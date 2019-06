Horoscop 20-26 iunie: Cele două eclipse din iulie aduc schimbări neașteptate pentru toate zodiile Swadisthana sau chakra sacrala, in sanscrita, semnifica ”locuinta proprie”. Este proiectata la jumatatea distantei dintre ombilic si pubis. Simbolul asociat este un lotus cu 6 petale, de culoare portocalie. In mijlocul petalelor sunt reprezentate o semiluna si un crocodil, confundat in spiritualitatea indiana cu un animal sacru. Semiluna reprezinta receptivitatea feminina. Este asociata cu elementul apa, deoarece gestioneaza fluxul fluidelor in corp. Frecventa radiatiei sale este mai inalta decat cea a primei chakre. Swadisthana dispune de o legatura directa cu Vishuddha (centrul gatului). * Berbec… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe studii, frecvențele cuprinse intre 10-30 Hz și induse emisferelor cerebrale ajuta la o procesare ultra-eficienta a informațiilor senzoriale. La aceasta frecventa se ajunge in momentul cand persoana se ingrijoreaza, se infurie, ii este foame, frica sau este surprinsa. Mai este asociata…

- In fiecare vineri, Urania iți spune de ce trebuie sa te ferești in saptamana care urmeaza, ce probleme medicale pot sa apara și ce șanse ai sa te imbogațești. BERBEC Intre 18 și 19 mai, dimineața, nativii vor trai sub impulsul fazei de Luna Plina in Scorpion, care va avea loc in ziua…

- Intre 18 și 19 mai, dimineața, nativii vor trai sub impulsul fazei de Luna Plina in Scorpion, care va avea loc in ziua de 18 mai și care va angaja sectorul beneficiilor materiale obținute cu ajutorul altora. O nota de teama s-ar putea instala in cazul unor persoane care vor avea impresia ca sunt pacalite,…

- ”Karma de ignoranta este in analogie cu semnele mutabile (Gemeni, Fecioara, Sagetator, Pesti), cu planeta Mercur si cu octava superioara Uranus. Ea corespunde oricarei folosiri necorespunzatoare a cunostintelor intr-un scop egocentric sau unei comunicari deficitare, inclusiv minciuni si abuz de incredere…

- Intre 11 și 12 mai dupa-amiaza, Luna va tranzita zodia Leului și le va da nativilor influxuri utile sectorului casei I: energie, voința, ambiție, forța fizica și, mai ales, psihica. Intre 12 mai, dupa ora 19.22, și seara zilei de 14 mai, nevoia de a administra cu grija banii obținuți din salarii și,…

- In 1997, Sunday Telegraph dezvaluia ca Robert Jahn, de la Centru de Cercetari privind anomaliile in tehnica din Princeton, desfașura o serie de proiecte care aveau ca scop influențarea generarii numerelor aleatorii prin intermediul telechineziei. Subiectii erau rugati sa se concentreze asupra unui monitor…

- In 29 aprilie, Saturn merge retrograd in Capricorn. Este, poate, cel mai bun moment al anului pentru a va reevalua obiectivele carierei și direcția vieții. Pe 4 mai, Luna Noua, in Taur, aduce timpul perfect pentru a incepe ceva nou și pentru a va concentra pe activitați organizaționale și pragmatice.…

- Motivatia are substrat metabolic. Pe baza modificarilor metabolice (fiziologice sau patologice), se formeaza necesitatea, motivația unui anumit comportament in mediul extern. Hipotalamusul este prima instanta care sanctioneaza realizarea sau reprimarea motivatiei, in functie de importanța sa vitala.…