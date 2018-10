BERBEC Puteti sa incepeti o afacere noua sau sa va ganditi la investitii pe termen lung. Sunteti in forma si plin de entuziasm, spre bucuria partenerului de viata. Relatiile cu prietenii ar trebui sa fie foarte bune. Cei din jur va apreciaza munca, dar trebuie sa mai asteptati putin pana sa apara rezultate concrete. Nu […] Horoscop 19 octombrie 2018 – Aveti posibilitatea sa rezolvati anumite probleme is a post from: Ziarul National