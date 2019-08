Horoscop 12 august 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 12 august 2019 - Berbec Ai parte de o zi care te poate impinge spre rascolirea unor problemle care ar trebui lasate in ritmul lor, ca sa ajungi la o soluție corecta. Horoscop 12 august 2019 - Taur S-ar putea sa nu fii chiar in apele tale, dar este o stare trecatoare, pe care ar fi bine sa nu o transformi in motiv de cearta sau divergențe cu cei din jur. Horoscop 12 august 2019 - Gemeni Este posibil sa ai impresia ca anumite situații iți vor scapa de sub control și chiar așa sa fie. Poate ca nu e chiar o pierdere, așa…