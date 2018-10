Horoscop 14 octombrie 2018 – Se iveste o ocazie deosebita BERBEC Sa aveti pregatite alternative la orice decizie importanta. Nu se stie niciodata ce va aduce viitorul si e bine sa fiti pregatiti de schimbari. Solutiile problemelor vechi le gasiti daca va uitati in trecut, la ce le-a generat. TAUR Atentie la excese, in general legate de alcool. V-am luat tare de la inceput! […] Horoscop 14 octombrie 2018 – Se iveste o ocazie deosebita is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Avem si o energie de sprijin de la Pluto iesit din retrograd, insa avem si doua momente de precautie si atentie in aceasta saptamana : Mercur in cuadratura cu Pluto si Venus care intra in retrograd. – Saptamana incepe cu proaspata iesire din retrograd a lui Pluto, planeta mortii, renasterii,…

- BERBEC Aveti posibilitatea sa luati o decizie importanta cu efecte benefice pe termen lung in ceea ce priveste armonia din relatia cu partenerul de viata. O persoana apropiata v-ar putea face o surpriza sau un cadou. Ar fi bine sa petreceti seara in compania celor dragi. TAUR Se pare ca va doriti de…

- BERBEC Sunteti usor confuz, iar la locul de munca aveti tendinta sa va miscati mai incet. Evitati discutiile in contradictoriu cu sefii si colegii si straduiti-va sa recuperati intarzierile! TAUR Plecati intr-o calatorie in interes profesional din care sunt sanse sa va intoarceti cu satisfactii deosebite.…

- BERBEC Din pricina unor ambitii nerealiste pe care le aveti este foarte posibil ca planurile dumneavoastra in materie de afaceri sa fie nerealizabile. Trebuie sa renuntati la a analiza totul subiectiv si sa incercati sa priviti totul si dintr-o alta perspectiva. Doar asa o sa puteti reusi. O persoana…

- HOROSCOP BERBECTe cam joci cu optiunile pe care le ai la dispozitie, pentru ca sunt in numar ceva mai mare ceea ce-ti inspira sentimentul ca, orice ai alege, tot bine va fi. Privesti cu un dram de inocenta si naivitate ce se petrece in jurul tau si esti convins ca toate vor evolua intr-o directie…