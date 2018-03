Stiri pe aceeasi tema

- Berbecii au toate șansele sa evolueze, sa ajunga acolo unde și-au dorit dintotdeauna. Sfatul Cristinei pentru Berbeci este sa nu iși puna bazele in absolut nimeni primavara asta. Vor realiza totul pe cont propriu. Taurii au toate șansele sa se casatoreasca anul acesta, iar un prim pas spre…

- Berbecii vor fi partenerii ideali pentru Sagetatori, asta daca amandoi vor sa duca la capat proiecte importante, marețe. Nu le va fi ușor, dar nici foarte greu. Amandoi au maturitatea necesara și capacitatea sa vada partea plina a paharului și știu sa se motiveze reciproc. Taurii vor…

- HOROSCOP 5-11 MARTIE 2018 Oana Hanganu: Mercur in Berbec ne va face impulsivi, neatenți la detalii și dornici de a avea ultimul cuvant. Venus in Berbec ne va spori cheful de aventura și de cheltuieli, iar in relații, ne va face mai egoiși, mai grabiți și mai puțin dispuși sa facem sacrificii…

- 1. Fecioara – dedicata și determinata Unul dintre cele cinci semne zodiacale cele mai bogate este fecioara. Fecioarele sunt persoane dedicate care nu se vor da inlaturi de la nimic pentru a-și atinge obiectivele pe care și le-au propus. Acestea sunt de asemenea și harnice, caci sunt consecvente…

- Este o perioada de reflexionare pentru majoritatea semnelor zodiacale. Zodiile de pamant au cele mai multe lucruri de invațat deoarece se vor confrunta cu tot felul de situații din care vor reieși mai puternice. Așadar, Taurii, Capricornii și Fecioarele au toate motivele de bucurie pentru…

- Horoscop mayas pentru primavara 2018: Zodii de foc Nativii nascuti in zodia Berbec vor avea multe de recuperat la locul de munca, niste sarcini ramase din trecut. Berbecii vor rasufla usurati abia in luna mai. Scorpionul va reveni la sentimente mai bune fata de apropiati, dupa…

- BERBEC: Pentru acești nativi, saptamana incepe cu au aer pozitiv, iar viitorul ce li se arata in fața este unul promițator. Aceasta saptamana este plina de oportunitați pentru berbeci. TAUR: Pentru tauri, aceasta saptamana incepe cu un conflict la locul de munca. Pentru ca…

- BERBEC: Daca pana acum berbecii ar fost nesiguri pe ei și aveau nevoie mereu de confirmarea celor din jur, pana la sfarșitul anului berbecii vor avea mai multa incredere in ei, vor fi mai motivați și vor vedea totul mult mai clar. TAUR: Pana la sfarșitul primaverii, relația amoroasa…

- HOROSCOP MARTIE 2018: Iata care sunt cele trei zodii care vor fi singure in luna martie: Rac Racii incep sa se izoleze incet de oamenii care le-au facut rau. In cea de-a treia luna a anului vor avea parte de multe revelatii. In luna martie sunt mai decisi ca niciodata sa lupte…

- Berbec Nativul din Berbec va avea parte de mici castiguri financiare, venite din munca cinstita. Acestia vor petrece aproape toata luna. Taur Nativii din Taur vor strange putin cureaua, atunci cand vor realiza ca acest lucru este in favoarea lor. Gemeni Cei nascuti…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job…

- Barbatul GEMENI: Acești barbați sunt seducatori prin natura lor și te vor cuceri dintr-o singura privire. Gemenii sunt indrazneți și nu se tem sa mențina un contact vizual cu tine pentru ca este greu sa-i intimidezi. Acești barbați sunt extrem de empatici și vor spune cuvintele potrivite…

- Horoscop de Ziua Indragostiților Berbecii petrec Sfantul Valentin alaturi de prietenii apropiați. Nu sunt foarte incantați de dulcegarii, de atențiile pe care le primesc pentru ca vad o nota forțata. Taurii afla ca persoana iubita nu este tocmai fidela. E posibil sa descopere niște mesaje…

- BERBEC: Acestor nativi li se va face o oferta care li se va parea perfecta la prima vedere, insa intuiția le va spune sa nu o accepte. Temerile ii trag inapoi pe berbeci și nu vor accepta sa mearga catre necunoscut. TAUR: Taurii vor avea azi șansa sa fie liderii unei echipe și…

- BERBEC: Chiar daca berbecii sunt persoane puternice și reușesc sa treaca peste orice problema, cel mai mare ghinion al lor este ca se ranesc fizic destul de des. Le-ar trebui ma multa prudența și atenție. TAUR: Cea mai mare temere a taurilor este legata de segmentul financiar.…

- Luna Noua și eclipsa parțiala de Soare din data de 15 februarie. Aceasta Luna Noua coincide cu Anul Nou Chinezesc (anul Cainelui de Pamant). Berbecii trebuie sa rezolve problemele provocate de alții. Situația ii deranjeaza, dar e bine sa nu se certe cu șefii. Taurii pun accent pe cariera.…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea o zi grea. Se vor trezi nesiguri pe ei și vor fi irascibili inca de dimineața. Acest lucru le va afecta relațiile cu cei din jur și risca sa piarda persoane dragi lor. TAUR: Taurii se gandesc la bani azi. Au tot cheltuit…

- Berbecii vor avea parte de caștiguri financiare serioase in perioada urmatoare. Din lunile martie și aprilie lucrurile se vor reașeza pentru ei din punct de vedere profesional. Taurii trebuie sa fie extrem de atenți la ce se va intampla cu ei din punct de vedere profesional. Nimic nu va mai…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job…

- BERBEC: Daca ești acel gen de femeie care nu sta pe ganduri și vrea sa-și intemeieze o familie, atunci barbatul ideal pentru tine este barbatul leu. Daca ești mai aventuriera și iți place sa experimentezi și sa exploreze, atunci cel ma potrivit pentru tine este barbat sagetator. TAUR:…

- BERBEC: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au anumite nemulțumiri care pot genera discuții aprinse și obositoare. Acestea pot fi puțin exagerate și pot conduce la conflicte de amploare. TAUR: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal au un chef nebun de distracție azi. Ar…

- BERBECSe pare ca increderea in sine si curajul sunt cheia succesului in tot ceea ce faceti. Nu va grabiti, luati totul pas cu pas.TAURAstazi, este o zi buna pentru a iesi din rutina si a face ceva deosebit. Nu trebuie sa ignorati problemele emotionale.

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job mai bun,…

- BERBEC – are relații complicate cu racul și fecioara Impulsivul berbec va rani mereu orgoliul și delicatețea racului, care aspira la o relație romantica și pasionala. Berbecii nu se potrivesc nici cu fecioarele pentru sunt mult prea impraștiați și grabiți pentru a le fi pe plac. TAUR…

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi in aceasta saptamana vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni aproape mai mult timp, scrie estisuperba.ro. Citeste si HOROSCOP FEBRUARIE 2018: Cele 4 zodii care primesc lovituri grele…

- BERBEC: Luna ce urmeaza se anunța plina de provocari pe plan sentimental pentru acești nativi. Vor fi nevoiți sa ia decizii importante și va trebui sa dea piept cu realitatea. TAUR: Viața amoroasa nu este prioritara pentru tauri in luna februarie, ci se vor axa pe cariera mai…

- BERBEC: Berbecii nu au o zi buna azi. Sunt confuzi și nu știu cum sa rezolve anumite probleme pe care le au in familie. Cel mai bine este sa comunice și sa stea alaturi de cei dragi ma mult. TAUR: Taurii nu sunt deloc mulțumiți de starea lor financiara și li se pare ca partenerul…

- Horoscopul banilor pentru luna februarie 2018Iata cum stai cu banii in luna februarie: Berbecii vor sta bine la capitolul profesional. Vor avea parte de tot felul de eveniment in urma carora vor lua bani frumoși. Taurii și Gemenii vor fi și ei favorizați de astre din punct…

- BERBEC: Persoanele cu care se vor intersecta acești nativi azi vor avea un efect benefic in viața lor și ar fi mai bine daca ar pastra acești oameni in viața lor mai mult timp. TAUR: Taurii tind sa aiba o atitudine superficiala azi și s-ar putea sa aiba mai multe conflicte…

- BERBEC: Lucrurile merg ca la carte pentru acești nativi și au toate motivele sa fie bucuroși. Sunt pe drumul catre o victorie și in curand vor fi satisfacuți din toate punctele de vedere. TAUR: Acești nativi au o mulțime de idei bune azi și acest lucru ii va ajuta sa creasca…

- Ianuarie Taurii se vor concentra pe viata sentimentala, acolo unde au multe de rezolvat, in timp ce Berbecii se vor lovi de crudul adevarat, scrie lyla.ro. Nativii din Berbec vor afla in prima luna din an lucruri dureroare despre oamenii in care si-au pus increderea. Citeste si Horoscop…

- HOROSCOP Berbec 2018. Sunt tensiuni, dar acest tip de tensiuni sunt scantei pentru Berbeci. Cel putin planetele din Capricorn sunt in zona de cariera, putere. An financiar bun. Se exprima bine si e posibil sa fie un an de declin in care vor sa faca o schimbare. HOROSCOP Taur 2018. Fac parte…

- >Zodiile norocoase ale anului 2018 sunt: Conform analizei astrologice, printre semnele zodicale care vor avea un an foarte bun se numara Balanța, Varsator, Leu, Gemeni, Scorpion, Rac și Pești. Toate aceste zodii vor avea un an bun in cariera, sanatate, casatorie. In plus, li se indeplinesc…

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de referința, haideti sa vedem care…

- Horoscop Oana Hanganu pentru saptamana 1-7 ianuarie 2018. Afla care sunt zodiile favorizate de astre și vezi daca zodia ta se numara printre ele! Berbecii care vor sa se mute sau sa investeasca intr-o casa primesc ajutor financiar din partea familiei…Citește aici horoscopul complet pentru…

- Horoscop 2018 BERBEC: In noul an, berbecii vor putea sa ia decizii pe care și le doreau de mult timp. Acești nativi se vor maturiza mai mult, ceea ce ii va ajuta sa țina piept greutaților. Pe plan sentimental se vor schimba multe, dar in bine. Horoscop 2018 TAUR: Taurii se vor intoarce din…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii își exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba însa într-una neplacuta, daca insiști…

- HOROSCOP MARIANA COJOCARU 2018 BERBEC Datorita faptului ca Marte, patronul astral, va fi conjunct cu Jupiter in casa castigurilor materiale si aliantelor, Berbecii vor avea un 2018 foarte bun. Toti nativii care vor dori sa aiba o viata mai buna vor avea posibilitatea de a accede la un job…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului, scrie estisuperba.ro. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. Citeste si Horoscop 26 decembrie 2017: Cine sufera…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- BERBEC: Berbecii vor lasa lucrurile sa mearga de la sine pana la sfarșitul anului. Se simt lipsiți de energie și nu vor sa se mai ridice din pat sau sa iasa din casa. Pentru ei, acest anotimp este cel mai greu. TAUR: Taurii vor reuși in cele din urma sa-și dea seama ce se petrece…

- Daca ajungi la concluzia ca nu te-a ranit atat de tare și e ceva trecator sau se poate rezolva in doi, atunci pasul urmator e sa decizi daca merita sau nu o noua șansa, scrie estisuperba.ro. Citeste si 6 zodii care iubesc singuratatea. Ei sunt lupii singuratici Iata mai jos o lista…

- Inainte de a intra in Scorpion, Jupiter le lasa zodiilor putin timp de odihna. Marte va intra in Scorpion din 17 ianuarie, unde va ramane pana pe 7 martie. Drept urmare, aceste trei luni sunt foarte importante pentru cateva zodii, care vor trece prin transformari semnificative. Horoscop 2018.…

- BERBEC: Acești nativi trebuie sa infrunte provocarile care vor veni in aceasta saptamana. Este momentul sa faca ceva pentru a-și ridica standardele sau pentru a-și inalța cat mai sus locul in societate. TAUR: Taurii sunt pe punctul de a caștiga o mulțime de lucruri in aceasta…

- Astrele ne dezvaluie multe despre noi și despre personalitatea noastra, scrie estisuperba.ro. De aceasta data, astrele ne dezvaluie care sunt zodiile care nu se vor ințelege niciodata și care nu pot avea o casnicie fericita impreuna. Citeste si Horoscopul dragostei. Cum stai cu dragoste in…

- Cea mai scurta zi din 2017 va fi pe 21 decembrie, cand are loc solstițiul de iarna. Cuvantul „solstițiu” vine din limba latina – sol inseamna soare și systere – a sta locului. De doua ori pe an, in iunie și in decembrie, Soarele iși schimba ușor traiectoria, astfel ca pare sta locului. Solstițiul de…

- BERBEC: Pot aparea situații ale caror rezolvare o poți gasi doar tu. Trebuie sa te concentrezi mai mult pe tine și sa nu dai atenție cuvintelor rautacioase ale celor din jur. Ar fi mai bine sa ai o atitudine pozitiva și sa privești partea buna din orice obstacol. TAUR: Acești…

- Astrele par sa se alinieze pentru a le oferi celor nascuți sub semnul Berbecului și al Balanței un caștig insemnat! Așadar, nu este exclus ca Berbecul și Balanța sa caștige la Loto in decembrie 2017. Pe plan financiar, cele doua zodii vor pasi cu dreptul in anul care urmeaza, astfel ca 2018…