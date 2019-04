Horoscop 18 aprilie 2019. Leii au probleme în cuplu Horoscop 18 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 18 aprilie 2019 - Berbec: Exista riscul sa te superi mai mult decat de obicei pe un prieten sau o ruda, fara sa poți indica un motiv clar pentru asta. Va trebui sa oferi, totuși, unele explicații. Horoscop 18 aprilie 2019 - Taur: S-ar putea sa te supere mult decizia unui superior sau a unui membru al familiei. Sigur ca iți poți spune parerea, dar rezultatul depinde de felul in care vei face acest lucru. Horoscop 18 aprilie 2019 - Gemeni: Poți ajunge la concluzii greșite din cauza atenției exagerate pe care o acorzi erorii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

