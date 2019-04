Horoscop 18 aprilie 2019 – Traversati o perioada favorabila BERBEC Este posibil sa treceti printr-o perioada mai dificila pe plan sentimental. Din fericire, aveti o capacitate de comunicare foarte buna, care va ajuta sa lamuriti neintelegerile si sa dezamorsati eventualele conflicte. Tratati cu calm dificultatile intampinate in plan social. Fiti atent la ce afirmatii faceti in public! TAUR S-ar putea sa suferiti o […] Horoscop 18 aprilie 2019 – Traversati o perioada favorabila is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

