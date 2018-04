HOROSCOP 2 APRILIE 2018: Astrele ne pun la grele încercări la început de săptămână HOROSCOP 2 APRILIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Trezeste-te din iluzia in care esti blocat si priveste realitatea in fata, pentru ca ar fi pacat sa alergi dupa o himera si sa consumi inutil energie, timp, bani, vise. Primesti suficiente semnale de alarma ca directia nu e tocmai cea mai buna, dar continui sa investesti in ea sperante imense. Ti se ofera o solutie de compromis, care nu-ti convine, pentru ca nu seamana deloc cu visele frumoase pe care ti le-ai facut, dar vei vedea ca va avea efecte mult mai bune decat calea pe care insisti sa ramai. Recunoaste ca esti indus in eroare,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

