Horoscop 01 decembrie 2018 BERBEC – Ai mers pe o pista falsa – desi nu prima oara – si iar ai gresit. Cand te vei invata minte sa nu mai face asemene erori? Ai stat o vreme captiv intr-o mare amagire care acum isi arata adevarata fata. Normal ca suferi ca nu te-ai trezit la realitate mai devreme, si ai tendinta de a trece in revista si alte situatii din trecut in care ai picat in aceeasi plasa, semn ca nu ai invatat ce trebuia din acele lectii. Ti se vor da iar si iar pana cand vei intelege care e adevarata explicatie a acestor evenimente si sa nu te mai lasi pacalit de aparente inselatoare. TAUR – Nu sta acasa intr-o astfel… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Înalta Curte de Casatie si Justitie a decis, marti, sa sesizeze Curtea Constitutionala în legatura cu neconstitutionalitatea unor prevederi din Legea privind declasificarea unor documente.

- Plenul Senatului a modificat luni Legea 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, ca urmare a reexaminarii actului normativ impuse de Decizia CCR 453/2018, prin care legea a fost declarata partial neconstitutionala.…

- Pentru ca nu poti sti cu cine te potrivesti cel mai bine si cu cine sa iti intemeiezi o familie, astrele iti stau la dispozitie cu cateva idei de cupluri din zodiac, ce se bucura de o conexiune asa cum rar se mai intalneste, scrie realitatea.net.

- Cei care refuza un loc de munca pierd ajutorul social. In Argeș sunt 6.840 de asistați social. Asistații social in baza legii privind venitul minim garantat care refuza un loc de munca iși pierd ajutoarele financiare de la primarie. Incepand de luni, 22 octombrie, a intrat in vigoare Legea nr. 192/2018…

- Pe fondul emiterii OUG ce vizeaza majorarea perioadei de vechime pretinse magistratilor care au in vedere functii de conducere la varful Parchetului General, liderul ALDE a facut referire la criteriul experientei. “Nu mi se pare normal ca la parchete de nivel inalt – Parchetul General – sa lucreze persoane…

- Aida Parascan hranește 600 de școlari, iși crește singura cei trei copii, face mancare și curațenie acasa, merge la evenimente culinare cand i se solicita prezența, iar de la 1 octombrie, prezinta și o emisiune la TVR 2! La cinci ani dupa ce și-a adjudecat trofeul „MasterChef” și la cateva luni dupa…

- Adrian Bicheși, antrenorul Unirii Alba Iulia s-a aratat deranjat de faptul ca va juca in „16”-imile Cupei Romaniei pe Stadionul „Minaur” din Zlatna, cu FCSB, dupa ce nu s-a reușit din motive financiare, inchirierea unei nocturne mobile, pentru disputarea acestui meci acasa, pe „Cetate”, la lumina reflectoarelor!…

- Replici acide intre ispita Nicoleta și Nico, iubita lui Catalin, de la „Insula Iubirii”. Totul a pornit de la intervenția prin skipe, a celor doi , in cadrul ediției de luni, a show-ului de la Antena 1. Ispita Nicoleta a fost surpriza serii pentru bonfire-ul de la „Insula iubirii” al cuplului format…