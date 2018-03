Horoscop 19 martie 2018 – Astazi creativitatea este mai mare decat de obicei BERBEC Parcurgeti o perioada favorabila in plan profesional, care va motiveaza sa munciti intens. Atentie: riscati sa ajungeti relativ repede la epuizare. Menajati-va si relaxati-va mai mult. Evitati orice fel de exces! Este o zi foarte buna pentru a da un nou avant relatiei cu persoana iubita. TAUR Sunteti indispus si irascibil, probabil din […] Horoscop 19 martie 2018 – Astazi creativitatea este mai mare decat de obicei is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- HOROSCOP 19 - 25 martie 2018, BERBEC Berbecii pot avea un inceput de saptamana foarte tensionat. Sunt mai ușor de iritat in relațiile personale, mai ales cu autoritațile. Vor sa-și impuna punctul de vedere. Au senzația ca lucrurile nu funcționeaza, nu merg sau sunt blocate. De aceea, relațiile sunt…

- BERBEC Astazi creativitatea este mai mare decat de obicei si s-ar putea sa va preocupe ideea de a incepe o activitate noua. Aveti sanse sa va afirmati pe plan intelectual. Parcurgeti o perioada favorabila inspiratiei artistice. Nu neglijati odihna. TAUR La locul de munca sau in afaceri, cu toate ca…

- BERBEC Se pare ca sunteti nemultumit de tot ce se petrece in jur si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea. Temperati-va spiritul critic, pentru ca riscati sa fiti considerat arogant. Nu este exclus sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale. Aflati ca o ruda din alta localitate urmeaza…

- BERBEC Primiti musafiri de departe si sunteti nevoit sa va schimbati complet programul. O persoana apropiata ar putea sa va solicite sfatul sau ajutorul pentru rezolvarea unei probleme de sanatate. Nu este exclus sa primiti o veste mai putin placuta de la un prieten. TAUR Aveti posibilitatea sa rezolvati…

- BERBEC Nu semnati documente oficiale si nu luati decizii importante la locul de munca sau in afaceri. Cei din jur ar putea sa nu fie de acord cu toate ideile dvs. In plan sentimental totul ar trebui sa mearga bine. Partenerul de viata va ajuta sa depasiti mai usor dificultatile cu care va confruntati.…

- BERBEC Este o zi buna pentru a face schimbari in locuinta. Tineti cont si de parerile partenerului de viata. Puteti sa va faceti planuri de viitor. Nu va implicati in mai multe activitati in acelasi timp, pentru ca s-ar putea sa nu terminati niciuna! Primiti un cadou care va impresioneaza. TAUR Daca…

- BERBEC Se intrevede o zi destul de agitata, cu numeroase probleme de rezolvat la locul de munca si acasa. Aveti idei originale si valoroase, care va pot fi de mare ajutor pe plan profesional. In plan relational, este o zi buna pentru rezolvarea controverselor sau a eventualelor conflicte, pentru reconcilieri…

- BERBEC Incepeti sa aveti mai multa incredere in dvs. si sa va recapatati optimismul. Nu neglijati problemele celor apropiati, pentru ca altfel riscati sa vi se reproseze ca sunteti indiferent. Fiti cat mai prudent si respectati cu strictete legea, regulamentele etc. TAUR Se pare ca simtiti nevoia…

- BERBEC: Trebuie sa treci de barfele colegilor de munca. Ei nu se vor opri niciodata din clevetit, dar tu poți sa le dai clasa! TAUR: Trebuie sa te organizezi mai bine financiar luna asta, chiar daca vei avea bani din belșug. Atenție la investiții! GEMENI: Ai grija in cine iți pui increderea.…

- BERBEC Aveti sanse de reusita in plan profesional si in activitatile casnice. Schimbarile pe care intentionati sa le faceti pot fi bine primite daca aveti grija sa cereti si parerea celor din jur. Nu faceti exces de zel asumandu-va prea multe responsabilitati, pentru ca exista riscul sa nu le faceti…

- BERBEC 21.03-20.04: In aceasta saptamana sunteti foarte populari. Va petreceti timpul alaturi de oameni mai tineri si veti practica tot felul de activitati creative. Va faceti planuri de calatorie si veti avea un sprijin financiar serios pentru aceasta. TAUR 21.04-21.05: Lucrurile arata bine…

- HOROSCOP BERBEC Incearca azi sa te apleci mai mult asupra sufletului tau, spre cele mai adanci si ascunse dorinte, pentru ca de acolo poate iesi la iveala o cale noua pentru tine. Nu te lua doar dupa ce vezi usor in jurul tau, adevaratele lucruri bune sunt cele la care ajungi mai greu, care…

- BERBEC Azi este indicat sa fiti prudent si sa nu va asumati niciun risc, fiindca nervozitatea va poate pune in situatii dificile. Ar fi bine sa evitati sa conduceti masina. Sunteti predispus la mici accidente, care pot avea loc si din vina altora. Nu este momentul sa provocati discutii in contradictoriu.…

- BERBEC Sunteti nevoit sa faceti o scurta calatorie neplanificata. Desi se intrevad cateva dificultati, aveti sanse sa rezolvati tot ce v-ati propus. Relatiile sentimentale ar putea sa fie putin tensionate din cauza unor neintelegeri. Pastrati-va calmul in discutiile cu persoana iubita. TAUR La locul…

- Horoscop chinezesc 2018. Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa in viata, a te bucura de…

- BERBEC Aveti de rezolvat o serie de probleme care nu suporta amanare. Sunt sanse sa duceti totul la bun sfarsit, daca actionati cu calm si fara sa va pripiti. Va pregatiti pentru o calatorie in interesul familiei, impreuna cu partenerul de viata. Verificati cu atentie bagajele, ca sa nu aveti surprize…

- BERBECDaca simțiți nevoia, apelați la sfatul unor persoane de incredere care știți ca va sprijina necondiționat. In plan personal, este posibil sa aveți parte de momente placute și romantice.

- BERBEC Intampinati mici dificultati financiare, insa nu aveti motive de ingrijorare, fiindca este o situatie de scurta durata. O persoana apropiata v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Daca acceptati, sunt sanse sa va imbunatatiti situatia financiara. TAUR Aveti sanse reale de succes in…

- BERBEC Este o zi buna pentru studiu, mai ales in domenii creative, precum si pentru calatorii si comunicare. S-ar putea sa traversati o perioada dificila pe plan financiar, dar perseverenta si optimismul va ajuta sa o depasiti mai usor. Aveti tendinta de a fi foarte activ pe plan social si in relatiile…

- BERBEC Va tenteaza ideea de a incepe o noua afacere pe cont propriu pornind de la experienta acumulata in ultima vreme. Aveti sanse sa obtineti un profit frumos. In plan profesional, aprecierile superiorilor v-ar putea atrage invidia unor colegi. Este momentul sa le dovediti tuturor ca puteti fi un…

- ZODIAC CHINEZESC 2018, HOROSCOP CHINEZESC 2018: Asemeni Cainelui, prietenul cel mai bun al omului, este necesar sa-ti pastrezi credinta in tine insuti, sa-ti fii cel mai bun amic, fara te lasi purtat pe panta dezamagirilor, credintelor false ca nu ai indeajuns de multe atuuri pentru a te relansa…

- Horoscop 4 februarie, Berbec. In prima parte a zilei este posibil sa aveți o neințelegere cu o ruda mai in varsta. Este recomandabil sa evitați intalnirile cu prietenii și cu rudele, pentru ca aveți tendința sa va enervați ușor și nu este exclus sa se ajunga la cearta. Ar fi bine sa nu incercați…

- HOROSCOP 3 februarie 2018. Afla ce îti rezerva astrele în aceasta zi! Se anunta o zi plina de realizari pentru aceste doua zodii, în schimb numai necazuri pentru tauri si lei. Atentie maxima!

- BERBEC S-ar putea sa fiti indispus din cauza unor dificultati in plan profesional sau in afaceri. Nu este exclus sa deveniti irascibil si sa provocati conflicte cu cei din jur. Temperati nervozitatea si sa incercati sa analizati la rece cauzele situatiei. Ar fi bine sa amanati deciziile importante.…

- BERBEC Intuitia si simtul practic va ajuta sa luati decizii inspirate in activitatea profesionala. Daca vi se propune asocierea intr-o noua afacere, ar fi bine sa nu va grabiti sa refuzati. Perspectivele par sa fie foarte promitatoare. Evitati discutiile aprinse si relaxati-va mai mult. TAUR Decideti…

- Berbec Este nevoie sa va ocupati de curațenie generala, reparații sau de vanzarea ori achiziționarea unor bunuri patrimoniale. Se recomanda prudența, deoarece relațiile cu membrii familiei sunt distorsionate. Gandirea și comunicarea lasa de dorit in aceasta saptamana, astfel ca ar fi bine…

- BERBEC Va puteti astepta la o zi agitata, cu multe probleme de rezolvat. La locul de munca este posibil sa vi se incredinteze o parte din sarcinile unor colegi. Nu este cazul sa va faceti griji: sunteti capabil sa faceti fata cu succes tuturor problemelor. S-ar putea ca situatia financiara sa nu va…

- BERBEC S-ar putea sa deveniti irascibil si exista riscul sa ii dati partenerului de viata o replica nejustificat de dura, pe care o veti regreta mai tarziu. Daca va urcati la volan, ar fi bine sa tineti cont de faptul ca riscul de accidente este sporit. In contextul astral tensionat de azi, amanati…

- HOROSCOP 24 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Beneficiezi de multa energie, asa incat bine este sa te ocupi pe indelete de treburile tale. Combativitatea este la cote inalte. Fii prudent, incearca sa eviti conflictele si alterneaza munca cu odihna. Atentie la sanatatea intregului organism!…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai înțeles…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai ințeles la momentul potrivit. Horoscop 23 ianuarie…

- BERBEC Azi este posibil sa fiti mai sensibil decat de obicei si sa nu va simtiti in cea mai buna forma intelectuala. Avand in vedere contextul astral relativ dificil, amanati luarea deciziilor importante, nu semnati documente oficiale si nu faceti planuri pe termen lung. TAUR Ar fi bine sa nu va faceti…

- BERBEC Este posibil sa fiti cam visator si sa aveti tendinta de a neglija probleme importante sau care nu suporta amanare. Nu este momentul sa incepeti noi activitati, din cauza ca deciziile pe care le luati ar putea fi neinspirate sau chiar eronate. Ar fi bine sa profitati de ajutorul pe care vi-l…

- HOROSCOP BERBEC Cel mai greu e atunci cand trebuie sa te imparti intre doua planuri pe care le iubesti la fel de mult. Ca e vorba de doua locuri in care te simti bine, ca sunt doua persoane la fel de importante pentru inima ta sau doua pasiuni care iti provoaca aceeasi bucurie, daca ai fi nevoit…

- BERBEC Aveti mari sanse de reusita in tranzactii comerciale. Daca intentionati sa faceti anumite schimbari in locuinta, puteti conta pe sprijinul familiei. Dupa-amiaza puteti sa faceti planuri de viitor impreuna cu partenerul de viata. Ar fi bine sa tineti cont ca este posibil sa va confruntati cu o…

- BERBEC La locul de munca, este posibil sa se vorbeasca despre o schimbare la nivelul conducerii sau ca urmeaza sa aveti un superior ierarhic nou. Daca aveti o afacere proprie, este o zi buna pentru activitati de promovare. Daca va doriti sa incepeti o afacere, acum este momentul sa va puneti planurile…

- BERBEC O afacere sau un proiect evolueaza sub asteptari si aduce doar o parte din beneficiile pe care ati contat. Azi sunt sanse sa primiti un ajutor nesperat din partea unei persoane apropiate. Relatiile cu colegii de munca si cu partenerii de afaceri ar trebui sa decurga fara probleme. Este o zi buna…

- BERBEC Este o zi buna pentru pentru a va pune ideile in aplicare, mai ales in plan social. Sunteti entuziast si va puteti baza pe sprijinul prietenilor si al persoanei iubite. In activitatea profesionala si in afaceri ati putea avea tendinta sa va asumati riscuri prea mari. Fiti prudent si ganditi-va…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- BERBEC Se pare ca sunteti nemultumit de tot ce se petrece in jur si aveti tendinta sa criticati pe toata lumea. Temperati-va spiritul critic, pentru ca riscati sa fiti considerat arogant. Nu este exclus sa intampinati dificultati in relatiile sentimentale. Aflati ca o ruda din alta localitate urmeaza…

- BERBEC Intampinati dificultati financiare, insa nu este cazul sa va ingrijorati, fiindca este o situatie de scurta durata. O persoana apropiata v-ar putea propune o colaborare pe termen lung. Daca acceptati, sunt sanse sa va imbunatatiti situatia financiara. Nu este exclus ca partenerul de viata sa…