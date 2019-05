Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Luati o hotarare importanta in legatura cu evolutia unei relatii. Puteti sa va bazati pe intuitie. Sunt sanse ca decizia pe care o luati astazi sa se dovedeasca inspirata. Puteti realiza tot ce v-ati propus pentru azi, cu conditia sa actionati cu calm si sa aveti rabdare. Succesul depinde in…

- BERBEC Aveti multe probleme de rezolvat, dar dispuneti de energia necesara pentru a le rezolva pe toate. Singurele dificultati de care va puteti lovi sunt de natura financiara. Acordati mai multa atentie relatiilor sentimentale. TAUR Nu reusiti sa va respectati programul din cauza unor evenimente…

- VARSATOR – Esti pregatit pentru o mare schimbare in viata ta, de care iti legi acum toate sperantele! Ca e vorba de sansa de a-ti schimba sensul in cariera sau de o mutare de domiciliu, ai mari asteptari de la acest moment caruia ii acorzi o semnificatie cu iz de unicat in destin. Esti sigur ca faci…

- Berbec Unii v-ar putea considera o adevarata calauza spirituala, astfel ca ar fi bine sa oferiți o impresie buna și sfaturi pertinente, scrie gds.ro. Calatoriile in strainatate și studiile pe termen lung reprezinta subiecte importante, la care ar fi bine sa va gandiți pe indelete. Relațiile…

- BERBECAstazi aveti chef de distractie, iar asta va poate afecta capacitatea de concentrare la serviciu. In a doua parte a zilei ar fi bine sa petreceti timpul cu persoanele dragi. TAUROrice colaborare trebuie atent gandita si, mai ales, aveti grija cu cine va asociați.

- SCORPION - Te bucuri de viata mai mult ca niciodata. Esti creativa si profiti din plin de acest lucru. Pentru urmatoarele saptamani ai o singura sarcina: sa te bucuri la maximum de tine. Rasfata-te, acorda-ti atentia pe care o ameriti.