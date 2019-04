Stiri pe aceeasi tema

- (P) Material publicitar realizat in colaborare cu Elefant.ro Nimeni nu poate garanta ca nu va mai ninge, ploile vor reprezenta mereu un risc, iar termometrele nu vor fi prietenoase in fiecare zi. Un lucru este clar insa, primavara este deja aici, așa ca a venit momentul sa faci și tu cateva schimbari…

- O noua zi, noi sfaturi din partea astrologilor. Citește totul despre dragoste, sanatate, bani și cariera. Iata ce v-au rezervat astrele pentru fiecare zodie in parte pentru ziua de miercuri, 13 martie 2019, horoscop prezentat de...

- Berbec: O sa ai parte de o schimbare majoraIn luna martie ești din ce in ce mai conștient de lucrurile pe care ți le dorești și incerci sa elimini orice forma de ambiguitate. In plus, incepi sa-ți aloci mai mult timp pentru propria persoana.

- Guvernul condus de Viorica Dancila are planuri mari pentru perioada imediat urmatoare. Executivul a adoptat un memorandum cu planul de lucru pentru anului 2019, care include inclusiv modificarea legii pensiilor.

- Luna Noua in Pesti 2019. Miercuri, 6 martie 2019, este o zi importanta in astrologie. Luna Noua este in Pesti in aceeasi zi in care rebelul Uranus se instaleaza in Taur pana in 2026, parasind zodia Berbec dupa 8 ani, unde nu va mai reveni decat peste 80 ani.

- Semnul Pesti, ultimul din cele 12 zodii, este prezentat ca doi pesti ce inoata in directii opuse. Ei simbolizeaza dualitatea prezenta in viata noastra. Energia Pestilor incapsuleaza atat intunericul cat si lumina din noi.

- HOROSCOP BERBEC Intre 2 și 3 februarie dupa-amiaza, perioada de asumare a unor responsabilitați profesionale, efort de a-și menține autoritatea și de a conduce prudent o activitate publica. Intre 3 februarie, dupa ora 15:03, și zorii zilei de 6 februarie, intalniri intr-un context neobișnuit cu niște…

- HOROSCOP. Gemeni - Te asteapta schimbari importante pe plan profesional. Intre timp, este o perioada perfecta pentru calatorii. Te vei intoarce odihnit si cu bateriile incarcate.HOROSCOP.