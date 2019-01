Horoscop 08 ianuarie 2019 BERBEC – Ti se face o oferta tentanta, dar nu o poti accepta cat timp esti inca implicat in alte contracte. Fa mai intai ordine prin actualele proiecte si nu te implica in nimic nou, ca nu cumva sa-ti aglomerezi prea mult agenda. Cauta mai intai care proiect se apropie de final si du-l la capat cu maxima seriozitate. TAUR – Vestea bomba care cade azi in calea ta te lasa fara replica, de parca s-ar destrama un mare vis. Revii cu picioarele pe pamant in cel mai abrupt mod si e normal sa fii debusolat si trist. Risti chiar sa aluneci spre depresie, spre o zona sensibila a psihicului tau, dar daca… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

