Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul vine cu vești bune și multa veselie pentru weekendul 10-11 noiembrie. Astrele îi provoaca pe Lei sa iasa din zona de confort și sa-și depașeasca limitele, iar Peștii vor întâlni o persoana care le va schimba viața total.

- Horoscopul vine cu vesti bune si multa veselie pentru weekendul 9-11 noiembrie. Astrele ii provoaca pe lei sa iasa din zona de confort si sa-si depaseasca limitele, iar pestii vor intalni o persoana care le va schimba viata total. Vezi cum va fi weekendul tau!

- Horoscopul iubirii. Astrele le rezerva ceva surprize Peștilor și Balanțelor, in plan sentimental. Vorbim despre sentimente mai vechi și despre niște cuvinte care ar putea schimba o poveste de dragoste!

- Astrele pregatesc astazi terenul perfect pentru schimbari in cariera. Mai multi nativi ai zodiacului au parte de o zi in care pot lua decizii legate de viitor. Iata ce iți rezerva horoscopul zilei de joi, 11 octombrie 2018, pentru zodia ta!

- Horoscop 7 octombrie. Daca nativii unei zodii sunt nevoiți sa puna piciorul in prag, pentru a se feri de o avalanșa de discuții contradictorii inutile, alți nativi se simt irascibili astazi sau au parte de o zi solicitanta.

- Astrologul Remus Ionescu a realizat horoscopul zilei de 25 septembrie pentru fiecare zodie in parte. Daca vrei sa afli cum stai cu dragostea, cu sanatatea și daca caștigi sau pierzi bani, citește in continuare horoscopul zilei de 25 septembrie.

- Horoscopul con:ine atat zodii bune, care :in cont de pErerile apropia:ilor, cat "i zodii extrem de nein:elegEtoare, pentru care nu conteazE nimic altceva decat ceea ce cred ele. Astrele sunt de pErere cE zodiacul este o adevEratE surprizE pentru unii nativi!

- HOROSCOPUL ZILEI. Configuratia zilei de azi se remarca prin conjunctia pe care Luna o formeaza cu planeta Saturn. Avem de-a face cu un aspect dinamizant in plan relational, care induce de obicei dorinta de a beneficia de mai multa siguranta in plan afectiv si de mai multa stabilitate in viata de familie.