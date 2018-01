HOROSCOP 20 IANUARIE 2018. Sextilul Mercur-Neptun arată că trebuie să amânaţi deciziile importante HOROSCOP 20 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru ca acum trebuie sa ramai surd la influente care ar putea sa te impresioneze cumva. Va trebui sa extragi o concluzie, sa dai un verdict sau o nota clara, fara a tine cont de nimic din ce auzi in jurul tau. Bazeaza-te pe fapte certe, nu pe ceea ce inima iti… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC Incearca sa fii impartial in judecatile tale de valoare, pentru ca treci printr-o situatie in care chiar nu ai voie sa tii partea nimanui si nici sa ai propriile tale preferinte. Chiar daca inima ta inclina intr-o anumita directie, tine sub control aceasta slabiciune, pentru…

- HOROSCOP 16 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Cu cat iti doresti si depui eforturi mai multe sa socializezi cu persoanele din anturajul profesional, cu atat pare ca acestia nu te baga in seama. Observa de pe margine ce se petrece la locul de munca. Vei observa ca se contureaza…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- Iata ce va rezerva astrele pentru marți, 9 ianuarie 2018. Horoscop 9 ianuarie – Berbec Te simti ciudat azi in pielea ta, parca toata lumea te ocoleste, parca nimeni nu te intelege sau nici macar nu observa ca existi, ceea ce naste o stare emotionala negativa in inima ta.…

- Berbec Relațiile parteneriale sunt importante, deoarece se vor discuta planuri profesionale de anvergura. In mod special relațiile din campul muncii, care vizeaza colaborari vor fi aduse in discuție pentru revizuiri sau imbunatațiri deosebite. Controversele se ivesc de la te miri ce, insa…

- Berbec Invata sa renunti la gandirea negativa care te macina de o vreme si sa gandesti doar pozitiv. Bucura-te de fiecare lucru bun care ti se intampla zilnic si fii atenta la detalii. Cateodata, o perspectiva diferita asupra vietii iti poate insenina o zi mohorata. Citeste si HOROSCOP…

- Iata ce ai de facut in 2018, potrivit zodiei tale. Berbec Asculta-ti inima! Esti semn de Foc si ar trebui sa acorzi mai multa atentie emotiilor. Nu ezita sa vorbesti din inima si sa faci lucrurile din tot sufletul. Taur Alege varietatea! Esti omul tabieturilor,…

- Acestea sunt persoanele de care sa te feresti in 2018, in functie de zodia ta. Stai departe de ele! Berbec Cel care incearca sa te reduca la tacere: Ai multa energie si lumina, nu ai nevoie de oameni care sa iti stirbeasca din maretie. Scapa de aceste persoana in 2018! Esti frumos si…

- Horoscopul zilei de Miercuri 3 Ianuarie 2018 HOROSCOP 3 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Viitorul suna bine atunci cand ai alaturi de tine oameni optimisti care te stimuleaza in mod constructiv spre implinirea unui vis. E o placere sa descoperi ca nu esti singur, ca nu te lasa cei dragi…

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii își exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba însa într-una neplacuta, daca insiști…

- HOROSCOP 28 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Azi ai o sansa cu totul speciala de a te remarca, de a atrage toate privirile asupra ta, pentru ca esti, de departe, cel mai bun intr-o confruntare. Increderea deplina care ti se citeste pe chip te ajuta sa iesi in evidenta si astfel…

- HOROSCOP 26 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste. Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor…

- Berbec – Horoscop 26 decembrie 2017 Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste.Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor tale cele mai profunde. Rareori…

- Afla care sunt zodiile cu noroc la bani! HOROSCOP 2018. Berbec Esti un om muncitor, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Poti face unele sacrificii, insa esti ambitios si vei depasi toate obstacolele. Daca nu esti multumit de locul de munca, este posibil sa-ti reevaluezi posibilitatile.…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului…

- Berbec. Produsele electrocasnice va sunt la indemana. Taur: Cuverturile si covoarele romanesti cu motive moldovenesti, fetele de masa cu motive traditionale. Gemeni: Pernutele si canutele zamislite cu drag de mesterii romani, vasele din lut si ceramica de Horezu sunt pentru voi leac…

- HOROSCOP 20 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa,…

- Berbec. Eclipsa partiala de soare din 13 iulie anticipeaza lucrurile care se pot intampla spre final de an si vizeaza familia si cariera. Taur. Cele patru eclipse din Varsator si Leu iti sustin devenirea si te ajuta sa identifici noi oportunitati. Gemeni: Vor avea nevoie de eclipse…

- HOROSCOP 19 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Gandurile iti zboara in locuri indepartate, in tari straine pe care ai dori sa le vizitezi, alaturi de cei dragi. Posibil sa-ti fie taiat elanul fie de unele probleme de sanatate, fie de indatoririle profesionale pe care la ai la serviciu.…

- HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In acest weekend, atentia iti va fi atrasa de relatiile cu anturajul apropiat si de activitatile comune cu acesta planuite de multa vreme. Contextul astral din aceste zile te va ajuta sa-ti selectezi persoanele carora le vei mai acorda sprijin…

- Berbec: Strangi cureaua dar nu pana la ultima gaura. Taur: Tu vei fi ca mosul din "Punguta cu doi bani". Gemeni. Se primenesc de sarbatoare si se pun pe munca. Citeste previziunile complete in video de mai jos: Citeste si HOROSCOP Mariana Cojocaru. Iata zodiacul carierei…

- Horoscop de weekend 2-3 decembrie 2017. Balanțele au de luat decizii dificile. Berbec În acest weekend, toate gândurile si actiunile tale se îndreapta catre o persoana care nu prea are grija de ea însasi. Te transformi într-un aparator al drepturilor…

- HOROSCOP BERBEC. Incearca sa ceri sfatul unei persoane total neimplicate in situatia in care te afli, pentru ca nu va fi influentata de nimeni si nimic! Prins in miezul evenimentelor, tu ai putea privi lucrurile unilateral, doar din punctul tau de vedere, cu simpatii si antipatii personale, or aceasta…

- HOROSCOP 23 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Schimbarea de directie pe care o decizi azi vine asa, din senin, fara sa-ti dai seama ce a generat acest nou sens pentru tine, dar il accepti cu incredere. E un eveniment cu conotatii karmice, de parca sensul in care pornesti acum e un fel…

- Berbec Vei obține rezultate bune in ceea ce privește un proiect sau plan pe care ți-l faci de ceva timp. Vei avea oportunitatea de a-ți schimba modul de gandire sau anumite convingeri și asta e de bun augur. Vei descoperi ca ai multe in comun cu cineva de la serviciu. Taur Simți ca anumite relații incep…

- BERBEC: Vei avea cheltuieli majore din cauza partenerului de viața și a unor colaboratori. Segmentul financiar este foarte vulnerabil in aceasta perioada, de aceea se recomanda sa ai discernamant și sa fii prudent. Treci printr-o perioada aglomerata și tensionata la birou ,insa nu trebuie…

- HOROSCOP 2018: Este vorba de nativii Berbec si Gemeni, doua personalitati total diferite, dar care ii apropie si ii face sa devina cuplul anului. Se completeaza perfect si stiu exact ce sa-si ofere in relatie, reusind astfel sa mentina pasiunea aprinsa pe tot parcursul anului. Se vor intelege foarte…

- HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai norocul sa treci prin spatii aglomerate care, de obicei, te-ar fi deranjat, dar nu si azi, pentru ca acolo ai ocazia de a intalni exact acele persoane de care ai nevoie. Ele iti ofera sfaturile potrivite, solutiile salvatoare, informatiile…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 17 noiembrie 2017. Berbec Nu ești în cea mai buna forma. Te-ai certat cu un prieten din cauza unei discutii mai vechi. Acum îti pare rau ca te-ai înfierbântat atât. Treci peste mândrie si da-i un…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 13 noiembrie 2017. Berbec Începi saptamâna concentrat asupra muncii, așa ca nu te intereseaza nimic altceva decât sa reușești sa faci tot ce ți-ai propus astazi. Dupa program, continui sa muncești: înveți…

- Horoscop 10 noiembrie 2017. Capricornilor nu le ies lucrurile cum vor ei. Scenariul pe care l-au gândit conține erori Horoscop 10 noiembrie 2017 – Berbec Tendințele zilei sunt diverse și nu te orienteaza într-o anumita direcție. Pot sa apara probleme noi în…

- In relatiile sentimentale este posibil sa se constate o tendinta de detasare, cu mai putina tandrete, dar si cu mai putine tensiuni. La nivel social, creste probabilitatea unor actiuni de protest. HOROSCOP 9 NOIEMBRIE Berbec (21 martie - 20 aprilie) Joci un rol salvator pentru o persoana…

- HOROSCOP 6 NOIEMBRIE 2016 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Timpul trece mult prea lent, parca, dar pe tine nu te deranjeaza deloc acest ritm scazut, pentru ca iti ofera de fapt starea potrivita pentru a te ocupa pe indelete de o actiune care oricum nu poate ajunge la rezultate peste noapte. Esti multumit…

- Proiecte aparent irealizabile încep sa devina realitate, în mod surprinzator, pentru nativii unor zodii. Pentru alții însa, apar oportunitați care le scapa printre degete, situații conflictuale la locul de munca și tensiuni cu partenerul de viața. Descopera ce-ți prezic astrele…

- Berbec Te-ai straduit, ai facut eforturi pentru ca relatia sa mearga si degeaba. Se pare ca intre tine si partenerul tau nimic nu mai e la fel ca la inceput. In noiembrie, vei fi nevoita sa iei decizia finala: ori ii accepti comportamentul, ori te desparti definitiv de el. Nimic nu e mai dureros…

- HOROSCOP 2 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tii ca totul sa decurga asa cum tu iti doresti, tot ce ai de facut este sa ai rabdare - se stie, doar cu rabdarea treci marea. Nu te impacienta atunci cand te simti stramtorat sau presat, pentru ca nu vei gasi solutia de care ai nevoie,…

- HOROSCOP 2 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Daca tii ca totul sa decurga asa cum tu iti doresti, tot ce ai de facut este sa ai rabdare - se stie, doar cu rabdarea treci marea. Nu te impacienta atunci cand te simti stramtorat sau presat, pentru ca nu vei gasi solutia de care ai nevoie,…

- Berbec: muncitor, curajos Taur: dragastos si iubitor Gemeni: schimbator, se adapteaza repede Rac: are o intuiție de aur și o imaginatie bogata Leu: expansiv, deschis Fecioara: inteligența debordanta și un bun analitic Balanta: diplomat și elegant Scorpion:…

- Iata previziunile astrale pentru astazi. Horoscop 30 octombrie 2017 – Berbec Poate fi o zi foarte reușita, în care sa rezolvi cam tot ce ți-ai propus și sa fii mulțumit de rezultatele acestor eforturi. Singura condiție este sa ții cont de ceilalți în tot ce…

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Tu esti capul tuturor deciziilor importante in mediul in care te afli, pentru ca toata lumea asteapta parerea ta. Ti se recunoaste astfel valoarea, superioritatea, experienta in diverse domenii. Simti greutatea deciziei tale, iti dai seama…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) O saptamana plina tocmai ce a trecut, dar, in mod surprinzator, voi mai aveți energie pentru inca doua saptamani ca aceasta. Din acest motiv, tot weekendul veți fi plini de viața și veți cauta constant activitați cu care sa va omorați timpul, ba chiar veți vrea sa…

- Berbec: Laurii victoriei sunt simbolul competitiei martiene, iar astazi va ofera un supliment de bani. Taur: Parteneriatele personale si sociale se vor azi parafate. De succes aveti parte. Gemeni: Cu Mercur in Scorpion veti avea parte de o atmosfera placuta la locul de munca. Previziunile…

- Ti s-a întâmplat sa cunosti pe cineva si sa nu îti placa mai deloc de la prima impresie? Ei bine, exista unele persoane care ar face orice sa fie în centrul atentiei, motiv pentru care apeleaza la cele mai urâte defecte ale lor. Iata câteva zodii care reusesc…

- HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2017: HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani iti aduce cheltuieli importante. Poate fi vorba atat despre cheltuieli comune cu neamurile, partenerul de viata, cat si cheltuieli profesionale. Dar se contureaza variante noi de castig…

- Berbec Ești pe cale sa incepi o relație noua. Acest lucru te va face sa radiezi de fericire și sa fii plina de energie pe durata intregii zile. Incearca sa nu te entuziasmezi prea tare, deoarece multa lume nu va fi de acord cu aceasta poveste de iubire. Vei vedea cum prietenii iți vor intoarce…