Horizon Capital: Nu suntem interesati sa facem un exit complet de la Purcari

- Combinatul chimic Oltchim a incheiat anul 2017 pe plus, obtinand un profit net de 45,6 milioane de lei, o majorare de 75% fata de 2016, potrivit raportului publicat de companie pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Producatorul de gaze naturale Romgaz Medias a afisat un profit net in crestere cu 82,4% anul trecut, 2017 fiind cel mai bun an inregistrat de Romgaz de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti si London Stock Exchange (LSE), se arata intr-un comunicat al companiei remis joi Bursei de Valori Bucuresti…

- Producatorul de tevi de otel fara sudura TMK-Artrom Slatina, a finalizat o investitie de 36 de milioane de dolari intr-un complex de tratamente termice pentru tevi din otel, care va creste ponderea productiei premium in portofoliul de comenzi. Capacitatea anuala a liniei de tratament…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

Oferta publica initiala (IPO) prin intermediul careia producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti a fost vanduta la pretul minim de 19 lei/actiune, valoarea totala a tranzactiei ajungand la 186,2 mil. lei (40 mil. euro).

- Ministerul Finantelor redeschide, in februarie, o emisiune de obligatiuni de stat cu cupon denominate in euro, in valoare nominala de 200 milioane euro, cu scadenta in 2021, potrivit prospectului de emisiune publicat pe pagina de Internet a institutiei. Emisiunea a fost lansata in luna martie a anului…

- Contribuabilii care vor depune doar in aprilie Formularul 600 vor avea calitatea de asigurati in sistemul public de sanatate si in trimestrul I (perioada ianuarie-martie), a declarat luni vicepremierul Viorel Stefan. „Sigur ca este o intrebare, in conditiile in care s-a prorogat termenul…

- Formularul 600 | Ce se intampla cu asigurarea de sanatate a celor care nu au depus declaratia Premierul Viorica Dancila a afirmat duminica, referindu-se la Formularul 600, ca, pana la 1 martie, Ministerul Finantelor Publice va gasi o solutie astfel incat cei care au venituri din activitati independente…

- Producatorul de panificatie Boromir Ind a initiat o oferta publica de cumparare pentru 13,25 milioane actiuni, respectiv 5,68% din capitalul companiei, suma totala pusa la bataie fiind de 4,9 milioane lei. Oferta se va derula la un pret per actiune de 0,37 lei si se va derula in perioada…

- Producatorul de ambalaje din sticla Stirom Bucuresti, detinut indirect de portughezii de la BA Vidro, se va retrage de la tranzactionarea pe Bursa de Valori Bucuresti, incepand cu 5 februarie. Stirom este controlata de MGL Mediterranean Glass Limited din Cipru (93% din titluri), subsidiara…

- Producatorul de mobilier Elvila va fi listat, din 1 februarie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti. Compania a fost fondata in 1990 de antreprenorul Viorel Catarama si detine 25 de magazine la nivel national, dintre care 14 proprii si 11 in sistem de franciza si distribuitori.…

- Indicele bursier american Dow Jones a scazut pentru a doua sedinta consecutiv cu aproape 1% in conditiile in care investitorii par agitati cu privire la publicarea datelor financiare ale Apple joi, dar si pe fondul temerii de apreciere a dobanzilor in SUA, cea mai mare economie la nivel mondial.…

Producatorul de mobila Elvila, controlat de omul de afaceri Viorel Catarama, se va lista joi pe piata AeRO, administrata de Bursa de Valori Bucuresti.

- Bursa de Valori Bucuresti BVB , cea mai importanta institutie a pietei de capital, va continua sa dezvolte o infrastructura si un mediu care sa i permita sa atinga potentialul maxim astfel incat Romania sa promoveze in randul pietelor emergente ca o consecinta a acestei dezvoltari, a declarat Adrian…

- Actionarii Purcari Wineries spera sa obtina 265,9 milioane de lei din listarea a 49% din actiunile companiei la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), reiese din prospectul publicat pe site-ul operatorului pietei de capital romanesti. Subscrierile pot fi facute incepand cu data de 29 ianuarie…

- Pe portalul Bursa de Valori Bucuresti a fost postat ieri anuntul privind Structura sintetica consolidata a detintatorilor de intrumente financiare care detin cel putin 10 din capitalul social la data de 11 ianuarie 2018.Astfel potrivit acestei postari, detinatori sunt:Mihail Marcu 19.05 ;Mihaela Gabriela…

- Etapa de nominalizare a celei de-a doua ediții a Made in Romania incepe azi pe bvbleague.ro BVB iși propune sa depașeasca numarul de 166 de nominalizari primite in ediția din 2017 Bursa de Valori București (BVB) impreuna cu partenerii sai anunța inceputul etapei de nominalizare a celei de-a doua ediții…

- Producatorul de vinuri Purcari Wineries Plc intentioneaza sa se listeze la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in primul trimestru din acest an, printr-o Oferta Publica Initiala de cel mult 49% din actiunile existente, a transmis luni compania intr-o informare catre bursa. Societatea nu isi va majora capitalul…

- Indicele BET al Bursei de Valori Bucuresti a deschis saptamana in scadere, luni, la ora 10:00 inregistrand un minus de 0,15%. Indicele BET-Fi a scazut cu 0,47%, in timp ce BET-NG, care masoara activitatea companiilor din energie, a scazut cu 0,24%. Dintre principalele actiuni cotate, titlurile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a avut parte in 2017 de unul dintre cei mai dinamici ani din istorie. Patru companii private si-au listat actiunile la BVB si tot anul trecut s-a inregistrat cel mai mare IPO al unei companii private din istoria pietei locale de capital. DIGI Communications a dat startul…

- Bugetul tranzactiei este cuprins in planul de investitii TeraPlast, majorat prin hotarare AGA, de la 96 de milioane de lei, la 131 de milioane de lei. 'Transferul a avut loc dupa ce Grupul TeraPlast a finalizat procesul de achizitie integrala a pachetului de actiuni Politub, detinut de…

- „Intr-un context in care costul banilor este asteptat sa creasca din cauza presiunilor inflationiste, 2018 este cel mai bun an pentru listarea la bursa. Din perspectiva venitului, consumul este la un nivel semnificativ pentru a incuraja investitiile si cresterile veniturilor pentru anul in curs.…

- In conditiile in care valoarea totala a tranzactiilor pe Bursa de Valori Bucuresti a crescut semnificativ, iar randamentele pentru investitori sunt de doua cifre, seful BVB sustine ca economia Romaniei a duduit, anul trecut, daca folosesti bursa drept indicator.

- Piata de capital romaneasca a avut un an foarte bun, iar daca bursa ar fi un barometru, am putea spune ca economia romaneasca a duduit in 2017, a declarat, marti, presedintele Bursei de Valori Bucuresti (BVB), Lucian Anghel, intr-o conferinta de presa. "Daca bursa ar fi un barometru pentru…

- Potrivit ultimelor statistici, Produsul Intern Brut al Romaniei a crescut in trimestrul trei al acestui an, raportat la aceeași perioada a anului trecut, cu circa 8,8% pe serie bruta. Tot statisticile spun ca in primele noua luni din acest an economia Romaniei a inregistrat o crestere de 7%. Iar laudele…

- SN Nuclearelectrica SA SNN informeaza actionarii si investitorii ca in sedinta din data de 20.12.2017, Consiliul de Administratie al SNN, a decis prin Decizia nr. 217 20.12.2017, numirea lui Cosmin Ghita in functia de Director General pe o perioada provizorie de 4 luni incepand cu data de 03.01.2018,…

- Tribunalul Bucuresti a admis cererea formulata cu privire la fuziunea dintre Bursa de Valori Bucuresti ( BVB ) si SIBEX, dispunand inregistrarea mentiunilor de fuziune, majorarea capitalului social al BVB si radierea Sibex, se arata intr-un comunicat al Casei de Avocatura PeliFilip, care a asistat intreaga…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact Bucuresti a vandut printr-un plasament privat obligatiuni in euro pe cinci ani cu o dobanda de 5,75% pe an, operatioune prin care a strans 12,525 mil. euro. Impact a vrut sa vanda obligatiuni, negarantate de 30 milioane de euro, dar a strans numai 41,75% din…

- Revenirea ING Romania pe piata de capital se inscrie in mod firesc in strategia bancii de a oferi o gama cat mai larga de servicii financiare pentru a sprijini in mod activ operatiunile de zi cu zi, dar si implementarea strategiilor si planurilor de dezvoltare ale clientilor corporativi, a…

- Dupa o absenta de 5 ani, ING Romania a decis sa redevina participant la piata de capital locala. In urma hotararii Consiliului Bursei de Valori Bucuresti din 11 decembrie 2017, s-a aprobat acordarea calitatii de Participant la sistemul de tranzactionare al BVB pe piata reglementata la vedere si inscrierea…

- "Pot raporta ca am repus in functiune toate conductele de tranzit ieri, inainte de miezul noptii, si toate aceste conducte lucreaza la capacitate deplina", a afirmat miercuri Harald Stindl la postul de radio ORF.Compania anuntase anterior ca incendiul de la terminalul de gaze de la Baumgarten…

- Sectorul energetic și cel bancar vor fi anul viitor printre cele mai atractive pentru investitorii la bursa, la fel și achiziția de acțiuni la companiile naționale, unde statul va pastra, cel mai probabil, decizia de a acorda dividende in proporție de 90% din profit, potrivit analiștilor din sectorul…

Adrian Tanase, fost Chief Investment Officer la NN si ING Pensii, ar fi noul director general al Bursei de Valori Bucuresti, potrivit unor surse din piata. Bursa de Valori Bucuresti nu a anuntat inca nimic oficial, pana la ora transmiterii acestei stiri.

- Companiile de la bursa valoreaza 35 de miliarde de euro Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a consemnat, in acest an, in 222 de ședințe de tranzacționare, 730.000 de tranzacții cu 8,15 miliarde de acțiuni, de 10,8 miliarde de lei. Valoarea de piața a celor 88 de companii listate pe piața principala este…

- Odata cu sarbatorirea a 20 de ani de la listarea pe Bursa de Valori București, Alro SA, cel mai mare producator de aluminiu din Europa Centrala și de Est, a reușit sa caștige marele premiu al categoriei, „Industria grea“.