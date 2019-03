Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP RUNE 2019. Numerologul Mihai Voropchievici a prezentat, sambata seara, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Adevaruri Ascunse”, previziunile pentru fiecare zodie, valabile pana pe 2 martie 2019.

- Horoscop Mihai Voropchievici 27 ianuarie - 3 februarie. O saptamana plina de provocari. PREVIZIUNILE RUNELOR HOROSCOP. Berbec - da lovitura. Salt rapid, calitativ, primește recompense pentru munca sa. HOROSCOP. Taur - o saptamana in care este la mana Domnului. Este o nebuloasa in capul sau.…

- Horoscop dragoste 21 ianuarie 2019. Un inceput de saptamana perfect, in care iubirea are manifestari romantice Asa ca nu e surprinzatoare iesirea in oras, nici generozitatea cu care imparti daruri.

- HOROSCOP Camelia Patrascanu 14-20 ianuarie 2019. Avem multe lucruri de rezolvat și trebuie sa fim foarte atenți. Luna este in creștere și asta inseamna ca și noi vrem sa rezolvam multe lucruri și sa ne facem planuri. Luni suntem determinați și vrem sa ne putem ideile in practica. Marți…

- Saptamana 7 – 13 ianuarie 2019 este marcata de tranzitul lui Venus, planeta iubirii, a armoniei si a micilor beneficii, care paraseste zodia Scorpion pentru a intra in zodia Sagetator. Vezi tie ce ti-au rezervat astrele pentru urmatoarele zile.

- HOROSCOP 2019 ZODII. Camelia Patrașcanu, previziuni: Zodia care se poate imbolnavi. Este o zi cu mari atenționari pentru multe dintre zodii. Camelia Patrașcanu a dezvalut previziunile zilei de 3 ianuarie, la Antena 3.

- Taurul nu se va lasa atins de adversitațile care pot aparea la locul de munca pe tot parcursul lunii decembrie, dimpotriva, va vedea in ele o oportunitate de a excela profesional și, cu toate ca la inceput ar putea irita Taurul, acesta cauta noi modalitați de ade pasi perioada și a-și atinge scopurile…

- Astazi avem o zi destul de mohorata, cu precipitatii slabe. Vor domina ninsorile si lapovita, care apar prin vest, nord-vest, prin centru, sporadic si in celelalte regiuni, potrivit stirileprotv.ro.Se mentine riscul de polei. In zonele de munte va ninge trecator, iar vantul se va inteti in…