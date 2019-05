Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 3 zile s-au produs doua evenimente importante in astrologie. Primul a fost reprezentat de Soare care a tranzitat Jupiter, cu Soarele in Berbec și Jupiter in Sagetator, in timp ce al doilea a fost reprezentat de Venus care a tranzitat Pluto, cu Venus in Pești și Pluto in Capricorn.

- La intrarea in baza de cercetare se termina lumea pe care o cunosc. Sunt intr-o noua dimensiune. Cea a viitorului. Daca la Magurele se va echivala puterea Soarelui, Romania va fi locul de unde vor pleca noi raze de lumina catre Univers. In ziua de 7 martie 2019, laserul dezvoltat la Institutul National…

- BERBEC Luna aprilie debuteaza extrem de puternic pentru voi, cu Soarele in semnul vostru zodiacal. Veti fi mai sarmanti pe zi ce trece si lasati in urma voastra o dara magnetica. Ce e rau pentru cei care va iau urma este ca va arde de joaca. TAUR Amestecul foarte condimentat dintre Soare, Venus si…

- Luni, 25 Martie, in Ziua de Buna Vestire, sighetenii vor iesi in strada sa protesteze impotriva starii proaste a drumurilor din oras. Mobilizarea se face pe Facebook unde si-au anuntat deja participarea peste 300 de oameni. Acestia au stabiliut ca se vor asuna la prima ora a diminetii in fata primariei…

- Un barbat din județul Vrancea a primit acasa un plic in care scria ca a fost amendat cu 1.000 de lei. Motivul? A murdarit carosabilul cu noroi de pe strada. Mai exact, omul a fost sancționat de Poliția Locala a orașului Odobești, acolo unde locuiește, dupa ce un agent ar fi remarcat ca pneurile mașinii…

- Saptamana trecuta, Primaria a eliberat un certificat de urbanism care ne arata intentia investitorului cu privire la terenurile pe care le are in proprietate. Amintim ca pe una dintre parcele, de circa 1.600 mp, exista un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat in 2009 prin care este permis un regim de…

- Semnul Pesti, ultimul din cele 12 zodii, este prezentat ca doi pesti ce inoata in directii opuse. Ei simbolizeaza dualitatea prezenta in viata noastra. Energia Pestilor incapsuleaza atat intunericul cat si lumina din noi.

- HOROSCOP BERBEC Intre 16 și 17 februarie, dupa-amiaza, un interes domestic, un atașament familial, poate fi resimțit cu mai multa acuitate, punand uneori probleme dificile de opțiune de genul „familie sau cariera”, „eu sau parinții”, „cariera sau avere” ori invers, constrangerile socio-profesionale…