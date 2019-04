Stiri pe aceeasi tema

- "Ca dovada a angajamentul si increderea in potentialul de creare a valorii pe termenul lung a Twitterului, directorul nostru Jack Dorsey a refuzat compensatiile si bonusurile pentru anii 2015, 2016, 2017 iar in 2018 compensatiile si bonusurile nu au fost decat un salariu de 1,40 dolari ", indica Twitter,…

- Liderul Sindicatului Aluministul din ALRO a anuntat ca joi dupa-amiaza, de la ora 15,30, in fata intreprinderii va avea loc un miting de protest, ca urmare a esurarii negocierilor in vederea semnarii unui noi contract de munca.

- In luna Aprilie veti avea de-a face cu oameni influenti, oameni de business sau lideri care isi vor pune amprenta in mod pozitiv pe viitorul vostru. Este un moment de recunoastere si apreciere din partea celor pe care i-ati ajutat de-a lungul timpului. Veti depasi cu usurinta obstacolele, avand un plan…

- Horoscop 5 martie 2019! Acești nativi nu se simt in apele lor in ultima perioada și sunt lipsiți de energie. Tot ce trebuie sa faca este sa fie atenți la ceea ce consuma. Profesorul Radu Ștefanescu ofera sfaturi importante pentru fiecare zodie in parte.

- BerbecPrima parte a saptamanii evidentiaza aspectele financiare comune cu altii, achitarea facturilor sau discutiile cu institutiile financiare. Sunt posibile rezolvari, dialoguri fructuoase, insa nu slabi vigilenta si verifica atent fiecare document sau fiecare sursa de informatii. Inceputul lunii…

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte in ziua de vineri, 18 ianuarie 2019, horoscop prezentat de...

- Horoscop 14 ianuarie Berbec Este o zi excelenta pentru ține. Te simți bine, ai chef de viața și poți face o mulțime de lucruri. In primul rand ar trebui sa te ocupi de propria persoana. O vizita la un salon de frumusețe, ceva cumparaturi pentru sufletul tau sau iți poți programa cursuri de dezvoltare…