HOROSCOP 17 MARTIE 2018. Află ce ţi-au pregătit astrele pentru SÂMBĂTĂ HOROSCOP 17 MARTIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Dialogul este un pic cam agitat astazi, pentru ca ai tinut in tine mult timp o serie de aspecte bine pazite carora le-a venit acum randul sa fie exprimate. E vremea destainuirilor, a adevarurilor spuse pe sleau, a secretelor descoperite, dar e posibil ca efectul acestor confesiuni sa nu fie unul prea placut, ci pot genera tensiuni si mai mari. Daca ai continua sa taci, probabil ar fi mult mai bine pentru relatia ta cu anumite persoane, pentru ca nu oricine apreciaza sinceritatea si dezvaluirile transante.

- BerbecOboseala isi spune cuvantul, asa ca nu iți doresti altceva decat odihna si somn. Nu te mai gandi la nimic din ceea ce te irita sau te streseaza.TaurLa tine neprevazutul apare de unde te astepti cel mai puțin.

- HOROSCOP MARTIE 2018. Martie 2018 este o luna palpitanta, care ne ofera un meniu complet: înnoiri, zile norocoase și zile care ne dau mari batai de cap, surprize, rasturnari de situație și multe altele.

- Perioada este perfecta pentru planuri de viitor și previziuni astrologice. Afla cum va fi Anul Cainelui pentru zodia ta! Șobolan (aparțin acestei zodii persoanele nascute in: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 și 2008) In Anul Cainelui de Pamant, persoanele nascute in zodia…

- ZODIA BERBEC Se anunța o saptamana in care nivelul tau de energie este la cote minime. Iar asta nu este prea bine, caci ai putea avea parte de o saptamana solicitanta la locul de munca. Atenția la detalii ar trebui sa se numere și ea printre trasaturile de care dai dovada zilele acestea la…

- Astrele au pregatit in acest weekend o serie de surprize total neașteptate pentru unele zodii. Daca unii nativi vor primi bani, altora li se promite ca li se va schimba radical destinul! Pe tine ce te așteapta in ziua de 24 februarie, potrivit horoscopului?

- HOROSCOP 23 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Numai datorita prudentei poti depasi cu bine furtuna de evenimente care navaleste acum in calea ta. in alte conditii, te-ar fi bulversat complet si ti-ai fi pierdut cumpatul, dar de data aceasta reusesti sa te aduni foarte bine…

- Calitațile și defectele sunt cele mai ne definesc și care ne diferențiaza ca oameni. La ce ești tu buna, o alta persoana poate sa nu fie și la ce nu te descurci tu, o alta poate sa exceleze. Afla ce te definește in funcție de zodie!

- HOROSCOP de WEEKEND, 17 - 18 FEBRUARIE. Ce v-au pregatit astrele pentru SAMBATA si DUMINICA. Weekend diferit in funcți de astre. Unele zodii se vor bucura de un sfarșit de saptamana liniștit, in timp ce pentru alții, zilele de sambata și duminica vin cu batai de...

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- BERBEC Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- BERBECVeti fi destul de depresiv astazi si va trebui sa luati masuri pentru a va reveni. Invitatiile pe care le veti primi astazi trebuie luate in considerare prin prisma avantajelor pe care vi le ofera.

- Astrele ne dezvaluie care este cea mai malefica zodie, intruchiparea raului, zodia de care trebuie sa stai cat mai departe cu putința. Acestei zodii ii place sa le ordone celor din jur ce sa faca și crede ca sunt obligați sa-i cante in struna. Nu pune preț pe sentimente sau pe emoții și se…

- Astrele ne dezvaluie care este cel mai puternic semn zodiacal. Aceasta zodie se remarca de fiecare data in mulțime și nu trece niciodata neobservata pentru ca se remerca de fiecare data cu ajutorul caracterului puternic.

- Astrele ne dezvaluie care este cel mai puternic semn zodiacal, scrie estisuperba.ro. Aceasta zodie se remarca de fiecare data in mulțime și nu trece niciodata neobservata pentru ca se remerca de fiecare data cu ajutorul caracterului puternic. Citeste si HOROSCOP MINERVA 4-10 FEBRUARIE 2018:…

- BERBEC: Berbecii sunt prudenți azi și se gandesc de „n” ori inainte de a face ceva pentru a nu greși. Sunt atenți mai ales la investițiile pe care trebuie sa le faca, ca nu cumva sa risipeasca tot ce au agonisit și așa și trebuie, nu-i așa? TAUR: Simți nevoia sa te odihnești,…

- Horoscop februarie 2018. In dragoste Luna februarie va fi una a romantismului, gingasiei si a surprinzelor placute. Cei care isi cauta jumatatea, isi vor gasi cu siguranta perechea. O singura conditie: nu va ascundeti in casa, faceti astfel incat printul sau printesa dumneavoastra…

- Berbec – Horoscop 28 ianuarie 2018 Nimeresti intr-un mediu ostil in care nu ai nicio placere a dialogului, a cooperarii. La tot ce propui, ai parte ori de critici acerbe, ori de refuzuri categorice, ca atare aduna-ti fortele inainte de orice incercare de a colabora cu lumea. Nu ai norocul…

- E posibil sa nu iti dai seama ca langa tine se afla persoane care iti fac mai mult rau decat bine, de aceea zodia ta iti va sari in ajutor, scrie eva.ro.BerbecFereste-te de persoana care vrea sa te aduca la tacere si sa te linisteasca.

- BerbecChiar daca nu recunosti, tu si partenerul aveti probleme de cuplu mai vechi si nu va mai intelegeti ca la inceput. Anul 2018 s-ar putea sa va aduca o despartire, insa nu trebuie sa suferi sau sa iti pierzi cumpatul.

- LEU Iti vei distruge viata sentimentala lasandu-ti mandria si incapatanarea sa zburde. Indiferent cat de buna esti la suflet si generoasa, vei intampina probleme in a face compromisuri in relatia de cuplu. Incerci sa controlezi totul, chiar daca acest lucru nu a functionat niciodata…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti…

- BERBEC: Va angajati intr-un nou proiect care ar putea sa va aduca avantaje materiale substantiale, dar nu veti mai avea timp liber. TAUR: Nu va descarcati nervii pe cei din jur. Astrele va indeamna sa va pastrati cumpatul si sa nu exagerati.

- Cele mai mari probleme le va avea in viata de cuplu. Nativii, care vor dori sa daca anumite schimbari in viata amoroasa se vor lovi de impasibilitatea partenerilor. In plus, multe dintre ideile acestui nativ vor fi infirmate, aproape zilnic, lucru care il demotiveaza total deoarece crede ca…

- HOROSCOP BERBEC Nu te lasa influentat de colegii din jur care au tendinta de a trata o problema ca pe o bagatela, pentru ca se va dovedi a fi cu mult mai serioasa decat cred ei. Nu glumi pe seama lucrurilor importante, ci priveste cu atentie fiecare detaliu. Daca ignori cine stie ce aspect,…

- BERBEC Esti agresiva, impulsiva si foarte zgomotoasa, iar lipsa de complezitate determina oamenii sa se intrebe daca esti sau nu o persoana ipocrita. Toata lumea incearca sa-si dea seama ce gandesti, dar adevarul este, de fapt, nimic. Esti atat de superficiala incat nu arati nimic altceva…

- Horoscop de weekend 6-7 ianuarie 2018. În acest weekend, nativul Gemeni va avea probleme de sanatate, iar Fecioara este pusa pe distracții. Afla ce ți-au rezervat astrele în aceste zile!

- Leu: Munca multa, realizari si satisfactii pe masuraPentru Lei, anul 2018 se anunta aglomerat, plin de indatoriri si obligatii, dar eforturile le vor fi rasplatite cu varf si indesat in a doua jumatate a anului. Este anul in care multi Lei au posibilitatea sa isi regaseasca legaturile cu locurile natale,…

- Horoscop 2018. Niciodata nu stim ce ne pregateste viitorul, iar pentru unii nativi, astrele sunt pregatite sa ofere tot ce-i mai bun. Desi nu se astepta vreodata, femeia Varsator va avea parte de castiguri numeroase in anul 2018, reusind astfel sa obtina o suma uriasa de bani la care nici nu visa. Horoscop…

- Berbec – Horoscop 4 ianuarie 2018 Esti invitat intr-o aventura. Poate fi efectiv o calatorie, o drumetie, o iesire din banal, sau doar o schimbare majora de directie prin care te arati dispus sa adopti alt stil de gandire, de viata, alta mentalitate sau atitudine, sau orice altceva consideri…

- Horoscop 4 ianuarie. Ziua de 4 ianuarie vine cu numeroase surprize, nu pentru una, ci pentru mai multe zodii. Caștigurile materiale par garantate pentru trei dintre nativii horoscopului, la care banii vor trage.

- BERBEC Ai pierdut prea mult timp cu baietii rai in trecut. Ei ti-au dat multa adrenalina, dar nu si altceva. In 2018, ar trebui sa cauti un tip de incredere, care isi tine promisiunile. Un barbat care te va face sa te bucuri in egala masura de serile pe canapea vizionand serialul preferat,…

- BERBEC: Preocuparile banești vor fi prioritare in aceasta zi. Veți fi dispuși sa alergați peste tot unde este nevoie ca sa obțineți caștigul preconizat.TAUR: Oboseala și rutina din ultima vreme, probabil, ca-și vor spune cuvantul.

- 2018 este anul marilor transformari: nu se anunța a fi un an ușor iar instabilitațile și noutațile ne pot da batai de cap și ne pot bulversa mai mult decat ne-am putea imagina. Exista, insa zodii care vor avea noroc cu carul, la fel cum exista altele care vor avea probleme cu sanatatea sau dragostea:

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…

- Horoscop 29 decembrie. Afla ce ți-a pregatit destinul pentru ziua de 29 decembrie, in funcție de zodia pe care o ai. Nu strica sa arunci un ochi și la zodia celor din jur, ca sa te pregatești pentru orice situație neprevazuta!

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti pregatit pentru succes. Anul incepe in forta, fii pregatit sa conduci lumea. Mercur este retrograd in zodia ta pana de la sfarsitul lui martie, pana la mijlocul lui aprilie. Analizeaza-te si vezi ce ai putea schimba ca sa iti imbunatatesti imaginea si stima de sine.…