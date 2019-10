HOROSCOP 15 OCTOMBRIE 2019. Etalare zilnica RUNE mistice pe ZODII, MARTI 15 octombrie 2019. Mesaje din magia supranaturalului

Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 25 septembrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MIERCURI 11 septembrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru MARTI 10 septembrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a runelor.…

- Iata mesajele pe zodii in etalarea runelor pentru LUNI 9 septembrie 2019. In legenda norvegiana, se stie ca zeul Odin si-a tras in teapa inima cu propria sa sulita si a atarnat-o in copacul vietii Yggdrasil pentru noua zile si noua nopti, totul ca sa poata percepe semnificatia mistica a…

- Totusi, sa nu disperam! Astrele ne vin in ajutor cu anumite indicii pretioase. Exista barbati care va vor face viata ca de basm! Iata care sunt:Barbatul FECIOARAAcest barbat ar vrea sa-si petreaca tot timpul alaturi de persoanele dragi din viata lui.

- HOROSCOP CAMELIA PATRASCANU. BERBEC: Berbecii pot invata o abilitate noua, se pot descurca intr-un domeniu nou sau cei care deja sunt foarte priceputi intr-un domeniu pot capata mai multa independenta si creativitate in a-si pune in practica lucrurile pe care le stiu. Unii pot sa inceapa o…

- HOROSCOP Mihai Voropchievici pentru saptamana 29 iulie - 4 august 2019. Berbecii afla un adevar ce le poate schimba viața, Balanțele caștiga pe toate planurile. Cititi previziunile runelor pentru fiecare zodie.

- CAPRICORN – Fii atent la toate semnalele care vin catre tine din diverse directii, pentru ca ele pot fi raspunsul la intrebarile tale majore din aceasta perioada. Uneori, indrumarea nu vine sub forma unui indicator pe care scrie cu litere mari PE AICI, ci poate fi si sub forma unei idei sclipitoare,…