- Perechea formata din Horia Tecau și Jean-Julien Rojer s-a calificat in penultimul act al Masters-ului de la Paris, dupa ce a trecut in doua seturi, scor 7-6(4), 6-0, de favoriții numarul șase, Raven Klaasen și Michael Venus. Meciul a durat o ora și 13 minute.

- Perechea formata din Horia Tecau si Jean Julien Rojer s-au calificat, ieri, in optimile turneului de la Paris, cei doi trecand in doua seturi, scor 7-6, 6-4, de perechea Grigor Dimitrov / Fabio Fognini (Bulgaria / Italia). Partida a durat o ora si 25 de minute. In optimi, cuplul romano-olandez…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, astazi, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 4.872.105 euro, dupa 7-6 ...

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, luni, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP Masters 1.000 de la Paris, dotat cu premii totale de 4.872.105 euro, dupa 7-6 (3), 6-4 cu cuplul Grigor Dimitrov (Bulgaria)/Fabio Fognini…

- Perechea formata din romanul Horia Tecau și olandezul Jean Julien Rojer a fost eliminata in turul secund al probei de dublu din cadrul turneului de Masters 1000 de la Shanghai, dupa ce a fost invinsa de echipa formata din columbienii Juan Sebastian Cabal și Robert Farah (favoriții numarul 5), scor 6-4,…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer s-a calificat, marti, in optimile de finala ale probei de dublu la turneul Masters 1.000 ATP de la Shanghai, dotat cu premii totale de 7.086.700 dolari, dupa 6-7 (5), 7-6 (2), 12-10 cu perechea Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan)/Stefanos…

- Perechea formata din romanul Horia Tecau și olandezul Jean Julien Rojer s-a calificat in turul secund al probei de dublu din cadrul turneului de Masters 1000 de la Shanghai, dupa ce a invins echipa Aisam-ul-Haq Qureshi (fost coleg de echipa cu Florin Mergea)/Stefanos Tsitsipas, scor (5)6-7, 7-6(2),…

- Perechea formata din tenismanul roman Horia Tecau si olandezul Jean-Julien Rojer a ratat calificarea in finala probei de dublu din cadrul turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu...