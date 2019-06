Horoscop 16 iunie 2019. O zi complicată pentru capricorni Horoscop 16 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 16 iunie 2019 - Berbec: S-ar putea sa te surprinda numarul solicitarilor care vin de la cei din familie sau chiar de la munca. Primul impuls ar fi sa le respingi pe toate, fara sa explici nimic. Horoscop 16 iunie 2019 - Taur: Te vei simți luat pe sus de valul de nemulțumire care ii va cuprinde pe cei din anturaj. Ar fi bine sa nu le incurajezi tendințele distructive, chiar daca vei fi tentat sa faci asta. Horoscop 16 iunie 2019 - Gemeni: Va conta, la finalul zilei, orice efort pe care il vei face pentru a preveni conflictele,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

