Horoscop 1 octombrie 2018 – O sa va concentrati pe problemele casnice BERBEC In prima parte a zilei sunteti putin cam storsi de vlaga. Dar, apoi va veti crede in stare sa doborati muntii. Mai ales pentru o persoana iubita sau pe care vreti s-o cuceriti. Nu va epuizati din prima! TAUR Incapatanati, agresivi, veti incerca sa detineti controlul asupra celor din jur. Renuntati la idee […] Horoscop 1 octombrie 2018 – O sa va concentrati pe problemele casnice is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Capacitatea de concentrare este foarte buna si va ajuta sa rezolvati mai usor toate problemele. Puteti face planuri de viitor, pentru ca aveti idei excelente, pe care vi le apreciaza atat partenerul de viata, cat si partenerii de afaceri. Ascultati sfaturile unei persoane cu experienta TAUR Aveti…

- BERBEC S-ar putea sa fiti indispusi din cauza unui esec in afaceri sau a unei discutii in contradictoriu cu un prieten. Relatiile cu persoana iubita pot deveni incordate daca refuzati sa mergeti in aceeasi directie, fara sa argumentati de ce. TAUR Ar fi bines a contramandati calatoriile. Sunt posibile…

- Dupa ce s-a aflat, alaturi de Anca Jurma, sefa interimara a DNA-ului, la aceeasi masa a discutiilor cu ministrul Justitiei, Augustin Lazar a prezentat cateva concluzii ale intrevederii. “Problemele care au fost puse in discutie au fost in general cele care sunt legate de resursele Ministerului Public,…

- BERBEC Se pare ca nu este o zi potrivita pentru intalniri cu prietenii sau pentru afaceri. S-ar putea sa fiti irascibil si sa nu aveti chef de vorba. Ar fi bine sa amanati cumparaturile si investitiile, fiindca exista riscul sa luati decizii paguboase. Pe plan sentimental, totul ar trebui sa mearga…

- BERBEC Iti vei imbunatati starea financiara prin unele tranzactii de succes pe care le vei face astazi. Iti vei dedica timpul liber familiei si te vei bucura de prezenta copiilor si a prietenilor dragi. Vor aparea unele perspective extrem de tentante in domeniul carierei. TAUR Azi vei avea o zi…

- BERBEC Haide, ca astazi nu veti cheltui nimic. Dinamismul vostru este la pamant, vreti sa stati in casa si sa va odihniti. Numai ca prietenii vostri vor sa imparta cu tine idei, planuri… Si nu ai scapare, trebuie sa le canti in struna. TAUR V-ar placea sa va petreceti ziua intinsi pe covor, cu […]…

- BERBEC Incepi saptamana cu stangul pe planul afacerilor. Superiorii vor veni cu o veste cam neplacuta pentru tine. Un viitor proiect ar putea fi anulat din cauza unor probleme. Va trebui sa ti capul sus, sa nu te dai batut si sa mergi mai departe! TAUR Incepi sa fii mult mai vesel cand esti cu […] Horoscop…

- BERBEC Intampinati probleme minore de sanatate insa acestea nu va opresc sa va urmati planurile stabilite pe astazi. Sunteti odihnit si cat se poate de energic asa ca astazi raspundeti afirmativ la tot ce va iese-n cale. TAUR Sunteti norocos si intuitiv, asa ca luati cele mai bune decizii cu privire…