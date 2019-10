HOROSCOP 15 OCTOMBRIE 2019. Ai grijă ce decizii iei marţi! BERBEC

Treci printr-o perioada dificila, in care dai ochii cu o multime de realitati dure. Adevaruri neplacute ies la iveala, iar ghinionul este si el prin preajma, incat ai fi tentat sa spui ca e una din cele mai sumbre perioade ale ultimelor luni. TAUR

Banii se duc cat ai bate din palme, ceea ce te destabilizeaza puternic, dar te vei trezi totusi la timp, inainte de a cheltui o suma de bani pentru un lucru inutil. Cineva te tenteaza cu tot felul de lucruri frumoase, dar nu vei cadea usor in plasa. GEMENI

Daca unele planuri ale vietii tale sunt motive de tristete,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au descoperit sapte persoane (cinci cetateni Vietnam si doi din Bangladesh), care au incercat sa iasa ilegal din tara ascunse intr-o autoutilitara, in cutii de carton, precum si in cabina unui automarfar.…

- Lavinia Pirva si-a uimit fanii cu un mesaj emotionant despre fiul ei. Sotia lui Stefan Banica Jr. a devenit mama pentru prima data in luna mai, atunci cand l-a adus pe lume pe micutul Alexandru.

- Ce cuvinte ar putea descrie imaginea asta? O copila iși incurajeaza frațiorul, bolnav de cancer, al carui trup abia face fața chimioterapiei. L-a mangaiat pe spate, a stat langa el cat ii era rau. Apoi, l-a șters pe fața, l-a spalat pe maini și l-a dus, in brațe, pe canapea. „Mami, ce are frațiorul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a avertizat marti Hezbollah si statul libanez sa 'aiba grija' la declaratiile si actiunile lor, dupa ce liderul miscarii siite a promis o riposta la orice atacuri israeliene in Liban si Siria, transmit AFP si dpa. 'Aveti grija la ce spuneti…

- Standard Liege a anuntat, miercuri, transferul lui Denis Dragus (20 de ani), de la FC Viitorul. Razvan Marin (23 de ani), care a evoluat pentru echipa belgiana in perioada 2017-2019, le-a transmis un mesaj oficialilor de la fosta sa echipa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Familia Alexandrei a…

- Pepenele este fructul cel mai popular din sezonul cald, iar de cele mai multe ori este folosit in diete și cure de slabire sau de detoxifiere. Cat de recomandat este acest aliment și in ce combinații poate fi el consumat, astfel incat sa nu afecteze sub nicio forma silueta.

- Peste 100 de bancnote contrafacute, in euro și dolari, au fost descoperite in urma unei acțiuni in Odorheiul Secuiesc, potrivit Agerpres. Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Harghita cu sprijinul IPJ Harghita și sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului…

- Astazi se implinesc 965 de ani de la Marea Schisma. In 1054 a avut loc Marea Schisma intre Roma si Bizant. Papa Leon al IX-lea si Patriarhul Cherularios s-au excomunicat reciproc, refunzandu-si unul altuia gratia divina.