BERBEC Sa aveti pregatite alternative la orice decizie importanta. Nu se stie niciodata ce va aduce viitorul si e bine sa fiti pregatiti de schimbari. Solutiile problemelor vechi le gasiti daca va uitati in trecut, la ce le-a generat. TAUR Atentie la excese, in general legate de alcool. V-am luat tare de la inceput! […] Horoscop – 14 ianuarie 2019 – Atentie la tranzactii si contracte!