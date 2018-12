HOROSCOP 2 decembrie 2018. Se răcesc relaţiile, se golesc buzunarele la cumpărături. Previziuni pentru fiecare zodie HOROSCOP BERBEC Ai mare noroc ca cineva drag si mai matur este alaturi de tine si iti da sfaturi venite din inima. Te poti baza intru totul pe ceea ce iti transmite, pentru ca sunt cuvinte nascute si dintr-o minte limpede si experimentata, si dintr-un suflet mare! Iti vrea binele si pentru ca tine cu adevarat la tine, nu iti va spune decat ceea ce este in avantajul tau, sursa de intelepciune si de iubire deopotriva. Azi descoperi cine e langa tine trup si suflet, pentru ca exista cineva implicat, dornic sa te ajute si gata sa te indrume, daca ii ceri sfatul. HOROSCOP TAUR … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

