Horoscop 1-7 ianuarie. 2018 începe cu mult optimism pentru unele zodii Berbec Anul incepe cu gandul la alta persoana, iar aceasta prima saptamana este doar despre aceasta persoana draga ție. Iți dorești sa-i oferi fericire, iar acest lucru iți ocupa mare parte din timp. Prima saptamana a anului 2018 incepe cu energie pozitiva. Taur Aceasta saptamana te prinde la limita dintre pasional și posesiv, cat și in așteptarea unor vești. Tot ceea ce ți se intampla in aceasta saptamana are legatura cu energia pozitiva, motiv pentru care nu ai cum sa te simți altfel decat optimist in legatura cu drumul pe care ți l-ai ales. Gemeni Ai multa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 2018 Minerva Berbec – 2018 le ofera acestor nativi ocazia unor schimbari considerabile, chiar radicale, care pot aduce, in cele din urma, la o mai mare stabilitate in viața lor. Horoscop 2018 Minerva Taur – Luand in considerare Anul Nou ca punct de referința, haideti sa vedem care…

- Horoscop 31 decembrie 2017. Taurii au nevoie de bunavoința, ca sa evite neințelegerile care le-ar putea umbri ziua Horoscop 31 decembrie 2017 – Berbec Este o zi care te poate rascoli, daca vei permite acest lucru. Ai nevoie de un interval generos de timp pe care sa-l petreci departe de orice sursa de…

- Horoscop 2018. Previziuni complete pentru toate zodiile Toate semnele zodiacale au sansa sa isi schimbe viata in 2018, totul tine insa de felul in care vor actiona si de modul in care se vor misca planetele. Iata cum iti va merge in dragoste sau cum te vei pozitiona la capitolul finante! BerbeculProfita…

- Horoscop 28 decembrie 2017. Capricornii își exprima sentimentele fața de cei dragi, dar o fac prin metode mai ciudate Horoscop 28 decembrie 2017 – Berbec Este o zi frumoasa de la sine, pe care o poți schimba însa într-una neplacuta, daca insiști…

- Horoscop 26 decembrie 2017. Sagetatorii vad doar lipsuri și iși exagereaza defectele care cred ei ca au generat aceasta situație Horoscop 26 decembrie 2017 – Berbec Sunt șanse ca ziua de astazi sa devina memorabila, prin contradicția majora dintre ceea ce credeai ca va fi și ceea ce se petrece in realitate.…

- Berbec – Horoscop 26 decembrie 2017 Uneori, ai nevoie si de un pic de solitudine, sa te retragi in lumea ta pentru o ora sau pentru o zi, deoarece inima ta are nevoie de liniste.Rupe-te de zgomotul din jurul tau si apleaca-te cu multa grija si iubire asupra nevoilor tale cele mai profunde. Rareori…

- Horoscop 24 decembrie 2017. Scorpionii au o zi frumoasa. Sunt atenți cu cei dragi și uita de suparari Horoscop 24 decembrie 2017 – Berbec Intregul context te invita la toleranța fața de toți cei din jur, ca sa obții acea bucurie sufleteasca pe care o cauți și de care ai mare nevoie, mai ales intr-o…

- HOROSCOP BERBEC Visai un nou inceput, ca si cum nimic din ce ai fost sau ai experimentat inainte nu ar mai conta. Iata ca sansa ti se ofera acum, si trebuie sa te folosesti de ea cu maxima incredere. Renasti ca pasarea Phoenix din propria cenusa, o iei de la capat, dar nu renuntand la tot ce…

- BERBEC: Acești nativi care au o relație se bucura din plin de timpul petrecut cu partenerul de viața, iar cei care nu au inca o relație, ar trebui sa nu se avante pana nu știu ce-și doresc cu adevarat. La locul de munca va fi o perioada destul de aglomerata pentru ca acești nativi au…

- HOROSCOP 16 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) O zi potrivita cumparaturilor, dar și achitarii datoriilor de orice fel. Platește-ți taxele, impozitele sau sa-ți verifici situatia creditelor sau economiilor. Unii se pot ocupa cu succes de actele specifice mostenirilor sau partajelor…

- Horoscop 14 decembrie 2017. Scorpionii vor sa culeaga roadele unor eforturi depuse recent, dar e prea devreme Horoscop 14 decembrie 2017 – Berbec Vrei ceva și nu conteaza cine se opune sau drepturile cui va trebui sa le incalci, ca sa obții acel ceva. Sa nu te surprinda daca și alții vor face la fel,…

- Horoscop 12 decembrie 2017. Leii cad la pace cu anumite persoane și accepta condițiilor lor pentru a avea relații bune Horoscop 12 decembrie 2017 – Berbec Este o zi mult mai senina decat cele dinainte și așa vei fi și tu, spre marea bucurie a celor dragi, carora le-a lipsit foarte mult aceasta latura…

- HOROSCOP 7 decembrie 2017 HOROSCOP 7 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de joi, 7 decembrie 2017. HOROSCOP 7 decembrie 2017 - Berbec Cateva intalniri neprevazute iti dau programul peste cap si te obliga sa amani unele activitati. Noroc ca…

- BERBEC Iti doresti ca rezultatele muncii tale sa fie apreciate. Chiar daca lucrezi intr-un domeniu solicitant, esti voluntar sau faci parte din echipa care coordoneaza proiectele cele mai ambitioase din companie, incearca sa imbunatatesti modul in care comunici si nu te lasa niciodata influentata…

- Cele 5 zodii care se imbogațesc ușor: 1. Persoanele nascute in zodia Fecioara au idei care produc foarte mulți bani. Niciodata nu sunt lipsiți de imaginație. Știu sa faca bani in cele mai dificile situații. Fac fața crizelor financiare cu lejeritate. Acești nativi nu sunt genul care…

- Berbec – Berbecii sunt protejați de atacuri agresive și au protecție divina. Taur – Taurul are o luna in care i se recomanda automat sa lase grijile și sa se relaxeze. Gemeni – Gemenii au o luna de mici batalii, toata lun vor fi in alerta și stare de tensiune. Horoscop decembrie…

- Berbec Esti multumit de cursul anumitor evenimente, chiar daca inca nu se petrece nimic iesit din comun, dar aceasta normalitate e binevenita. Trateaza orice hop, orice impas, orice obstacol care se mai iveste in calea ta ca pe ceva absolut firesc in evolutia ta spre succes, nu-i da…

- HOROSCOP de WEEKEND 2-3 decembrie 2017 HOROSCOP de WEEKEND 2-3 decembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest sfarsit de saptamana. HOROSCOP de WEEKEND 2-3 decembrie 2017 - Berbec Va fi un weekend special. Urmeaza sa faci un pas important in viata ta si esti…

- HOROSCOP 28 noiembrie 2017 - Berbec Iti doresti foarte mult ceva, si vrei sa poti obtine imediat. Pentru asta trebuie sa faci niste sacrificii. Pune in balanta ceea ce ai de castigat, cu ceea ce ai putea avea de pierdut, prntru ca s-ar putea ivi unele discutii in familie. HOROSCOP 28 noiembrie…

- BERBEC Esti usor irascibila in aceasta saptamana, lucru care iti poate crea probleme pe plan sentimental. Ce-i drept, poate ai motive sa fii stresata, insa asta nu iti da dreptul de a te razbuna pe cei dragi. Daca partenerul tau iti da unele sfaturi, nu trebuie sa i-o iei in nume de rau, ci…

- HOROSCOP de WEEKEND 25-26 noiembrie 2017 HOROSCOP de WEEKEND 25-26 noiembrie 2017. Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru acest sfarsit de saptamana. HOROSCOP de WEEKEND 25-26 noiembrie 2017 - Berbec Sambata ai parte de multa agitatie, insa profita de duminica pentru…

- Horoscop 23 noiembrie 2017. Scorpionii au probleme de comunicare. Spun prea multe cui nu trebuie sau nimic celor ar trebui Horoscop 23 noiembrie 2017 – Berbec Se complica relațiile cu unii dintre prieteni, iar starea ta de revolta împotriva lor poate duce la stricarea…

- BERBEC Sunteti plin de energie si aveti cateva idei ingenioase. Puteti avea succes in afaceri si calatorii, in sustinerea examenelor si in cultivarea relatiilor sociale. Aveti o intalnire neasteptata, in urma careia sunteti nevoit sa va schimbati programul pentru ziua urmatoare. Ar fi bine sa evitati…

- Berbec Vei obține rezultate bune in ceea ce privește un proiect sau plan pe care ți-l faci de ceva timp. Vei avea oportunitatea de a-ți schimba modul de gandire sau anumite convingeri și asta e de bun augur. Vei descoperi ca ai multe in comun cu cineva de la serviciu. Taur Simți ca anumite relații incep…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 20-26 NOIEMBRIE 2017. Berbec - Are protecție divina Taur - Primește atenție din partea celor dragi Gemeni - Face schimbari benefice Rac - Are o saptamana cu fertilitate și belșug Leu - Face o schimbare deosebit de importanta. Fecioara…

- BerbecEști intr-o compatibilitate perfecta cu Gemenii, Leul, Sagetatorul și Varsatorul. Acești oameni sunt extrem de activi, curioși și obțin ceea ce iși doresc, exact ca tine.TaurCauta-ți perechea printre cei din zodia Rac, Fecioara, Capricorn și Pești.

- HOROSCOP 18 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ziua it aduce in atentie segmentul financiar comun cu altii cum ar fi plata facturilor, taxelor, achizitionarea unor bunuri sau servicii. De asemenea poti relationa destul de bine cu specialisti in finante, te poti informa asupra pastrarii…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 17 noiembrie 2017. Berbec Nu ești în cea mai buna forma. Te-ai certat cu un prieten din cauza unei discutii mai vechi. Acum îti pare rau ca te-ai înfierbântat atât. Treci peste mândrie si da-i un…

- Horoscop 16 noiembrie 2017. Berbecii primesc ajutor. Merg mai departe cu planurile și se apropie de o realizare importanta Horoscop 16 noiembrie 2017 – Berbec Ai parte de sprijinul dorit, de la cei de la care l-ai solicitat, pentru a merge mai departe cu planurile la care lucrezi demult. Te apropii…

- Horoscop 13 noiembrie 2017. Fecioarele fac o deplasare scurta, care le ajuta sa cunosca oameni speciali sau sa-și repare relația Horoscop 13 noiembrie 2017 – Berbec Este o zi speciala, cu un mare potențial sa devina memorabila, daca vei ști unde sa te oprești și daca vei avea grija sa nu-i ingradești…

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de luni, 13 noiembrie 2017. Berbec Începi saptamâna concentrat asupra muncii, așa ca nu te intereseaza nimic altceva decât sa reușești sa faci tot ce ți-ai propus astazi. Dupa program, continui sa muncești: înveți…

- Nativii a trei zodii isi vor spune "adio" pana la Craciun TAUR Au cam disparut fluturasii de la începutul relatiei si au facut loc fiorilor mâniei. Legatura dintre tine si partener este din ce în ce mai frageda, mai tensionata. …

- Vom vedea foarte multe schimbari in viața nativilor, unele dintre ele mai benefice, altele care vor da puțin viața peste cap, scrie huff.ro. Astrele au pregatit un an provocator, in care lumea se va schimba. Sectorul financiar-bancar, lumea politica și marile organizații vor fi cele mai afectate.…

- Horoscop 10 noiembrie 2017. Capricornilor nu le ies lucrurile cum vor ei. Scenariul pe care l-au gândit conține erori Horoscop 10 noiembrie 2017 – Berbec Tendințele zilei sunt diverse și nu te orienteaza într-o anumita direcție. Pot sa apara probleme noi în…

- HOROSCOP 6 NOIEMBRIE 2016 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Timpul trece mult prea lent, parca, dar pe tine nu te deranjeaza deloc acest ritm scazut, pentru ca iti ofera de fapt starea potrivita pentru a te ocupa pe indelete de o actiune care oricum nu poate ajunge la rezultate peste noapte. Esti multumit…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Horoscop anual 2018 Fecioara – principalele previziuni pentru 2018, tot ce iti rezerva astrele pentru dragoste, cariera, bani, sanatate. Fecioarele vor avea parte de un an agitat si plin de haos, pentru ca in vietile lor se vor petrece multe schimbari, unele placute, altele neplacute. Ca sa treci cat…

- BERBEC In acest an trebuie sa dai dovada de aceeasi responsabilitate si determinare ca si pana acum, altfel situatia ta financiara ar putea avea de suferit. Din pacate, nu vei avea prea multe oportunitati de a-ti suplimenta venitul, insa e necesar macar sa te mentii pe linia de plutire. Sunt…

- Horoscop 25 octombrie 2017. Berbecii fac un pas in spate. Realizeaza, in sfarșit, ca puțina reținere nu strica nimanui Horoscop 25 octombrie 2017 – Berbec S-ar putea sa ajungi singur la concluzia ca puțina rezerva nu strica nimanui, iar ție chiar ți-ar fi de folos sa faci un pas in spate, ca sa vezi…

- HOROSCOP 25 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Este o perioada minunata, in care iti vei rafina sufletul cu activitati culturale si filozofice deosebite. Posibil totusi sa apara si un soi de tensiune mentala nedefinita si sa iasa la iveala temeri legate de locul de munca. Detaseaza-te…

- 1. Taur – In prima jumatate a anului vei reuși cu mult spor sa realizezi ceea ce timpul lui 2017 nu ți-a permis intr-o masura atat de buna. Unele vise nu le vedeai realizate nici in 2020, daramite in 2018, insa sporul pe care il vei avea te va ajuta enorm de mult pe plan profesional, exact aici unde…

- Horoscop 21 octombrie 2017. Fecioarele se elibereaza de o problema foarte complicata, cu ajutorul unei informații neașteptate Horoscop 21 octombrie 2017 – Berbec Este o zi in care poți complica, fara sa vrei, problemele de care te ocupi cu cea mai mare grija. Un pas inapoi iți va fi de mare folos, in…

- Previziuni pentru toate zodiile pentru 14 octombrie 2017. Horoscop zilnic 14 octombrie: Berbec (21.03 - 19.04) Iubire: revine bonomia cu care ne-au obisnuit, atât în relatia de cuplu cât și în cea cu copiii. Iar daca sunt la început de relație, se…

- HOROSCOP 13 octombrie 2017 Iata ce va rezerva astrele, in functie de zodie, pentru ziua de vineri, 13 octombrie 2017. Berbec Nu te lasa influentat de o persoana de la locul de munca despre care banuiesti ca nu te prea are la suflet. Ai incredere in tine si fa ceea ce stii fara sa…

- Iata care sunt zodiile care spun Adio in curand:CapricornS-au inmultit in ultima vreme discutiile aprinse cu perechea ta si simti ca se apropie sfarsitul relatiei. Inca nu ai curajul sa ii pui punct, sperand ca lucrurile se vor indrepta. Totusi, ti-e aproape limpede ca mult nu…

- Horoscop 6 octombrie 2017. Graba strica treaba pentru Fecioare. Ar fi bine sa nu negocieze astazi chestiuni financiare Horoscop 6 octombrie 2017 – Berbec Te poți trezi tensionat fara motiv, ca și cum ar trebui sa te aperi, dar nici tu nu știi de cine și de ce. Ar fi bine sa analizezi rațional aceste…

- Horoscop 5 octombrie 2017. Varsatorii ignora tensiunile din anturaj. Nu fac bine, pentru ca acestea continua sa se acumuleze Horoscop 5 octombrie 2017 – Berbec Totul e mai intens astazi, iar pe acest fond pot exploda unele dintre conflictele pe care nici tu nu mai vrei sa le ții in stare latenta. Horoscop…