Horoscop 2 mai 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 2 mai 2019 - Berbec: Este o zi in care ar fi bine sa fii mai prudent decat de obicei, chiar daca nu ai chef. Te vei pune singur in situații dificile și apoi te vei revolta, daca nu vei dori sa fii mai atent. Horoscop 2 mai 2019 - Taur: Impulsurile puternice ale acestei zile te pot conduce pe carari necunoscute, spre situații care se complica de la un moment la altul. Ar fi de dorit sa ai rabdare in orice situație. Horoscop 2 mai 2019 - Gemeni: Daca vrei sa rezolvi anumite probleme, curente sau nu, va trebui sa faci un efort…