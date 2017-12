Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 29 decembrie 2017. Racii exagereaza cu munca! Ar trebui gandeasca mai mult la ei, la linistea lor. Nativii din sagetator sa iși numere un pic resursele materiale, ca sa descopere ca stau chiar foarte bine. Iata ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii! HOROSCOP BERBEC Degaji o…

- Va fi un an mult mai agitat, dar in interiorul nostru. Anul 2018 va veni cu vesti noi pentru toate zodiile. Pentru a afla care zodie va fi ramane insarcinata, cine va lua mai multi bani si cum vei sta cu norocul, citeste materialul de mai jos.

- BERBEC Veniturile tale cresc astazi destul de mult, scrie eastrolog.ro. Pe de o parte este posibil sa iei salariul, o prima sau cei dragi iti pot oferi cadouri si favoruri substantiale. Insa, pe de alta parte sunt sanse bune de a descoperi variante noi de castig dintr-o activitate profesionala.…

- BerbecTrebuie sa preiei conducerea. Poate fi vorba despre o functie sau pur si simplu trebuie sa ai initiativa in familie sau in grupul de prieteni. Misiunea ta este sa devii un lider si poti sa faci acest lucru foarte simplu, intrucat esti o luptatoare si nu renunti deloc usor.TaurScopul…

- HOROSCOP 27 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ce iubesti tu cel mai mult? Sa fii seful, asa e, si asta vei cauta si azi in aventura care ti se deschide in fata ochilor. Nu te preocupa atat de mult rezultatul, destinatia, ceea ce te asteapta la final, cat senzatia de satisfactie…

- HOROSCOP 2018. Berbec Esti plin de energie si te bucuri de pofta de viata. Atentie la perioada dintre mijlocul lui ianuarie si inceputul lui martie, cand exista pericolul unor accidentari, in special arsuri cauzate de foc. Spre sfarsitul anului pot aparea cateva probleme legate greutatea in…

- HOROSCOP BERBEC Esti foarte bine ancorat in realitate si vezi lucrurile foarte clar. Se vede ca te-ai maturizat, ca viata te-a invatat multe, ca stii mai bine pe ce te bazezi. Alegerile pe care le faci se bazeaza, pe de o parte, pe experienta deja acumulata care a devenit fundamentul…

- Horoscop 8 decembrie 2017. Aceasta zodie cauta cu disperare o soluției salvatoare. BERBEC Cel mai bun prieten va cere o favoare imensa. Aceasta implica bani și nu sunteți siguri ca îl puteți ajuta. Având în vedere ca nimeni nu va este atât de apropiat,…

- BERBEC – Cu exceptia zilelor de 7, 8 si 9 decembrie, as spune ca tot ce vor intreprinde acesti nativi va avea o finalitate sigura. Ar fi bine ca starile lor interioare sa nu altereze aceasta promisiune. In ultima zi a saptamanii li se intampla tot felul de lucruri, care de care mai ciudate. …

- HOROSCOP 30 noiembrie 2017 - Berbec Te pregatesti sa pleci la drum astazi si, chiar daca esti grabit, nu uita sa verifici cum va fi vremea, pentru ca nu vrei sa ramai blocat in trafic din cauza conditiilor meteo nefavorabile. HOROSCOP 30 noiembrie 2017 - Taur Astazi…

- HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Berbec Iti doresti foarte mult ceva, si vrei sa poti obtine imediat. Pentru asta trebuie sa faci niste sacrificii. Pune in balanta ceea ce ai de castigat, cu ceea ce ai putea avea de pierdut, prntru ca s-ar putea ivi unele discutii in familie. HOROSCOP 28 noiembrie…

- HOROSCOP 21 NOIEMBRIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Unde intervii tu, se face liniste, deoarece ai un talent aparte de a aplana chiar si cele mai aprinse dispute. Gasesti o cale de a calma spiritele si de a-i pune la masa tratativelor, pentru a descoperi o solutie de mijloc. Ai talent…

- BERBEC: Vei avea cheltuieli majore din cauza partenerului de viața și a unor colaboratori. Segmentul financiar este foarte vulnerabil in aceasta perioada, de aceea se recomanda sa ai discernamant și sa fii prudent. Treci printr-o perioada aglomerata și tensionata la birou ,insa nu trebuie…

- HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai norocul sa treci prin spatii aglomerate care, de obicei, te-ar fi deranjat, dar nu si azi, pentru ca acolo ai ocazia de a intalni exact acele persoane de care ai nevoie. Ele iti ofera sfaturile potrivite, solutiile salvatoare, informatiile…

- BERBEC Nerabdarea este cuvantul care te caracterizeaza. Gandirea lucrurilor si situatiilor nu este cea mai mare abilitate a ta. Esti intotdeauna gata sa pornesti la drum cu o nebunie si un elan de necrezut. Din aceasta cauza, nesabuinta si graba se vor dovedi a fi obiceiuri chiar rele…

- Esti nascuta in zodia Rac? Atunci cu siguranta vrei sa afli principalele previziuni din horoscop anual 2018, zodia Rac. Horoscop anual 2018 Rac – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Anul 2018 va aduce pentru Raci mai mult optimism.…

- Zodia berbec este guvernata de planeta Marte, cunoscuta ca planeta razboiului, dar si a pacii. Marte guverneaza zona capului si a fetei in afara de nas, dar si cele doua emisfere cerebrale, ceea ce denota o cerebralitate intensa. Aceasta planeta este asociata cu fierul, avand o influenta si asupra sangelui…

- In general se merge pe recomandari: „Vezi ca doamna doctor e buna, am fost eu cu «al mic» la ea” sau „Vezi ca domnul doctor e OK, dar nu mai ia in plus, deși lucreaza cu Casa”. Dupa naștere, de la neonatolog la asistenta, prieteni și rude, toți se vor intrece sa-ți recomande medici pediatri.…

- Horoscop 11 noiembrie 2017. Sagetatorii iși recapata increderea in calitațile lor, pe care pe pun din nou in valoare Horoscop 11 noiembrie 2017 – Berbec Ai posibilitatea de a intra in contact cu persoane speciale, care te pot ajuta sa descoperi sursa celor mai delicate probleme cu care te confrunți.…

- Compatibilitatea este o noțiune care ar putea fi dezbatuta la nesfarșit, fara sa se ajunga la o concluzie clara. Sigur ai avut momente de curiozitate in care te-ai intrebat cu ce zodie te-ai potrivi cel mai bine, dar nu ai gasit un raspuns clar.

- Un ”Hannibal Lecter” in versiune ruseasca a torturat și mușcat o femeie pe care o invitase la el acasa pentru o cina romantica. Anatoli Ezhkov, 45 de ani, a invitat-o pe medicala Irina Gonchar, o asistenta medicala de 41 de ani pe care a cunoscut-o online, in apartamentul sau dintr-un hostel din Kurgan,…

- Previziuni pentru toate zodiile. BERBEC Iubirea e alaturi de voi clipa de clipa, nici nu are rost sa va îndoiți de acest lucru, chiar daca sunteți tentați sa spuneți ca nu e sub forma dorita de voi. TAUR Astazi atrageți admirația celor din jur. Cu puțina…

- Horoscop anual 2018 Fecioara – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Fecioarele vor avea parte de un an agitat si plin de haos, pentru ca in vietile lor se vor petrece multe schimbari, unele placute, altele neplacute. Ca sa treci cat…

- HOROSCOP 3 NOIEMBRIE 2017 ZODIA BERBEC (21 martie – 20 aprilie)Ai mare grija la cele mai banale tranzactii financiare ale acestei zile, pentru ca planeaza un oarecare pericol peste portofelul tau. Poate nici nu-ti dai seama de riscuri, pentru ca exista o persoana care se ascunde in spatele unei…

- Daca și tu pui preț pe sinceritate, trebuie sa te imprietenești cu cel puțin un nativ din aceasta zodie. Ei spun intotdeauna adevarul și nu se tem de consecințe, indiferent de situație, scrie realitatea.net.Este vorba despre nativii din zodia Sagetator.

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Tu esti capul tuturor deciziilor importante in mediul in care te afli, pentru ca toata lumea asteapta parerea ta. Ti se recunoaste astfel valoarea, superioritatea, experienta in diverse domenii. Simti greutatea deciziei tale, iti dai seama…

- Chiar daca se tachineaza, se despart și se impaca, Raluca și Bote au trecut la nivelul urmator! Prezentatoarea TV și-a luat iubitul și l-a dus la bunicii sai, in Glodenii Gandului, Iași, ca sa-l prezinte și sa-l..."pregateasca" de viitor!

- Iata ce alimente ar trebuie sa mananci mai des si la ce alimente sa renunti definitiv, conform semnului tau zodiacal. Semne de foc – Nu-ti da foc Berbec Mananca: orez brun, banana, fructe, masline, rosii, ceapa, salata, conopida, castravete, spanac, ridichi, broccoli, fasole, linte,…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) O saptamana plina tocmai ce a trecut, dar, in mod surprinzator, voi mai aveți energie pentru inca doua saptamani ca aceasta. Din acest motiv, tot weekendul veți fi plini de viața și veți cauta constant activitați cu care sa va omorați timpul, ba chiar veți vrea sa…

- BERBEC Anul 2018 nu vine cu probleme serioase de sanatate, dar asta nu inseamna ca te vor ocoli de tot. Esti tentata sa faci excese, iar acest lucru isi poate pune amprenta asupra organismului tau mai devreme sau mai tarziu. Stilul tau de viata dezorganizat te impinge sa ai o dieta nesanatoasa…

- BERBEC: Acești nativi vor avea o luna fericita atat din punct de vedere personal, cat și profesional. La serviciu vor strange multe laude pentru munca pe care au depus-o și vor culege și roadele ei. Pe plan profesional totul merge bine și sunt mai iubitori și afectuoși ca niciodata cu partenerul…

- Daca zilele acestea incerci sa cuceresti un anumit domn sau daca vrei sa-i reaprinzi interesul partenerului tau fata de tine, atunci poate ca astrele au raspunsul – Afla ce tip de femei prefera in functie de zodie, scrie www.e-joy.ro.

- BERBEC Lucrurile incep sa se imbunatateasca pentru tine pe plan sentimental in aceste zile. Vei fi suprinsa cat de bine iti merge, mai ales ca erai ferm convinsa ca tu si partenerul tau nu va aflati pe drumul cel bun. Nu astepta sa se intample ceva grav pentru a-ti da seama de sentimentele…

- Berbec Universul va face sa aflați adevaruri dureroase, dar exista o cale de ieșire pentru toate acestea. Veți incepe sa vedeți acest lucru de duminica, pe masura ce Marte se va deplasa in balanța, iar luna se va transforma in Sagetator.

- HOROSCOP NOIEMBRIE. Primul eveniment astrologic notabil al lunii acesteia este aspectul tensionat de opozitie pe care il trimite Venus din semnul Balantei lui Uranus retrograd din zodia Berbecului. Asa se face ca, in jurul sau in cursul zilei de 4, dorintele si impulsurile personale ar putea ajunge…

- Paul Milea are 31 de ani, este din Aiud și a venit la ”X Factor” cu atitudinea potrivita pentru a deveni vedeta. Pe langa voce, acesta considera ca are toate atuurile: ”Am look, fac sala, arat bine și aș vrea sa captez atenția publicului”.

- Totuși, unii oameni nu pun deloc preț pe acest sentiment de iubire pentru ca starea materiala este mai importanta pentru ei, scrie estisuperba.ro. Acești oameni nu se simt impliniți daca sunt iubiți, ci se simt extraordinar daca iși permit orice lucru material. Citeste si HOROSCOP: In aceste…

- Loialitatea este o calitate pe care puține persoane o au. Poți sa fii loiala unei persoane, unui grup, unei țari sau unei cauze. Uneori suferim de loialitate fața de un loc, așa cum este cea fața de un magazin sau fața de un brand, scrie realitatea.net.

- BERBEC Astrele favorizeaza munca in echipa in aceasta saptamana, ceea ce cel mai probabil te va incanta. Iti place sa socializezi, iar energia ta te va face o companie extrem de placuta pentru ceilalti. Pentru a castiga mai multi bani, insa, e necesar sa fii extrem de organizata si…

- Cum carnetele de economii erau foarte prezente in vietile romanilor, atat inainte, cat si dupa anii ’90, multe persoane le mai au inca pe acasa, uitate prin vreun sertar. Daca te numeri printre cei care mai are pe acasa carnete de economii, avem o veste buna pentru tine, pentru ca asta ar insemna ca…

- Previziuni pentru toate zodiile pentru 14 octombrie 2017. Horoscop zilnic 14 octombrie: Berbec (21.03 - 19.04) Iubire: revine bonomia cu care ne-au obisnuit, atât în relatia de cuplu cât și în cea cu copiii. Iar daca sunt la început de relație, se…

- Berbec Urmeaza o perioada aventuroasa si poate fi un moment propice sa incepi o afacere noua. Stai bine si la capitolul sanatate, dar nu sari peste exercitiile fizice. In dragoste, nu iti incalca promisiunile. Taur Urmeaza o perioada linistita si armonioasa. Te indrepti spre…

- Berbec Felul in care ti se adreseaza unii este nedrept, pentru ca te critica, te judeca, te ataca agresivi cu vorbe dure, pe care e si normal sa le pui la inima si sa suferi. Gandeste-te ca relatia cu acesti oameni sunt sacrificiul pe care trebuie sa-l faci pentru a-ti atinge marile scopuri,…

- Detalii terifiante despre cum a supraviețuit Raoul Cizmașiu, minerul ranit in accidentul din Lupeni, ies la iveala aproape o saptamana de la tragedia din subteran. Barbatul, in varsta de 39 de ani, a fost inconștient, dupa ce tavanul galeriei s-a prabușit peste el și alți doi mineri. Deși a fost ranit…

- Horoscopul zilei de Luni 9 Octombrie 2017 HOROSCOP 9 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) La cine poti apela daca nu la un parinte care te sfatuieste de bine? Ai pe cineva mai in varsta in preajma ta care priveste lucrurile altfel decat tine. Desi ai fi tentat sa-l consideri demodat sau…

- HOROSCOP 7 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Atitudinea calma si relaxata pe care o abordezi in fata unei noi provocari este perfecta, pentru ca nu intri in panica daca lucrurile capata un ritm ciudat. Le tratezi pe toate rational, logic, matur, organizat, constient ca nimic nu se cladeste…

- HOROSCOP URANIA OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) In cursul sau in jurul datelor de 1, 3 și 5, te bucuri de randament la serviciu și buna ințelegere cu colegii de munca. In preajma zilei de 8, poți primi sarcini de munca ce-ți depașesc atribuțiile sau experiența acumulata pana acum.…