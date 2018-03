Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DIICOT vrea sa renunțe la funcție. Daniel Horodniceanu a cerut CSM sa revina pe un post teritorial. Astfel, secția pentru procurori a CSM urmeaza sa discute, vineri, aceasta cerere, relateaza Mediafax . Secția pentru Procurori a CSM va discuta, vineri, o cererea a sefului DIICOT, Daniel Horodniceanu,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca a avut o intalnire cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, care i-a relatat ca s-a intalnit cu un procuror, care i-a spus ca raportul intocmit de el privind conducerea DNA „este mult prea slab fata de ce este in realitate". „Am vorbit cu Tudorel Toader, am discutat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, este atacat din nou de sindicatele din penitenciare care îi cer în continuare demisia. Ministrul justiției submineaza orice acțiune de reforma a penitenciarelor, spun gardienii din închisori.

- Razboi total intre procurorul general, Augustin Lazar si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Lazar a fost cel care a atacat primul, de la distanta. Acesta spune ca procedura de selectie a candidatilor pentru functiile de procurori-sefi ar trebui sa fie facuta de CSM, intr-o transparenta totala,…

- Procurorul General al Romaniei, Augustin Lazar, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres, ca ministrul Tudorel Toader, nu a respectat regulamentul CSM la procedura de revocare a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si se intreaba daca Executivul poate sa se erijeze in acelasi timp "in…

- DNA isi prezinta miercuri bilantul de activitate pe 2017, la o zi dupa ce procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a fost audiata la Sectia pentru procurori a CSM in legatura cu cererea de revocare a sa formulata de ministrul Justitiei."Va informam ca in ziua de miercuri, 28 februarie 2018,…

- "Mi s-a parut o dezbatere foarte interesanta. In primul rand este de apreciat ca avem un ministru al Justiției foarte competent. Discuțiile sale cu ceilalți domni procurori din CSM m-au impresionat. Am vazut un profesor universitar total stapan pe sine, pe lege, pe ceea ce spune. Din acest punct…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a subliniat marti ca in Directia Nationala Anticoruptie nu se falsifica probe. "Nu se falsifica probe in DNA", a afirmat Kovesi la sedinta Sectiei pentru procurori a CSM, care discuta solicitarea ministrului Justitiei privind revocarea sa din functia de procuror-sef…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, marti, la CSM, ca nu exista nicio condamnare la CEDO in cauze instrumente de DNA dupa anul 2013, de cand a preluat conducerea institutiei, mentionand ca Tudorel Toader nu isi poate intemeia cererea de revocare pe o decizie a CEDO. …

- Au aparut critici dure dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader a propus revocarea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Daca unii sustin ca motivele invocate de ministru nu au sustinere, altii merg mai departe si spun ca decizia nu i-ar fi apartinut lui Toader. Europarlamentarul Siegfried Muresan,…

- Premierul Viorica Dancila a fost asaltata de jurnalisti cu intrebari, dupa intalnirea pe care a avut-o cu reprezentantii Casei Regale. Prim-ministrul a avut insa o reactie neasteptata cu privire la cererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi, inaintata recent de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.…

- La o zi dupa ce Tudorel Toader a anunțat ca cere revocarea procurorului-șef al DNA, in mediul online a fost inițiata o petiție pentru susținerea lui Kovesi. Inițiatorii petiției ii cer președintelui Klaus Iohannis sa nu cedeze presiunilor PSD-ALDE și sa nu accepte revocarea șefei DNA. „Domnule Iohannis,…

- Un protest fata de propunerea ministrului Justitiei Tudorel Toader de revocare din functie a sefei Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) este anuntat pentru vineri seara in Piata Victoriei din Capitala. Manifestatii au...

- Cristian Tudor Popescu l-a atacat dur pe ministrul Justitiei, dupa ce acesta a cerut revocarea șefei DNA Laura Codruța Kovesi. "A facut un proces la televizor, in care s-a autodesemnat avocat al puterii actuale, procuror al acuzarii impotriva lui Kovesi si judecator in acelasi timp", a spus jurnalistul."Nu…

- Președintele Klaus Iohannis a postat un mesaj, pe pagina personala de Facebook, prin care iși exprima ferm susținerea fața de procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a cerut revocarea din funcție. Președintele susține ca DNA și Laura Codruța Kovesi…

- Propunerea de revocare a sefei DNA trebuie sa fie doar inceputul, este de parere deputatul PSD Catalin Radulescu. Citește și: Tudorel Toader cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. Care sunt motivele „Tot ce a evocat ministrul Justitiei si care noi de mult timp spunem si ati vazut si…

- Laura Codruța Koveși a fost pusa la zid in raportul privind activitatea manageriala a DNA, prezentat de Tudorel Toader, ministrul Justiției, care a sintetizat acuzațiile la adresa acesteia in 20 de puncte. Ministrul a refuzat sa raspunda la intrebari sau sa explice o parte dintre acuzații, promițand…

- Intr-o declaratie de presa ce a durat o ora si 20 de minute, ministrul Justitiei a prezentat, practic, 20 de motive pentru care cere revocarea Laurei Kovesi de la sefia DNA. Dupa ce le-a enumerat, Tudorel Toader a anuntat ca declanseaza procedura de revocare din functie a procurorului-sef DNA. Si va…

- Un nou incident la conferinta de presa sustinuta de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Daca inainte de inceperea conferintei acesta a vrut sa plece, nemultumit de cum este filmat de cameramanii televiziunilor, Toader s-a enervat din nou. Un reporter i-a transmis sa mearga direct la concluziile…

- Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, un critic vehement al Laurei Codruța Kovesi, are un ultim mesaj pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader, in ziua cand acesta urmeaza sa prezinte, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA.„Tot ce era de demonstrat a fost demonstrat. Pentru…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri ca in sedinta social democratilor nu s a discutat despre situatia din Justitie, dar a spus ca asteapta de la ministrul Tudorel Toader sa nu se faca de ras, conform Agerpres.ro. Sa nu se faca de ras, a raspuns Dragnea, intrebat, dupa sedinta BPN al…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a opus in ședința Biroului Permanent Național al partidului, din 12 februarie, adoptarii unei poziții oficiale a PSD cu privire la revocarea din funcție a procurorului-șef al DNA.Codrin Ștefanescu a povestit pentru „Evenimentul zilei”, ca in timpul ședinței…

- Presedintele ALDE Iasi, deputatul Varujan Vosganian, a "sfatuit" conducerea DNA sa se abtina de la comentarii pana la prezentarea, in Parlament, de catre ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a raportului privind activitatea desfasurata la nivelul Ministerului Public, DIICOT si DNA si a subliniat…

- "Sigur, respectam presa, dar cred ca, procedural vorbind, nu era cazul ca noi, parlamentul sau colegii dansului din guvern, sa aflam dintr-o conferinta de presa ce are de gand sa faca. Daca pana acum s-a considerat ca este adeptul jumatatilor de masura si al pasilor ezitanti, acest lucru s-a datorat…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, joi, ca, in zilele urmatoare, va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, si, "daca va fi nevoie", va fi un dialog in trei - cu Toader si cu procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. AGERPRES/(AS - autor: Catalin Alexandru, editor: Florin Marin,…

- Invitata la RFI, Europarlamentarul Monica Macovei iese la rampa cu un scenariu neasteptat. Fostul ministru spune ca din punctul ei de vedere, ministrul Justitiei va propune demiterea lui Kovesi de la sefia DNA: „Cred ca Tudorel Toader va propune acest lucru, pentru ca se joaca cu aceasta chestiune…

- "Dupa cum stiti, ministrul Justitiei este membru al Consiliului, face parte dintre cei care iau decizii pe probleme de justitie, deci putea sa vorbeasca. Acolo este o problema care este vizibila cum ochiul liber. Am fost europarlamentar 9 ani de zile, stiu ca sunt anumiti oameni care dezinformeaza.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a facut, luni, un apel la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, pentru a reactiona la „dezvaluirile” facute de fostul deputat PSD Vlad Cosma, el aratand ca „sistemul este bolnav” si ca trebuie luate masuri urgent.

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca va discuta cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la informatiile potrivit carora in anumite dosare s-ar fi incercat fabricarea de probe. Intrebata, la sediul PSD, daca va discuta cu ministrul Justitiei despre aspectele relatate in presa, potrivit…

- Niciun rand din cele aproape 250 de pagini ale tezei nu ii aparține procurorului Olaru: intreg conținutul este copiat din diverși autori romani sau din surse online, scrie sursa citata. Coordonator de doctorat i-a fost actualul ministru al Justiției, Tudorel Toader. La momentul sustinerii tezei, Toader…

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, considera ca decizia Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), potrivit careia afirmatiile demnitarului privind dosarul “Belina” au dus la afectarea independentei justitiei, este “o hotarare emotionala”. “CSM – o hotarare emotionala!”, a scris Tudorel Toader,…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti, dupa Comisia speciala privind legile Justitiei, ca mare parte din amendamentele aduse la codurile penale sunt de natura sa amputeze parti din urmarirea penala, ceea ce ar ingreuna indeplinirea procesului penal. Totodata, acesta a subliniat…