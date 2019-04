HOROSCOP 18 APRILIE: E timpul pentru plata datoriilor!

Stiri pe aceeasi tema

- Iata ce ne rezerva astrele pentru acest final de saptamana. Berbec Iți petreci weekendul alaturi de prieteni și familie. Socializezi cat de mult poți și te bucuri de puțina pauza de la agitația din timpul saptamanii. Taur Ai multe idei pe care vrei sa le pui in aplicare, așa ca in acest weekend iți…

- Horoscop zilnic Berbec. Timpul are o conotatie cu totul speciala acum pentru tine, deoarece simti, mai mult ca oricand, lentoarea cu care trec orele pe langa tine. Totul e cumplit de lung, minutele par ore si, cand te simti blocat intr-un punct mort, e si normal sa incepi sa vezi in jur numai semne…

- Horoscop. BERBEC - Amintește-ți cine ești cu adevarat. Aprinde-ți pasiunile și urmeaza-ți dorințele. Este luna renașterii tale.Horoscop. TAUR - Asculta-ți trupul. Eșți o luptatoare. Nu te lasa distrasa de cei din jur și concentreaza-te pe pasiunile tale.

- Elementele obligatorii de siguranta ar trebui, de asemenea, sa ajute soferii sa se obisnuiasca cu tehnologiile automate si sa extinda tranzitia catre masinile fara sofer, se arata intr-un comunicat al Parlamentului European. Drumurile din UE sunt cele mai sigure din intreaga lume, cu o medie de 49…

- Un militar din Cluj va primi despagubiri toata viata, dupa ce si a pierdut auzul in timpul unor trageri in poligon, potrivit observator.tvTribunalul Cluj a decis, pe 28 februarie, sa oblige unitatea militara din care face parte militarul la plata unor daune morale in valoare de 100.000 de lei, dar si…

- BERBEC: Unele planuri, care le-ați gandit de mai mult timp, s-ar putea indeplini. Chiar daca rezultatele nu vor fi așa cum le doriți, sunteți pregatiți sa faceți fața acestor situații.TAUR: Astazi, va ocupați de problemele care nu le-ați dus la bun sfarșit.

- LafargeHolcim, cel mai mare producator mondial de ciment, a finalizat vanzarea afacerii sale din Indonezia, intr-o tranzactie care evalueaza subsidiara la 1,75 miliarde de dolari, transmit EFE si Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Intalnire Firea - Stanescu - Neacșu - Petrea: In #echipa…

- Presedintele Nicolas Maduro a dat asigurari ca Venezuela isi va achita datoriile externe, liderul de la Caracas afirmand intr-un interviu acordat miercuri agentiei ruse de presa RIA, preluata de Reuters, ca tara sa isi onoreaza intotdeauna obligatiile. Maduro a raspuns astfel unei intrebari referitoare…