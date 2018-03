Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea academica a universitații aradene de stat, oficialitați locale, parlamentari, directori de școli și directori de deconcentrate au participat la evenimentul Universitații Aurel Vlaicu din Arad prin care a fost omagiata personalitatea inaltului demnitar, contribuțiile sale la dezvoltarea…

- Lavinia Parva a fost invitata in emisiunea Andreei Mantea și a lui Victor Slav dar a avut parte de o experiența cel puțin ciudata, scrie cancan.ro. Plasmele din platou s-au stins, prezentatorii i-au pus intrebari care au iritat-o, iar la un moment dat un barbat a inceput sa dea cu matura prin platoul…

- Format pe 1 decembrie 1918, inca se identifica cu patriotismul romanesc in forma pura. Corul barbatesc din Finteusul Mare, infiintat acum 100 de ani, are un impact urias asupra celor care-l asculta. Ca si cum timpul ar fi stat in loc, cantecele lor fac inimile romanilor sa bata cu putere ca si la prima…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune un articol pe tema semnificațiilor diplomatice ale vizitei istorice interprinse de președintele nord-coreean Kim Jong Un in China.RFI: Presedintele nord-coreean Kim Jong Un doreste denuclearizarea peninsulei coreene. Este ceea ce…

- Duminica Floriilor. FLORII traditii. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- In cadrul videoconferintei ce a avut loc astazi, ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut declaratii despre masurile luate pentru a proteja cetatenii de conditiile meteo periculoase. La ultimul episod de iarna, care a vizat intreaga zona a Balcanilor, au fost probleme si in Bulgaria si implicit au…

- Intuitivi și extrem de simpatici, frumoasa prezentatoare tv Andra Trandaș și Billy, cațelușul care i-a fost co-prezentator in cadrul știrilor Star News, vor putea fi urmariți de catre telespectatorii Antena Stars intr-o noua ipostaza. Incepand de sambata, 24 martie, de la ora 13.00, Billy va fi gazda…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Agnes Nagy , economist, membru al Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (n. 1957); Alexandru Deal , prozator (n. 1946); Cristian-George Sefer , deputat UNPR / f. PP-DD de Mures (n. 1970); Dan Nutu , actor (n. 1944); Doina Sbarciu Lucanu ,…

- Atenție, escroci la orizont! Primul si cel mai important lucru pe care trebuie sa-l faceti atunci cand sunteti anuntati telefonic cu privire la un presupus accident suferit de un membru al familiei sau prieten, este sa apelati de urgenta la numarul unic 112. Totodata, un lucru pe care trebuie sa-l evitati…

- Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. Am aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii.

- Natalia Mateut, fiica fostului fotbalist Dorin Mateuț, și una dintre prezentatoarele de la „Star Matinal”, a marturisit in direct faptul ca ii este rau, explicand ca, in urma cu o noapte sa ieșit in club sa petreaca. „Aoleu doamne, cat de rau mi-e! Cine m-a pus sa beau cele 44 de pahare? Astazi, Razvane,…

- Sam Nunberg, un fost consilier politic al lui Donald Trump, a respins o citatie prin care era chemat sa compara in fata unui mare juriu ce i-a fost trimisa de echipa procurorului special Robert Mueller in cadrul anchetei cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale americane din 2016, scrie…

- Angajatii primariei localitatii argesene Bascov ar fi cheltuit aproape un miliard de lei vechi pentru sms-uri date de pe telefoanele de serviciu ca sa sustina ansamblul local "Doina Bascovului" intr-o competitie tv, spune purtatorul de cuvant al PNL Arges, Gelu Tofan.

- Cotidianul Jornal do Brasil, un ziar emblematic din Rio de Janeiro, infiintat in 1896, a revenit in editie tiparita la standurile de presa dupa o pauza de opt ani, in timpul careia a functionat exclusiv in format online, informeaza AFP. Aceasta revenire la chioscurile de ziare a cotidianului brazilian,…

- Din aprilie, cunoscutul bucatar Horia Virlan (54 de ani) va prezenta inca o emisiune culinara la Prima TV, pe langa cele deja consacrate: „Cireasa de pe tort“ si „Mama mea gateste mai bine“.

- Simona Halep, numarul 1 in tenis. De luni, Simo revine pe prima poziție in ierarhia WTA. Romanca nu a participat la turneul de la Dubai din cauza unei accidentari, insa nici faneza Caroline Wozniacki nu a facut-o, astfel ca sportiva noastra revine pe primul loc in clasamentul mondial profesionist. Halep…

- Autor: Stelian ȚURLEA Crime Crime Press, singura editura specializata la noi in roman polițist, pastorita de neobosiții George Arion și Alexandru Arion, a lansat la recentul Targ de Carte Gaudeamus, un format pocket, cu doua colecții: povestiri și clasic. Au aparut in acest nou format elegant trei…

- Scriitoarea Corina Ozon revine in fata timisorenilor intr-o intalnire de suflet, in cadrul careia amatorii de literatura vor avea parte de o prezentare a celor sapte carti publicate de autoare, dar si detalii despre urmatoarea carte a ei. Timisoreanca adoptata cu dragoste de Bucuresti, Corina Ozon are…

- Vedeta a marturisit ca se relaxeaza in timp ce sta in bucatarie. Marina Almașan gandește cu ce proiecte noi ar mai putea veni , asta chiar in timp ce face de mancare. Marina Almașan nu este doar una dintre cele mai longevive și cunoscute prezentatoare TV. Ci și o gospodina desavarșita. Aceasta petrece…

- Soții care au devenit virali cantand in metroul din Paris, Marius si Georgiana, au venit la „Romanii au talent”. Prestația lor i-a impresionat pe jurați, care le-au oferit fiecare cate un „DA” soților deveniți celebri pe internet. „Soția mea nu a vrut sa spuna, dar visul ei a fost sa apara in fața Andrei”,…

- Mirela Vaida revine pe micile ecrane cu ”Totul pentru dragoste”, din 26 februarie, de la ora 14.00. Prezentatoarea tv va afla cat mai multe povești de iubire ale oamenilor care vor sa impartașeasca din experiența dragostei lor, indiferent cum ar fi ea și in orice ipostaza s-ar afla. „“Totul pentru dragoste”…

- 11 foste concurente al emisiunii concurs „Bravo, ai stil” se lupta din nou pentru un premiu de 100.000 de euro. Printre acestea se afla și castigatoarea primului sezon al concursului Oana Silvia Popescu din Targu Jiu. „Frumoase, hotarate, curajoase in alegerea tinutelor si deja trecute…

- Autor: Stelian ȚURLEA „Cristian Țopescu este singurul jurnalist care a primit Ordinul Olimpic Colanul de Aur, in 1998, chiar de la Juan Antonio Samaranch, președintele de atunci al Comitetului Olimpic Internațional. Și asta, la recomandarea regretatei Lia Manoliu, care, culmea, il avea doar pe cel…

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu un nou atac dur. De data aceasta, in colimator au intrat atat Laura Codruta Kovesi, cat si fostul deputat PSD, Sebastian Ghita. Jurnalistul sustine ca justitia trebuie infaptuita de procurori profesionisti, nu cu infractori. "O institutie ca DNA nu poate fi condusa…

- Maestrul bucatar britanic Jamie Oliver a acumulat datorii de 71,5 milioane de lire sterline (80,7 milioane de euro), din care 2,2 milioane de lire sterline sunt salarii restante pentru angajatii din restaurantele sale, informeaza dailymail.co.uk.

- Jucatoarea americana de tenis Serena Wiliams (36 ani) va reveni pe teren la finele acestei saptamani, cu ocazia intalnirii dintre echipele Statelor Unite si Olandei din Fed Cup, care va avea loc la Asherville, prima competitie oficiala pe care fostul lider al clasamentului WTA o va disputa dupa mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca a depus o plangere la Directia Nationala Anticoruptie DNA pe motiv ca procurorii au refuzat sa ii puna la dispozitie o copie a dosarului in care este anchetat in format electronic, informeaza Agerpres.ro. El a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca procurorii…

- Astazi, in cadrul emisiunii Fabrika, s-a discutat despre votul mixt in Republica Moldova. O tema de mare actualitate, intrucit membrii Comisiei de la Veneția se afla la noi in țara. Sergiu Sirbu și Valeriu Munteanu, invitații din aceasta seara au incins spiritele in cadrul emisiunii, intrucit ideile…

- Fostul ministru al Finanțelor, Ionuț Mișa, ar putea ajunge președinte ANAF, scrie știripesurse.ro. Ionuț Mișa a fost invitat de noul șef al Finanțelor, Eugen Teodorovici, sa faca parte din echipa de la Finanțe.

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce - ca presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat - acesta a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se imprumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, cand a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 33 de luni, la un randament mediu de 3,4% pe an. Valoarea nominala a emisiunii suplimentare…

- In luna iubirii, Antena 1 lanseaza primul show care face ”Totul pentru dragoste”, ocazie cu care Mirela Vaida, una dintre cele mai indragite prezentatoare tv din Romania, revine pe micile ecrane cu mult entuziasm. Ea este nerabdatoare sa afle cat mai multe povești de iubire ale oamenilor care vor sa…

- Autor: ANDO [Palatul Elisabeta] Galerie: View the full image Balada chiriasului grabit View the full image Balada chiriasului grabit Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei Tags: Margareta

- Fosta prezentatoare de la Acces Direct, Mirela Vaida, revine in scurt timp o noua emisiune la Antena 1, cel mai probabil in intervalul orar 14.00 – 16.00. Anuntul a fost facut de indragita vedeta tv pe retelele de socializare. Vesti bune pentru admiratorii Mirelei Vaida! Indragita prezentatoare tv revine…

- In aceasta dimineața, toate localitațile din țara au fost reconectate la energia electrica, conform datelor furnizorilor. Pentru a face fața situațiilor de urgența, la curațarea drumurilor au fost implicate 178 unitați de tehnica cu 436 de muncitori, spun cei de la Administrația de Stat a Drumurilor.

- Diana Dumitrescu le-a dat vestea cea mare prietenilor ei virtuali. Actrita a anuntat ca va reveni pe TV in calitate de prezentatoare, dezvaluindu-le acestora si faptul ca planuieste ca anul acesta sa devina mamica.

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei.

- La PRIMA TV, a fost difuzata imaginea liderului PSD "in inchisoare", iar pe fundal se auzea o muzica legata de DNA. Radu Herjeu, membru CNA, invitat la DC News, a fost intrebat de ce un astfel de derapaj nu este sancționat. Cum de ajungem sa ne batem joc de libertatea unui om, indiferent cine…

- Actorul si regizorul american George Clooney va produce, va regiza si va juca intr-un nou serial TV, revenind astfel in televiziune la aproape 20 de ani dupa ce a parasit distributia serialului "Spitalul de Urgenta" ("ER")

- Catalin Botezatu este noul membru al juriului la Bravo, ai stil Catalin Botezatu revine in televiziune dupa o pauza de cativa ani. Nu cu propria emisiune, ci cu rolul de membru al juriului Bravo ai stil. Catalin Botezatu, vacanța in cel mai eco resort din Maldive Designerul va aparea la masa juratilor…

- La doar cateva luni de la formarea unui parteneriat cu compania de telecomunicații T-Mobile, Team SoloMid obține noi fonduri, de data aceasta din partea uneia dintre cele mai cunoscute și cele mai vechi societați cu capital de risc din Statele Unite, Bessemer Venture Partners. Aparent, suma…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu, denunțatorul medicului Mihai Lucan, vine la „Interviurile Libertatea Live”, miercuri, de la ora 10.00. Emanuel Ungureanu va vorbi despre plangerile pe care le-a facut la DIICOT, pe numele medicului Mihai Lucan și despre sistemul construit de profesor, la Cluj, dar și…

- Jucatoarea în vârsta de 21 de ani a mai jucat pentru ”U” în liga secunda, iar dupa barajul de promovare în A1 a plecat la echipa din Tg. Mureș. De asemenea, echipa le-a mai transferat pe junioarele de la LSP Cluj: Roxana Maria Bonda, Maria Denisa Ispas și…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- Berbec :Revine in viata voastra cu o stire, informatie, vorbe bune un prieten drag, iesiti poate la o cafea, o revedere plina de amintiri si de emotii. Sunt lucruri de perspectiva la care va ganditi, legate de o afacere sau de cariera.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, miercuri, un curs de 4,6412 lei pentru un euro, in scadere cu 1,85 bani (-0,40%) fata de 4,6597 lei/euro in sedinta precedenta, vineri inregistrandu-se cea mai slaba cotatie a monedei nationale. De asemenea, leul a castigat 3,12 bani (-0,80%) in raport…