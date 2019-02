Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 25 februarie 2019. Astrele anunța o zi de luni și un inceput de saptamana plin de energie și bani pentru mai mulți nativi. Vești importante pentru zodii de la profesorul Radu Ștefanescu. Se anunța o saptamana interesanta pentru mulți.

- Horoscop 22 februarie 2019. Vești noi pentru fiecare nativ de la profesorul Radu Ștefanescu. Se anunța o zi interesanta pentru cei nascuți in aceasta zodie, care astazi au de luat o decizie importanta!

- Horoscop, 19 februarie. Vești noi pentru fiecare nativ de la profesorul Radu Ștefanescu. Aceasta zodie va intalni capcane la tot pasul. Trebuie sa fiți atenți la propunerile care vi se vor face!

- BERBEC - Un antrenament sportiv ușor. Te trezești cu multa energie, pe care trebuie sa o consumi.TAUR - Un mc dejun sanatos. Face parte dintr-o rutina sanatoasa, de care ai nevoie.GEMENI - Cateva minute de meditație.

- HOROSCOP. S-a dat drumul la sezonul eclipselor 2019. A inceput in forta chiar din 6 ianuarie cu eclipsa partiala de Soare in Capricorn, cu efecte ce tin 6 luni si pe care le vom culege la vara cand are loc urmatoarea eclipsa in Capricorn. Urmatoarea eclipsa are loc luni 21 ianuarie pentru Europa si…

- HOROSCOP 17 IANUARIE 2019 BERBEC Nu te crampona de fleacurile care nu-ti convin, pentru ca de acestea nu scapi niciodata. Abordeaza o atitudine vesela, indiferenta la ceea ce altadata te-ar fi suparat. Prefa-te ca nu vezi sau nu auzi nimic din ceea ce te-ar putea deranja, pentru ca aceasta e atitudinea…

- HOROSCOP Camelia Patrascanu 14-20 ianuarie 2019. Avem multe lucruri de rezolvat și trebuie sa fim foarte atenți. Luna este in creștere și asta inseamna ca și noi vrem sa rezolvam multe lucruri și sa ne facem planuri. Luni suntem determinați și vrem sa ne putem ideile in practica. Marți…

- BERBEC: Va concentrati intreaga atentie asupra unei afaceri promitatoare. Spre seara ati putea avea parte de o surpriza.TAUR: O zi buna pentru a va amenaja locuinta. Pentru reusita nu uitati sa apelati la ajutorul prietenilor.