- In faza urmatoare, Tecau si Rojer, care s-au impus dupa un meci de o ora si 45 de minute, vor da piept cu echipa britanica formata din Kyle Edmund si Neal Skupski. Calificarea in optimi este recompensata la Madrid cu un premiu total de 23.510 euro si cate 90 de puncte ATP.

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a reusit o victorie dramatica in fata cuplului american Bob Bryan/Mike Bryan, cu 4-6, 7-6 (2), 12-10, luni, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.

- Perechea formata din Horia Tecau și Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) s-a calificat in turul secund al probei de dublu din cadrul turneului de la Madrid, dupa ce a reușit o revenire incredibila in fața fraților Bob și Mike Bryan.Se actualizeaza.

- Horia Tecau, 34 de ani, 34 ATP la dublu, se afla in Romania, intr-o minivacanța pe care o petrece alaturi de prieteni, potrivit postarilor sale de pe rețelele de socializare. Asta in timp ce partenerul sau tradițional in proba de dublu, olandezul Jean-Julien Rojer, n-a luat pauza, ci s-a inscris la…

- Perechea formata din Horia Tecau si Jean Julien Rojer (Romania/Olanda) a castigat, sambata, scor 6-1, 6-2, meciul cu Marton Fucsovics si Guido Pella (Ungaria/Argentina), calificandu-se in turul al doilea al probei de dublu de la Indian Wells.

- Tecau a pierdut toate cele patru meciuri anterioare din 2019, trei alaturi de Rojer si unul alaturi de Marius Copil, in timp ce batavul, pe langa cele trei esecuri alaturi de roman a reusit un succes in Cupa Davis, alaturi de Robin Haase. Horia Tecau si Jean Julien Rojer, principalii favoriti,…

- Perechea alcatuita din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a obtinut prima sa victorie din acest an, 6-3, 6-4 cu cuplul Nikoloz Basilashvili (Georgia)/Matthew Ebden (Australia), miercuri, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii…

