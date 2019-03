Horodniceanu ii face concurenta lui Lazar. Fostul sef DIICOT vrea sa fie procuror general

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Drilea, procuror la DIICOT, si-a depus candidatura pentru functia de procuror general al Romaniei, informatia fiind confirmata miercuri de c[tre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Este cea de-a doua candidatura la sefia Ministerului Public, dupa ce a actualului procuror general Augustin Lazar.…

- Marian Drilea, procuror la DIICOT, si-a depus candidatura pentru functia de procuror general al Romaniei, informatia fiind confirmata miercuri de c[tre ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Este cea de-a doua candidatura la sefia Ministerului Public, dupa ce a actualului procuror general Augustin Lazar.…

- Marian Drilea, procuror de la Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT) - Brașov, si-a depus candidatura pentru functia de procuror general al Romaniei. Este cea de-a doua candidatura la sefia Ministerului Public, dupa ce a actualului procuror general…

- Marian Drilea, procuror la DIICOT, si-a depus candidatura pentru functia de procuror general al Romaniei, informatia fiind confirmata miercuri, pentru AGERPRES, de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Este cea de-a doua candidatura la sefia Ministerului Public, dupa ce a actualului procuror general…

- Augustin Lazar a anuntat, marti, ca si-a depus candidatura pentru un nou mandat de procuror general al Romaniei. "In urma cu jumatate de ora am depus-o (candidatura - n.r.). Am mers la cabinetul ministrului, bineinteles", a declarat Lazar, la sediul CSM. Pe 18 martie, el a declarat ca va candida pentru…

- Procurorul general, Augustin Lazar, anunta ca isi va depune din nou candidatura pentru functia pe care o detine, in cadrul procedurii declansate de ministrul Justitiei. Functia devine vacanta pe 28 aprilie. Augustin Lazar spune ca un nou mandat i-ar da posibilitatea sa-si continue proiectele pentru…

- Augustin Lazar a vorbit, intr-un interviu la RFI, despre o blocare a sistemului de justitie. "Va fi o blocare a sistemului justitiei, in primul rand o blocare a Ministerului Public fiindca iata care este cea mai delicata dintre dispozitiile care au venit, dispozitia legala care permitea delegarea in…

- Procurorul general Augustin Lazar a anuntat, luni, intr-un interviu pentru Dici24 ca nu se lasa impresionat de minciunile ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ale politicienilor si ale televiziunilor in ce priveste activitatea sa. Intrebat ce va face dupa ce, in primavara in va expira mandatul in…