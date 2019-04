BERBEC Aveti dificultati de concentrare, care va reduc randamentul la locul de munca. Cu toate acestea, aveti posibilitatea sa contribuiti la dezamorsarea unei situatii conflictuale intre colegi sau parteneri. In familie, fiti diplomat si ascultati si parerile persoanelor mai in varsta. Va viziteaza un prieten. TAUR Incepeti ziua plin de energie si entuziasm si […] Horoscop 2 aprilie 2019 – Incepeti ziua plin de energie is a post from: Ziarul National