HOROSCOP 14 MARTIE 2018. Familia şi prietenii revin în prim plan pentru majoritatea zodiilor HOROSCOP 14 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este momentul sa te gandesti la proiectele sau actiunile comune cu prietenii. Rasturnarile de situatie pot aparea fie de la banii implicati, fie de la valorile morale diferite. In orice situatie observa atent desfasurarea lucrurilor si nu interveni prea mult. Exista tensiuni majore in relatiile cu ceilalti, astfel ca este dificil sa te apropii atat de persoana iubita, cat si de prieteni. Ia ce-ti este de folos din orice relatie si apropie-te de oameni noi. HOROSCOP 14 MARTIE 2018 Taur (21 aprilie - 21 mai) Vei actiona… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec Ai fost inzestrata cu multa putere de munca, ambitie si determinare, de aceea vei reusi in viata cam tot ce iti propui. De asemenea, esti extrem de competitiva si nu te sperie confruntarile. Poti deveni agresiva cand simti ca ai de-a face cu o nedreptate. Totodata, esti increzatoare…

- Horoscop dragoste Berbec "Sunt singur, gata de actiune!". Acesta este motto-ul saptamanii. Hormonii iti cam tropaie, drag Berbec. Zeita iubirii iti face pe plac si iti ofera tot timpul oportunitati. Daca esti deja implicat intr-o relatie, parca-parca se aud clopotele de nunta. Dragostea pluteste…

- HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este o zi in care relatiile parteneriale sunt importante. Dinspre prieteni vin informatii bune privitoare fie la relatia cu partenerul de viata, fie la o relatie profesionala aflata in curs de desfasurare. Neplaceri pot aparea numai…

- Berbec 21.03 – 20.04 Ai in fața o perioada importanta in plan profesional. Se contureaza o etapa noua, cu multa activitate, sarcini de lucru de anvergura, relații colegiale tumultoase. Este rost de obținere a unor colaborari cat se poate de fructuoase, cel puțin pentru un an de zile de acum inainte.…

- HOROSCOP 3 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Conform prognozei, aceasta zi se afla sub influenta trigonului Mercur-Jupiter, care amplifica interesul pentru studii aprofundate si interdisciplinare. Prin urmare, este posibil sa se manifeste o tendinta de a privi lucrurile in ansamblu, din…

- HOROSCOP 2 MARTIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Bucura-te din plin de aceasta zi, pentru ca vine la pachet cu o multime de motive de fericire! Cele mai deosebite momente le poti trai in relatie cu persoana iubita, care te aseaza pe un piedestal de unde te simti important, rasfatat mai mult…

- Berbec Inca nu ai gasit un partener potrivit pentru tine, alaturi de care sa traiești tot ce ți-ai dorit. Cu toate astea, ești intr-o relație cu cineva și te complaci, pentru ca ai impresia ca nu ai avea șansa sa mai gasești pe altcineva. Ei bine, in martie s-ar putea sa ai o surpriza in aceasta…

- Berbec Ti se pare ca toata lumea este impotriva ta si te simti coplesit de presiunea celor din jurul tau si de solicitarile acestora. Ai responsabilitatea de a avea grija de tine si de viata ta. Incearca sa te pui pe tine pe primul loc si sa actionezi ca atare. Taur Dai si primesti…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- HOROSCOP 17 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este bine sa fii cat mai discret. Nu prea ai chef de nimeni si de nimic, pentru ca sufletul tau are nevoie de detasare de forfota vietii cotidiene. Evita eforturile prea mari si provocarile celorlalti. Sanatatea este vulnerabila pe…

- Horoscop 15 februarie 2018. Leii au parte de schimbari în relațiile importante – parteneriate, colaborari și chiar relația de cuplu Horoscop 15 februarie 2018 – Berbec Ai șansa de a schimba ceva în relațiile cu prietenii sau cu rudele. Este o zi…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- Berbec Poate nu crezi, dar esecul tau va fi legat de domeniul profesional. Desi esti o persoana muncitoare, ambitioasa, care isi doreste sa evolueze, tocmai aceasta dorinta te va impiedica sa mai ai o viata normala, sa faci promisiuni pe care sa le respecti sau sa iti iei o serie de angajamente…

- BERBEC Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- Horoscop dragoste. Berbec O relatie intra intr-un con de umbra sau se rupe definitiv. Este nevoie de o perioada de liniste, in care sa te calmezi, sa iti analizezi prioritatile, sa hotarasti ce vrei cu adevarat, apoi sa actionezi in conformitate cu ce iti spune inima. Horoscop dragoste.…

- HOROSCOP 12 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ti se face o oferta care suna bine, la prima vedere, dar ceva iti spune sa nu o accepti. Fricile te trag inapoi, nu te lasa sa mergi in directia tocmai deschisa, ca si cum ai presimti ca in spatele aparentelor bune intentii s-ar ascunde…

- HOROSCOP 8 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi numai buna pentru a cere acel sprijin pe care pana acum te-ai sfiit sa-l ceri. De fapt, e posibil sa primesti si daruri la care nu te astepti sau sa ti se deschida niste usi care-ti usureaza munca si viata. E o zi e beneficiilor…

- HOROSCOP 7 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Te preocupa aspectele materiale ale traiului cotidian. La prima vedere pot aparea temeri diverse, insa mai intai analizeaza atent ce nevoi ai tu, ce nevoi au cei dragi si ce posibilitati financiare ai la dispozitie deocamdata. Orienteaza-te…

- HOROSCOP 2 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile sentimentale sunt subiectele principale ale acestei zile. Primesti imbolduri pentru a-ti pune ordine in relatia cu cineva drag. Ori te hotarasti sa inchei o relatie, ori vei dori sa o oficializezi. Discerne cu prudenta, pentru ca…

- HOROSCOP 1 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi in care poti conta pe ajutorul prietenilor. A-i asculta, atunci cand acestia iti propun solutii, ar insemna sa avansezi mai rapid si cu pasi mai mari, decat daca te-ai chinui, de unul singur, sa gasesti rezolvarea ideala. Tot cu ajutorul…

- HOROSCOP 31 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Familia si mediul confortabil de acasa sunt cele iti capteaza astazi cea mai mare parte din timp. Exista tendinta de a fi mai grijului dar si de a cere sustinerea emotionala a celor dragi, iar pentru a-i vedea pe toti fericiti s-ar…

- HOROSCOP 28 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani este favorabil intalnirilor si dialogului cu persoanele din anturajul apropiat. Datorita bugetului, restrans in aceste zile, este posibil, fie sa nu onorezi o invitatie, fie sa te imprumuti pentru a oferi un cadou…

- HOROSCOP 26 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ziua aduce cheltuieli pentru traiul cotidian, dar vor intra in discutie si achizitionarea cadourilor pentru cei dragi. Posibil sa cumperi ceva sau sa faci anumite comisioane pentru cineva aflat in strainatate. Alcatuieste o lista de prioritati…

- Berbec Ai multe motive pentru a fi entuziasmata anul acesta, mai ales daca vine vorba de noroc. In luna ianuarie, Marte va tranzita in constelatia ta, asa ca te vei bucura din plin de energia lui. Pe de alta parte, Venus va fi in casa banilor in februarie si aprilie si iti va aduce succes in afaceri…

- HOROSCOP 25 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Luna se afla in zodia ta, impuslionandu-te sa actionezi fara intarziere pentru implinirea unor scopuri indraznete si pe termen lung. E momentul sa aprofundezi cercetarea intr-un domeniu de interes, sa faci niste demersuri pentru obtinerea…

- Berbec - an de corectarea a greselilor, trebuie sa-si asume responsabilitati, scrie kfetele.ro. Citeste si Zodia Varsator: Modurile prin care poti sa iti schimbi viata pana pe 18 februarie Taur - prietenii si casatorii in anul viitor. Petrece timp mai mult in natura. Gemeni -…

- HOROSCOP 24 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Beneficiezi de multa energie, asa incat bine este sa te ocupi pe indelete de treburile tale. Combativitatea este la cote inalte. Fii prudent, incearca sa eviti conflictele si alterneaza munca cu odihna. Atentie la sanatatea intregului organism!…

- Horoscop 23 ianuarie 2018. Leii sunt provocați de apropiați, peste limita pe care o suporta de obicei Horoscop 23 ianuarie 2018 – Berbec Ar fi bine sa acorzi mai multa atenție prietenilor și rudelor, ca sa descoperi cauzele unor conficte pe care nu le-ai înțeles…

- BERBEC: Deciziile pe care trebuie sa le iei acum iți vor afecta drumul in viața, atat pe plan personal, cat și profesional. Se pare ca in aceasta saptamana totul iți merge cum ți-ai propus, insa trebuie sa te gandești foarte bine la ce vrei sa faci in continuare și drumul pe care trebuie sa…

- Horoscop saptamanal, 15-21 ianuarie 2018. Ți-am pregatit horoscopul saptamanal pentru perioada 15-21 ianuarie 2018, ca sa știi cum va fi saptamana viitoare in plan personal, dar și in cariera. Astrele iți dezvaluie previziunile pentru urmatoarea perioada și iți arata ce te așteapta in cariera, dragoste,…

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- Berbec Relațiile parteneriale sunt importante, deoarece se vor discuta planuri profesionale de anvergura. In mod special relațiile din campul muncii, care vizeaza colaborari vor fi aduse in discuție pentru revizuiri sau imbunatațiri deosebite. Controversele se ivesc de la te miri ce, insa…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- Cuadratura Luna-Marte poate induce dificultati de comunicare si o stare generala de irascibilitate. Intr-un astfel de context astral este recomandat sa ne pastram calmul, sa fim toleranti cu punctele de vedere ale celorlalti si, indiferent de dificultatile intampinate, sa incercam sa vedem…

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- Berbec O perioada in care este bine sa pui la punct aspectele gospodarești și relațiile cu membrii familiei. Planurile alcatuite acum impreuna cu persoanele dragi se vor desfașura in timp in mod benefic pentru toata lumea. Final de etapa domestica. Este rost de distracții și aventuri cu persoana…

- HOROSCOP 31 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani este favorabil intalnirilor si dialogului cu persoanele din anturajul apropiat. Datorita bugetului, restrans in aceste zile, este posibil, fie sa nu onorezi o invitatie, fie sa te imprumuti pentru a oferi un cadou…

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti plin de energie si te bucuri de pofta de viata. Atentie la perioada dintre mijlocul lui ianuarie si inceputul lui martie, cand exista pericolul unor accidentari, in special arsuri cauzate de foc. Spre sfarsitul anului pot aparea cateva probleme legate greutatea in…

- Afla care sunt zodiile cu noroc la bani! HOROSCOP 2018. Berbec Esti un om muncitor, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Poti face unele sacrificii, insa esti ambitios si vei depasi toate obstacolele. Daca nu esti multumit de locul de munca, este posibil sa-ti reevaluezi posibilitatile.…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului…

- Berbec. Produsele electrocasnice va sunt la indemana. Taur: Cuverturile si covoarele romanesti cu motive moldovenesti, fetele de masa cu motive traditionale. Gemeni: Pernutele si canutele zamislite cu drag de mesterii romani, vasele din lut si ceramica de Horezu sunt pentru voi leac…

- HOROSCOP 21 decembrie 2017 HOROSCOP 21 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 21 decembrie 2017. HOROSCOP 21 decembrie 2017 - Berbec Treci printr-o perioada in care simti nevoia sa iti pui ordine in viata. Revizuiesti relatiile cu ceilalti,…

- HOROSCOP 17 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In acest weekend, atentia iti va fi atrasa de relatiile cu anturajul apropiat si de activitatile comune cu acesta planuite de multa vreme. Contextul astral din aceste zile te va ajuta sa-ti selectezi persoanele carora le vei mai acorda sprijin…

- HOROSCOP 16 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi potrivita cumparaturilor, dar și achitarii datoriilor de orice fel. Platește-ți taxele, impozitele sau sa-ți verifici situatia creditelor sau economiilor. Unii se pot ocupa cu succes de actele specifice mostenirilor sau partajelor…

- HOROSCOP 15 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Sunt momente bune pentru a-ti definitiva bugetul pentru cheltuieli si pentru a-ti ordona documentele persoanale. Dinspre locul de munca vin informatii nelinistitoare vizavi de salarizare sau de conditiile de lucru. Evita sa emiti judecati…

- Berbec Iti place sa fii dominatoare, iar acest lucru nu este benefic pentru o prietenie, dar nici pentru o relatie. Unii te considera mult prea rebela si dificila, motiv pentru care prefera sa nu se implice. Taur Unii nu te plac pentru ca te considera mult prea serioasa. Nu iti…