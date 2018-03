Stiri pe aceeasi tema

- Romancele au fost invins, duminica, in optimi, cu scorul de 6-7 (3), 6-2, 10-8, de echipa Raquel Atawo/Anna-Lena Groenefeld (SUA/Germania). Premiul pentru participarea in optimi este de 28.880 de dolari si 120 de puncte. Dupa acest esec, Romania nu mai are nicio reprezentata in turneul feminin de categorie…

- Halep nu si-a incheiat aventura la turneul Premier Mandatory de la Miami, desi a pierdut in turul 3 la simplu (6-3, 2-6, 3-6 cu Radwanska). Romanca se intoarce pe teren in noaptea de duminica spre luni pentru un meci din optimile probei de dublu, in care va evolua alaturi de conationala Begu.

- Tenismenele Simona Halep si Irina Begu s au calificat in turul secund al turneului de dublu de la Miami. Cele doua au trecut de perechea Julia Goerges Bethanie Mattek Sands in doua seturi scor: 7 6; 7 6. Partida a fost una foarte echilibrata fiind adjudecata de Simona si Irina in tiebreak la ambele…

- Simona Halep și Irina Begu s-au calificat in optimile de finala ale probei de dublu de la WTA Miami, dupa victoria obținuta in fața Juliei Goerges și a lui Betanie Mattek-Sands, scor 7-6, 7-6.

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 5, s-a calificat, vineri, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Miami Open, cu premii de aproape opt milioane de dolari.Tecau si Rojer au trecut in primul tur de cuplul american Nicholas…

- Ce a declarat Oceane Dodin, dupa meciul cu Simona Halep. Jucatoarea din Franța, invinsa joi seara, de numarul 1 WTA, in trei seturi, la Miami Open, 6-3, 3-6, 5-7, a declarat ca serviciul slab a impiedicat-o sa obtina o victorie de care avea mare nevoie, informeaza lequipe.fr. Intrebata cu ce va ramane…

- Organizatorii turneului de la Miami au anunțat orele de start ale meciurilor disptutate de Simona Halep, Irina Begu și Monica Niculescu. Cele trei romance vor evolua la dublu. In jurul orei 20:00, Simona și Irina vor face pereche in meciul cu Julia Goerges și Bethanie Mattek-Sands in debutul turneului…

- Sorana Cirstea, locul 33 WTA si cap de serie numarul 32, a ratat calificarea in turul al treilea al Miami Open, dupa ce a fost invinsa, joi, cu 7-5, 6-2, de Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 61 WTA. Direct acceptata in mansa a doua, Cirstea a condus cu 5-2, dar apoi a pierdut sapte ghemuri la rand.…

- Frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, va fi adversara Simonei Halep, locul 1 mondial, in turul doi la Miami Open.Citește și: Se anunța creșteri salariale de 20%: Ce angajați de la stat sunt vizați Dodin a trecut in primul tur de Veronica…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Programul romancelor. Patru jucatoare au intrat direct pe tabloul principal de simplu la Indian Wells, turneu de categoria Premier Mandatory, cu premii totale de 8,6 milioane dolari . Sambata, 17 martie Feminin, semifinale 7.00 Simona Halep – Naomi Osaka 3-6,…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, marti, de la ora 20.00, cu chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. Aceasta intalnire va deschide ziua pe arena principala de la Indian Wells. Tot marti, dupa ora 21.00, Monica Niculescu si coechipiera…

- Tenismenul din Constanta, Horia Tecau si partenerul sau, olandezul Jean Julien Rojer au fost invinsi cu 6 4, 7 6 5 de perechea din Spania Feliciano Lopez Marc Lopez, luni, in optimile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului ATP World Tour Masters 1.000 de la Indian Wells California . . Horia…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 6, a fost eliminata, luni, in optimile de finala ale turneului Masters 1.000 de la Indian Wells, dotat cu premii in valoare de opt milioane de dolari.

- Simona Halep, in turul III la Indian Wells. Cu cine va juca Simo in aceasta faza a turneului din California. Calificata direct in turul II al competiției, Simona Halep a jucat, sambata dimineața, in compania sportivei cehe Krystina Pliskova. Simona Halep s-a impus, scor 6-4, 6-4, dupa un meci disputat,…

- Mihaela Buzarnescu si sportiva franceza Alize Cornet au fost eliminate, vineri, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Indian Wells de categorie Premier Mandatory. Mihaela Buzarnescu si Alize Cornet au fost invinse Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova (Cehia), favorite 6, scor…

- Simona Halep și Irina Begu au pierdut in primul tur al probei de dublu la Indian Wells. Perechea romana a fost invinsa de cuplul Nicole Melichar (SUA)/Kveta Peschke (Cehia) cu 6-3, 1-6, 10-3, joi, in prima runda a probei de dublu a turneului de tenis de la Indian Wells (WTA), dotat cu premii totale…

- Organizatorii de la Indian Wells (7-18 martie) au promis un super bonus de 1 milion de dolari pentru jucatorul sau jucatoarea care va triumfa atat la simplu, cat si la dublu, iar Simona Halep nu rateaza ocazia si va ataca ambele probe ale turneului Premier Mandatory. Halep ar putea castiga…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de la Dubai, cu premii totale de 2,6 milioane de dolari. Tecau si Rojer au invins in finala cuplul James Cerretani/Leander Paes (SUA/India), scor 6-2, 7-6 (2), dupa o ora si 28…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de la Dubai, cu premii totale de 2,6 milioane de dolari.Tecau si Rojer au trecut in semifinale de cuplul Ivan Dodig/Rajeev Ram (Croatia/SUA), cap de serie numarul…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer, cap de serie numarul 2, s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Dubai, cu premii totale de 2,6 milioane de dolari. Tecau si Rojer au trecut in sferturile de finala de cuplul Marcin Matkowski/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Polonia/Pakistan),…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului challenger de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 150.000 de dolari, gratie unei victorii facile in fata britanicului Liam Broady, cu 6-2, 6-1. Copil (27 ani, 75 ATP), principalul favorit al competitiei,…

- Irina Begu, a cincea favorita, s-a calificat, luni, în optimile de finala ale turneului WTA de la Acapulco (Mexic), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a dispus în trei seturi, cu 3-6, 6-2, 6-4 de Christina McHale (SUA).

- Perechea Florin Mergea/Daniel Nestor (Romania/Canada) a ratat, miercuri, calificarea in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Marsilia, cu premii de peste 600.000 de euro.Mergea si Nestor au fost invinsi de principalii favoriti, sud-africanul Raven Klaasen si neo-zeelandezul…

- Perechea Irina Bara/Mihaela Buzarnescu s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Budapesta, cu premii totale de 250.000 de dolari. Bara si Buzarnescu au invins in primul tur, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, cuplul Anna Blinkova/Darija Jurak (Rusia/Croatia).In…

- Mihaela Buzarnescu s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Budapesta, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, prin victoria cu 7-6 (5), 6-1 in fata spaniolei Lara Arruabarrena Vecino.

- LIVETEXT Simona Halep – Anastasia Sevastova, in optimile turneului de la Doha. Meciul se disputa joi, dupa ora 16:00. Va fi al treilea meci jucat pe terenul central. Letona Anastasija Sevastova (27 ani, 15 WTA) a eliminat-o in turul 1 pe croata Donna Vekic, 6-3, 6-4, iar in turul 2 s-a impus, 6-4, 6-1,…

- Jucatoarea franceza de tenis Caroline Garcia s-a calificat, marti, in optimile de finala ale turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, dupa 6-3, 6-7 (3/7), 6-0 cu Dominika Cibulkova (Slovacia). In turul al treilea, Garcia, cap de serie numarul sapte, o va infrunta…

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, a fost eliminata, marti, in runda inaugurala a turneului de categorie Premier 5 de la Doha, cu premii de totale de 3.173.000 de dolari. Irina-Camelia Begu a fost invinsa de australianca Samantha Stosur, locul 39 WTA, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute de joc.Begu…

- Tenismanul elvetian Stan Wawrinka, revenit in luna ianuarie dupa o operatie la un genunchi, ''se focalizeaza pe meciul din primul tur'' al turneului ATP de la Rotterdam, dotat cu premii totale de 1.996.245 euro, inaintea unui eventual sfert de finala cu compatriotul sau Roger Federer,…

- Marius Copil – Blaz Kavcic, in optimile turneului de la Sofia. Meciul din capitala Bulgariei va incepe la ora 13.30. Marius Copil Blaz Kavcic. Slovenul il conduce pe roman cu 1-0 la general. Unicul duel a avut loc in 2013, pe zgura, la Bastad. Kavcic s-a impus cu 6-4, 6-1. In sferturile de finala ar…

- Fundașul brazilian Dani Alves a fost timp de cateva minute portarul lui PSG in partida cu Sochaux din optimile de finala ale Cupei Franței. Fotbalistul in varsta de 34 de ani a fost nevoit sa intre in poarta, dupa ce goalkeeper-ul Kevin Trapp a primit direct cartonașul roșu.

- Perechea Florin Mergea/Marius Copil a fost eliminata, marti, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului de la Sofia, dotat cu premii de 500.000 de euro.Mergea si Copil au fost invinsi de perechea Nicholas Monroe/John-Patrick Smith (SUA/Australia), cap de serie numarul 3, scor 4-6,…

- Perechea formata din Florin Mergea si Marius Copil a fost eliminata, marti, in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului ATP 250 de la Sofia, dotat cu premii in valoare de 500.000 de euro.

- Echipa de tenis a Romaniei conduce formatia Luxemburgului cu scorul de 2-1, dupa ce perechea Horia Tecau/Florin Mergea s-a impus cu 6-0, 6-1 in fata cuplului Raphael Calzi/Robi Tholl, duminica, in Sala Polivalenta din Piatra Neamt, in primul tur din Grupa a II-a, Zona Europa/Africa a Cupei Davis.…

- Sumele pe care le castiga Simona Halep gratie performantelor sportive nu mai sunt chiar atat de ametitoare dupa ce sunt supuse taxelor. Cel mai elocvent exemplu este reprezentat de premiul de la Australian Open, care aproape s-a injumatatit dupa ce castigul Simonei a fost impozitat. Simona…

- Ana Bogdan, numarul 89 mondial, a ratat calificarea in sferturile de finala ale turneului de WTA de la Taipei, cu premii in valoare de 226.750 de dolari, dupa ce a fost invinsa, joi, de canadianca Eugenie Bouchard, locul 121 WTA, cu scorul de 7-5, 7-5. Bouchard, in trecut pe locul 5 WTA…

- Jucatoarele de tenis Jaqueline Cristian si Alexandra Dulgheru s-au calificat in optimile turneului ITF de 60.000 de dolari de la Burnie (Australia).Cristian, locul 223 mondial, a trecut in primul tur de britanica Katie Boulter, locul 196 WTA, scor 2-6, 6-3, 7-6 (5), in doua ore si cinci minute,…

- Angelique Kerber ( WTA) și Maria Sharapova ( WTA) joaca in turul 3 la Australian Open. Partida incepe in jurul orei 11:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. ...

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda), cap de serie numarul 3, a invins, joi, cu scorul de 6-4, 6-3, echipa argentiniana Guillermo Duran/Andres Molteni, calificandu-se in turul al doilea al probei de dublu de la Australian Open.In faza urmatoare, Tecau si Rojer vor evolua…

- Jucatoarea Mihaela Buzarnescu, locul 57 WTA, a pierdut, sambata, prima finala de turneu WTA din cariera sa, scor 1-6, 6-4, 3-6 cu belgianca Elise Mertens (36 WTA), in ultimul act la Hobart. Mertens, care a castigat turneul si anul trecut, s-a impus in doua ore si 32 de minute. Buzarnescu…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Sydney, in timp ce echipa Florin Mergea/Nenad Zimonjici (Romania/Serbia) a fost eliminata in primul tur.Tecau si Rojer i-au invins in runda inaugurala…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa 6-4, 2-6, 10-5 cu cuplul romano-argentinian Mihaela Buzarnescu/Maria Irigoyen.…

- Jucatoarea româna Mihaela Buzarnescu s-a calificat spectaculos în optimile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 225.750 dolari, în timp ce Monica Niculescu a reusit sa acceada pe tabloul principal de simplu. Buzarnescu (29 ani, 59 WTA) a învins-o…

- Zi fantastica pentru tenisul romanesc. Perechea Simona Halep / Irina Begu a castigat proba de dublu din cadrul turneului de la Shenzhen, la scurt timp dupa ce Simona Halep a caștigat turneul la simplu, in fața aceleiași Katerina SiniakovaFetele noastre au caștigat, scor 1-6, 6-1, 10-8, finala cu cehoaicele…

- Perechea alcatuita din jucatoarele romane de tenis Irina Begu si Simona Halep a cucerit titlul in proba de dublu a turneului WTA de la Shenzhen China , dotat cu premii totale de 626.750 dolari, sambata, gratie victoriei cu 1 6, 6 1, 10 8 in finala cu cehoaicele Barbora Krejcikova Katerina Siniakova,…

- Halep si Begu au invins in finala cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cap de serie numarul 1, scor 1-6, 6-1, 10-8, intr-o ora si trei minute. Premiul pentru castigarea trofeului la dublu este de 26.031 de dolari si 280de puncte, iar cel pentru invinsele din finala este de 13.544 de dolari…

- Perechea Simona Halep/Irina Begu au câștigat, azi, titlul în proba de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen, desfașurat pe hard și dotat cu premii în valoare de 626.750 de dolari. Româncele s-au impus, scor 1-6, 6-1, 10-8, în fața cehoaicelor Barbora Krejcikova…

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu a fost invinsa luni de rusoaica Maria Sarapova in doua seturi, 6-3, 6-0, in primul tur al turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Buzarnescu (29 ani, 56 WTA) nu o mai intalnise pana acum pe Sarapova.…

- Finala turneului demonstrativ de tenis de la Abu Dhabi se va disputa intre sud-africanul Kevin Anderson si spaniolul Roberto Bautista Agut. Kevin Anderson, nr. 14 ATP, s-a calificat vineri in finala dupa ce a trecut in doua seturi 7-6 (8-6), 6-4 de austriacul Dominic Thiem, nr. 5 ATP.…