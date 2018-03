Stiri pe aceeasi tema

- La ora la congresului celui mai important partid din Romania, PSD, președintele Klaus Iohannis a urcat din nou la Șureanu pentru a mai profita o data de sfarșitul sezonului de schi. Sambata, acesta a venit din nou la munte, in județul Alba, pentru cateva ore de alunecare pe pantele incarcate de zapada,…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- HOROSCOP BERBEC Stai bine la capitolul comunicare, dialogul merge ca uns, ai mereu cele mai potrivite argumente pentru a-ti expune parerile. Daca ai avea de sustinut vreo prelegere sau daca trebuie sa prezinti un proiect important la serviciu, vei lasa o impresie excelenta, pentru ca…

- ZODIA BERBEC Se anunța o saptamana in care nivelul tau de energie este la cote minime. Iar asta nu este prea bine, caci ai putea avea parte de o saptamana solicitanta la locul de munca. Atenția la detalii ar trebui sa se numere și ea printre trasaturile de care dai dovada zilele acestea la…

- HOROSCOP 23 FEBRUARIE 2018 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Numai datorita prudentei poti depasi cu bine furtuna de evenimente care navaleste acum in calea ta. in alte conditii, te-ar fi bulversat complet si ti-ai fi pierdut cumpatul, dar de data aceasta reusesti sa te aduni foarte bine…

- Horoscop saptamanal Minerva 25 februarie – 3 martie 2018 INTEGRAL pentru fiecare zodieBERBEC: Este inceputul unei perioade de succes care va dura pana la jumatatea lui martie! Oamenii vor fi mai atrași de ei, dar ar putea sa se apropie de ei pentru bani sau succes. Sa fie atenți…

- HOROSCOP BERBEC Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea perfecta…

- HOROSCOP 16 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi resimti acut nevoia clarificarii statutului tau social, dar mai ales relational si ai energia necesara pentru a rezolva aceste aspecte. Interactiunea cu cat mai multe persoane, din medii cat mai variate, iti faciliteaza accesul…

- BERBEC Este o zi importanta pentru voi. Astazi se vor clarifica mai multe aspecte in ceea ce privește cariera voastra, dar nu aveți motive de ingrijorare. Totul va ieși mult mai bine decat va așteptați.

- 9 metode simple de a economisi bani Exista metode simple de a economisi, unele cunoscute de toata lumea, altele nestiute, dar care daca sunt puse in practica au drept rezultat mai multi bani. O metoda evidenta de a câstiga niste bani în plus este (1) sa nu mai cumperi cafea în…

- HOROSCOP SPECIAL, cu Adi Bunea: Berbec: te implici activ in orice eveniment Taur: te asteapta o ascensiune sociala rapida Gemeni: sunt bine aspectate calatoriile in strainatate Rac: puteti intra in posesia unei mosteniri Leu: aveti toate sansele sa va indragostiti…

- Liderul formațiunii PAS, Maia Sandu a reacționat la invitația președintelui Parlamentului, Andrian Candu de a discuta despre subiectul manualelor de clasa a 2-a, care au fost editate pe timpul cand lidera PAS era la Minister. Potrivit declarațiilor lui Candu, textele din manual sunt foarte dificile…

- Astrele ne dezvaluie care este cea mai malefica zodie, intruchiparea raului, zodia de care trebuie sa stai cat mai departe cu putința. Acestei zodii ii place sa le ordone celor din jur ce sa faca și crede ca toți sunt obligați sa-i cante in struna.

- BERBEC Berbecul munceste mult si isi doreste ca oamenii sa observe realizarile sale, scrie eva.ro. Una dintre cele mai bune intrebari pe care i le poti pune este: Care e cea mai mare realizare a ta de pana acum? Nu numai ca acest lucru ii va da sansa de a se lauda putin, dar poti sa…

- HOROSCOP 1 FEBRUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi in care poti conta pe ajutorul prietenilor. A-i asculta, atunci cand acestia iti propun solutii, ar insemna sa avansezi mai rapid si cu pasi mai mari, decat daca te-ai chinui, de unul singur, sa gasesti rezolvarea ideala. Tot cu ajutorul…

- HOROSCOP BERBEC Este o zi amuzanta in care ai chef de distractie si nu prea iei nimic in serios. Te cuprinde spiritul vacantelor si te comporti ca un copil pus pe sotii la orice. E nevoie si de astfel de atitudini vesele, pentru ca nu are rost sa te impovarezi cu probleme si griji, fiindca…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare, in weekend…

- HOROSCOP BERBEC Daca nu ai gasit inca o cale de exprimare a propriei creativitati si care sa iti aduca si satisfactie, caut-o astazi si mai atent. Ai putea primi azi o idee excelenta care, daca va fi pusa in practica urgent, s-ar putea sa genereze un cumul de elemente de bun augur care, toate…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare,…

- Descopera cum vei sta cu dragostea, sanatatea, banii sau cariera în aceasta saptamâna si ce poti face pentru a-ti îmbunatati situatia! BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce în ce mai placuta în aceasta saptamâna, si acum e doar…

- Patrick Chan, triplu campion mondial la patinaj artistic, in varsta de 27 ani, a fost inclus in lotul Canadei pentru Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie), dupa ce a reusit sa castige cel de-al zecelea sau titlu national, duminica, la Vancouver. Chan va participa,…

- Berbec Nu te-ai concentrat prea mult pe viata ta profesionala si pe nevoile tale financiare in ultima perioada, de aceea acum se va instala panica.Cu toate resursele tale vei incerca sa le iei ochii sefilor si sa iesi in evidenta la locul de munca.

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti implicata…

- BERBEC Viata ta sentimentala pare sa fie din ce in ce mai placuta in aceasta saptamana, si acum e doar inceputul! Daca esti singura, insista pe langa acel barbat pe care ai pus ochii fara sa fii sufocanta. Cu putina tactica si diplomatie vei reusi sa il aduci in bratele tale. Daca esti…

- HOROSCOP IANUARIE 2018 BERBEC Daca esti intr-o relatie, vei pune pret pe libertate si independenta, intrucat vezi asta ca fiind o parte importanta a intimitatii de cuplu. Venus te incurajeaza sa gasesti un echilibru, astfel incat sa ii arati partenerului ca tii la el atat cand sunteti impreuna,…

- HOROSCOP BERBEC Nu te lasa influentat de colegii din jur care au tendinta de a trata o problema ca pe o bagatela, pentru ca se va dovedi a fi cu mult mai serioasa decat cred ei. Nu glumi pe seama lucrurilor importante, ci priveste cu atentie fiecare detaliu. Daca ignori cine stie ce aspect,…

- BERBEC – Horoscop saptamanal 7 – 13 ianuarie 2018 – BERBEC. Va fi o saptamana activa in care vor pune accentul pe ideea de daruire, dar și pe aceea de a sti cum sa primeasca, felul in care ne implicam in relații semnificative. Exceptand ziua de vineri, 12 ianuarie, cand atmosfera se tensioneaza brusc…

- Horoscop 2018. Niciodata nu stim ce ne pregateste viitorul, iar pentru unii nativi, astrele sunt pregatite sa ofere tot ce-i mai bun. Desi nu se astepta vreodata, femeia Varsator va avea parte de castiguri numeroase in anul 2018, reusind astfel sa obtina o suma uriasa de bani la care nici nu visa. Horoscop…

- 2018 este anul marilor transformari: nu se anunța a fi un an ușor iar instabilitațile și noutațile ne pot da batai de cap și ne pot bulversa mai mult decat ne-am putea imagina. Exista, insa zodii care vor avea noroc cu carul, la fel cum exista altele care vor avea probleme cu sanatatea sau dragostea:

- Muzica, dans, focuri de artificii și distracție pana dimineața! Se anunta o noapte alba pe strazile multor orase la trecerea in noul an. In parcuri sau in piețele centrale sunt așteptate sute de mii de oameni.

- Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit la emisiunea Talk News, moderata de Denise Rifai, despre cum vor fi influențați politicienii Romaniei in anul 2018 și daca vor fi schimbari majore pe scena politica.Astrologul a trecut in revista principalele influențe astrologice in 2018, pentru Liviu…

- BERBEC Zilele de Sarbatoare iti aduc liniste si pace pe plan sentimental. E un moment numai bun sa recastigi dragostea partenerului de viata, mai ales daca intre voi au fost tensiuni in ultima perioada. Daca elti singura, cu siguranta te axezi pe familie si prieteni, insa tot vei resimti lipsa…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017, previziuni pentru toate zodiile: Berbec: Coincidentele sunt semne de bun augur care te duc mult mai repede spre implinirea unui vis. Iar azi ai parte de multe astfel de semne bune! Profita de ele, bucura-te daca-ti apar pene in drum, monede pe strada, sau cine stie,…

- Sistemul medical s-ar putea bloca chiar de la inceputul anului viitor. Medicii de familie anunța ca din 3 ianuarie nu vor mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Societatea Nationala de Medicina Familiei spune ca, desi medicii de familie sunt baza piramidei sistemului public…

- In perioada sezonului rece, cu precadere in preajma sarbatorilor de iarna, se organizeaza activitati si evenimente cultural-artistice si recreative (spectacole, baluri, petreceri, intruniri, concerte, targuri, balciuri, jocuri de artificii sau spectacole pirotehnice, alimentatie publica, patinoare,…

- Astrele ne dezvaluie care sunt semnele zodiacale care vor straluci in anul ce urmeaza si care vor fi pe placul tuturor. Nu vor trece neobservate si vor avea parte de multa iubire in anul 2018.RACAnul 2018 va fi un an glorios pentru nativii nascuti sub acest semn zodiacal.

- BERBEC Incepeti sa aveti mai multa incredere in dvs. si sa va recapatati optimismul. Nu neglijati problemele celor apropiati, pentru ca altfel riscati sa vi se reproseze ca sunteti indiferent. Azi este recomandat sa fiti cat mai prudent si sa respectati cu strictete legea, regulamentele etc. TAUR Simtiti…

- Revenit in Germania, fostul selectioner al echipei nationale, Christoph Daum, a vorbit despre situatia fotbalului romanesc si despre modul in care Gigi Becali pune presiune asupra oamenilor implicati in fenomen. "Am facut selectia pe baza criteriilor mele si voiam sa promovez cat mai multi…

- Gigi Becali anunța lovituri importante in iarna la FCSB. Primul nume pe lista ar veni chiar de la una dintre rivalele "roș-albaștrilor", CS U Craiova. Victoria cu FC Botoșani, 3-0, nu l-a liniștit pe patronul celor de la FCSB, care vrea sa ștearga cat mai repede distanța de 5 puncte fața de CFR Cluj.…