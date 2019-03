Horoscop 15 martie 2019 – Un prieten v-ar putea reda buna dispozitie BERBEC Se pare ca resimtiti o stare de nemultumire si iritare si aveti tendinta sa va iesiti usor din fire. Este recomandat sa faceti apel la stapanirea de sine si sa evitati reactiile exagerate. In relatia cu partenerul de viata ar fi bine sa ocoliti subiectele delicate, care pot conduce la discutii aprinse. TAUR […] Horoscop 15 martie 2019 – Un prieten v-ar putea reda buna dispozitie is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

