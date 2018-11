Horoscop – 19 noiembrie 2018 – Energie aveti destula, trebuie doar sa va concentrati!

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Un coleg de munca sau un partener de afaceri v-ar putea reprosa ca nu sunteti consecvent. Fiti prudent, pentru ca aveti tendinta sa deveniti impulsiv. Incasati o suma de bani. Ar fi bine sa va sfatuiti cu partenerul de viata in ceea ce priveste destinatia banilor. Nu neglijati investitiile necesare…

- BERBEC Sunteti nevoit sa faceti un drum neplanificat. Desi se intrevad cateva dificultati, aveti sanse sa rezolvati tot ce v-ati propus. Relatiile sentimentale ar putea sa fie putin tensionate. Pastrati-va calmul in discutiile cu persoana iubita. TAUR Se pare ca va simtiti plin de energie si inspiratie,…

- Horoscop 17 octombrie 2018 Berbec Berbecii vor avea parte, astazi, de o mica dezamagire, insa nu trebuie sa va lasati doborati de acest mic hop. Eforturile depuse in ultima perioada, la locul de munca, nu vor fi apreciate la adevarata valoare, iar acest lucru va va intrista. Continuati cu aceeasi…

- BERBEC Un barbat mai in varsta din familie va ajuta sa clarificati o neintelegere cu persoana iubita, aparuta din cauza problemelor financiare. Pastrati-va optimismul si aveti rabdare. Atmosfera tensionata de azi este trecatoare. TAUR Aveti foarte multa treaba, mai ales acasa, dar s-ar putea sa nu…

- BERBEC Primiti musafiri de departe si sunteti nevoit sa va schimbati complet programul. O persoana apropiata ar putea sa va solicite sfatul sau ajutorul pentru rezolvarea unei probleme de sanatate. Nu este exclus sa primiti o veste mai putin placuta de la un prieten. TAUR Rezolvati o problema financiara…

- BERBEC Este posibil sa luati o hotarare in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul. Un prieten v-ar putea solicita sprijinul intr-o problema de sanatate si ar fi bine sa nu va eschivati. Rezolvati o problema financiara. TAUR S-ar putea sa fiti anuntat ca in curand va trebui sa faceti…

- BERBEC In prima parte a zilei sunteti putin cam storsi de vlaga. Dar, apoi va veti crede in stare sa doborati muntii. Mai ales pentru o persoana iubita sau pe care vreti s-o cuceriti. Nu va epuizati din prima! TAUR Incapatanati, agresivi, veti incerca sa detineti controlul asupra celor din jur. Renuntati…

- BERBEC Aveti ocazia sa rezolvati o problema sentimentala, cu ajutorul unei rude mai in varsta. Pentru aceasta, trebuie sa aveti incredere si sa va temperati orgoliul. S-ar putea sa aflati ca o cunostinta are probleme de sanatate si sa fiti nevoit sa va schimbati programul. TAUR Este posibil sa va…