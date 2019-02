Horoscop – 18 februarie 2019 – Lasa-te dus de val si fii deschis la oportunitati BERBEC Tensiunile din viata personala nu iau sfarsit chiar daca a venit weekendul. Preferi sa ignori toate semnalele de avertisment si sa intri direct in miezul problemei. Nu vei gasi raspunsurile pe care le doresti, dar insisti sa rezolvi totul pana luni. TAUR Iti vine o idee fascinanta pe care decizi sa o […] Horoscop – 18 februarie 2019 – Lasa-te dus de val si fii deschis la oportunitati is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Va concentrati pe problemele personale, carora nu mai puteti sa le dati „ignore”. Sunt multi care se opun planurilor voastre, dar veti reusi sa inlaturati obstacolele. Sunteti foarte motivati si decisi sa treceti de orice impas. TAUR Calmi, calmi! Ca sa atingeti starea de calm necesara unei…

- BERBEC Azi este posibil sa fiti mai sensibil decat de obicei si sa nu va simtiti in cea mai buna forma intelectuala. Avand in vedere contextul astral relativ dificil, amanati luarea deciziilor importante, nu semnati documente oficiale si nu faceti planuri pe termen lung. TAUR Ar fi bine sa nu va faceti…

- BERBEC Este o zi favorabila in general, in care aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus. Sunt favorizate in special relatiile cu colegii de munca si cu partenerii de afaceri, precum si demararea unor proiecte sau activitati noi. Aveti capacitatea de a lua decizii inspirate in chestiuni financiare,…

- BERBEC Nu faceti promisiuni azi, pentru nimic in lume. Astupati-va gura! Sunteti atat de entuziasti, incat va supraevaluati posibilitatile si sunteti in stare sa promiteti Luna de pe cer. Ei bine, Luna o sa ramana acolo! TAUR Sunt posibile intarzieri cu ceea ce era programat. Si mai bine ar fi sa…

- HOROSCOP 11 DECEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)Ziua este marcata de discutii cu sefii sau cu reprezentantii oficiali ai unei institutii. Este nevoie sa-ti justifici activitatile profesionale, in special cele care privesc parteneriatele si proiectele de anvergura. In functie de…

- BERBEC Aveti posibilitatea sa luati o decizie importanta cu efecte benefice pe termen lung in ceea ce priveste armonia din relatia cu partenerul de viata. O persoana apropiata v-ar putea face o surpriza sau un cadou. Ar fi bine sa petreceti seara in compania celor dragi. Puteti merge impreuna la un…

- BERBEC Cariera este in centrul atentiei voastre, acum, la sfarsit de an. Apar niste oportunitati de castig din surse neutilizate pana acum si nu vreti sa pierdeti ocazia. Partenerii mai au nitel de asteptat pana sa le acordati atentie. TAUR Probleme de comunicare, ce ar putea sa va afecteze munca.…

- Horoscop decembrie 2018. Ultima luna din an aduce bani și șanse mari de caștig pentru mai multe dintre zodii. Tensiunile dispar, problemele iși gasesc rezolvari, astfel ca Luna Noua care intra in zodia Sagetator aduce optimist și bunastare, iar luna plina in Rac poate aduce zodiilor șanse suplimentare…