubita, aparuta din cauza unor barfe. Aveti rabdare, fiindca totul va reveni la normal in scurt timp. TAUR…

- BERBEC O problema profesionala s-ar putea dovedi mai complicata decat v-ati asteptat. Se pare ca va lipsesc anumite informatii importante. Pentru a realiza ceea ce v-ati propus pentru astazi este necesar sa aveti rabdare si sa va pastrati optimismul. In plan personal ar fi bine sa fiti mai intelegator…

- BERBEC Va confruntati cu intarzieri sau neintelegeri care genereaza dificultati financiare de scurta durata. Ati face bine sa fiti mai optimist si mai destins, fiindca riscati sa tensionati relatiile cu cei din jur. Daca trebuie sa sustineti un examen sau sa calatoriti, fiti foarte atent si precaut.…

- BERBEC Va puteti astepta la o zi agitata, cu multe probleme de rezolvat. La locul de munca este posibil sa vi se incredinteze o parte din sarcinile unor colegi. Nu este cazul sa va faceti griji: sunteti capabil sa faceti fata cu succes tuturor problemelor. S-ar putea ca situatia financiara sa nu va…

- BERBEC S-ar putea sa deveniti irascibil si exista riscul sa ii dati partenerului de viata o replica nejustificat de dura, pe care o veti regreta mai tarziu. Daca va urcati la volan, ar fi bine sa tineti cont de faptul ca riscul de accidente este sporit. In contextul astral tensionat de azi, amanati…

- BERBEC Azi este posibil sa fiti mai sensibil decat de obicei si sa nu va simtiti in cea mai buna forma intelectuala. Avand in vedere contextul astral relativ dificil, amanati luarea deciziilor importante, nu semnati documente oficiale si nu faceti planuri pe termen lung. TAUR Ar fi bine sa nu va faceti…

- BERBEC Este posibil sa fiti cam visator si sa aveti tendinta de a neglija probleme importante sau care nu suporta amanare. Nu este momentul sa incepeti noi activitati, din cauza ca deciziile pe care le luati ar putea fi neinspirate sau chiar eronate. Ar fi bine sa profitati de ajutorul pe care vi-l…

- BERBEC Aveti mari sanse de reusita in tranzactii comerciale. Daca intentionati sa faceti anumite schimbari in locuinta, puteti conta pe sprijinul familiei. Dupa-amiaza puteti sa faceti planuri de viitor impreuna cu partenerul de viata. Ar fi bine sa tineti cont ca este posibil sa va confruntati cu o…

- Sportul constantean este in doliu, dupa trecerea la cele vesnice, la varsta de 67 de ani, a lui Ion Baba, fost jucator de oina, care, in ultimii zece ani, la solicitarea conducerii Federatiei Romane, a acceptat sa puna umarul si la dificila misiune de renastere a oinei. "Doliu in lumea oinei la inceput…

- BERBEC Este posibil sa fiti indispus din cauza ca o afacere a dat rezultate mai slabe decat v-ati asteptat. Daca analizati situatia cu calm si detasare, puteti descoperi cauza problemei. Limitati-va la activitati de rutina, care nu necesita o concentrare deosebita. Relatia cu partenerul de viata s-ar…

- BERBEC 21.03-20.04: Scenariul din aceasta saptamana este evidentiat de starea de spirit, care manifesta o instabilitate mai ceva ca vantul. Este foarte dificil sa va concentrati. Pot aparea mici modificari de program acasa. O ruda ar putea sa-si exprime nemultumirea fata de atitudinea dumneavoastra.…

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri puteti avea realizari frumoase dar nu este exclus sa aveti de munca mai mult decat v-ati asteptat. Un coleg sau un partener invidios ar putea incerca sa va implice intr-o cearta. Nu va lasati provocat! Este posibil ca partenerul de viata sa fie nemultumit din…

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus pentru azi. In plan sentimental este posibil sa intampinati dificultati din cauza orgoliului. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa rabdare cu persoana iubita. Ocupati-va de diverse probleme casnice care isi asteapta…

- BERBEC Este posibil sa luati o decizie inspirata care va ajuta sa rezolvati o problema financiara. La locul de munca sau in afaceri s-ar putea ivi pe neasteptate posibilitatea de a finaliza o lucrare care stagneaza de ceva timp. Contextul astral al zilei este favorabil comunicarii cu rudele mai in varsta.…

- Dezvoltare profesionala: nu este intotdeauna clar la ce sa te concentrezi. Ar trebui sa te duci la un bootcamp de codificare? Sa investiți intr-un curs de marketing in social media? Sa participați la un curs de comunicare? Ce ar trebui sa faceți pentru a va ajuta sa excelați la actualul loc de munca…

- TaurAsteptarea ia sfarsit. Ai suferit multa vreme de singuratate, insa in 2018 norocul iti surade in plan sentimental. Te indragostesti inexplicabil de o persoana spre care altadata nici nu ti-ai fi indreptat atentia. Culmea, aceasta iti raspunde pozitiv la apel si veti reusit in timp record…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- Iata ce ai de facut in 2018, potrivit zodiei tale. Berbec Asculta-ti inima! Esti semn de Foc si ar trebui sa acorzi mai multa atentie emotiilor. Nu ezita sa vorbesti din inima si sa faci lucrurile din tot sufletul. Taur Alege varietatea! Esti omul tabieturilor,…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- Se prevad schimbari pentru zodii, unele fiind repercusiuni ale eclipsei din august, scrie zodiacool.ro. Citeste si HOROSCOP: Topul zodiilor greu de iubit. Iata care sunt Nativii vor avea parte pana pe 31 ianuarie de surprize pe toate planurile, atat sentimental cat și profesional.…

- Cand vorbim de Craciun ne referim si la bunatate, iertare, darnicie, familie. Iata cateva sfaturi care sa-i ajute pe parinti sa le explice copiilor ce inseamna spiritul Sarbatorilor. Creati un ritual de CraciunSpiritul Sarbatorilor va ramane adanc intiparit in sufletul copiilor daca…

- BERBEC Acordati prea multa importanta unor chestiuni marunte si aveti tendinta sa exagerati. Incercati sa priviti totul cu mai multa detasare si sa acordati mai mult timp activitatilor relaxante, pentru ca stresul va poate afecta sanatatea. Daca aveti ocazia sa faceti o calatorie impreuna cu persoana…